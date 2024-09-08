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    «Магнитка» одержит первую крупную победу в сезоне?

    Металлург Мг — Нефтехимик: ставка и прогноз, новости. 08.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Нефтехимик»
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    Андрей Козлов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене Металлург» 8 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: В первых двух матчах действующим чемпионам достались 2 балла, в результате которых магнитогорский клуб расположился на условном шестом месте в Восточной конференции.

    Последние матчи: В дебюте нового сезона команда Андрея Разина встретилась с «Локомотивом» в рамках матча Кубка Открытия. В яркой по меркам этого соперничества встрече победа и первый трофей достался Ярославлю — 2:3.

    Еще один непростой представитель западной половины лиги приехал в Магнитогорск 5 сентября. В матче со СКА «Металлург» Мг одержал волевую победу, уступая несколько раз по ходу встречи. Решающую шайбу в овертайме забросил новичок Скотт Уилсон — 5:4 ОТ.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Не сыграют: Матч с «Нефтехимиком» магнитогорцы (на момент публикации) готовы провести без кадровых потерь.

    Состояние команды: На старте сезона «Магнитка» не обошлась без потерь очков. Тем не менее команда Разина уже продемонстрировала умение противостоять лучшим клубам лиги за счет активности на чужой половине площадки.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: В резерве клуба из Нижнекамска 2 набранных очка после двух матчей, благодаря которым прошлогодний претендент на плей-офф занимает промежуточное седьмое место в таблице Восточной конференции.

    Последние матчи: Первую и пока единственную победу на старте команда Олега Леонтьева одержала на катке «Барыса». Упорная встреча в Астане закончилась в овертайме: положительный результат Нижнекамску обеспечил Жан-Себастьян Ди — 2:1 ОТ.

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    • Во втором матче «Нефтехимик» соперничал с более серьезным клубом, претендующим на первую строчку в конференции. На льду «Авангарда» гости из Нижнекамска проявили себя неплохо, но разница в классе сыграла ключевую роль: аутсайдер потерпел неудачу — 2:4.

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    Не сыграют: На текущий момент известно, что в Магнитогорске «Нефтехимику» не помогут Григорий Селезнев и Кирилл Ураков.

    Состояние команды: «Нефтехимик» старается преподнести себя в качестве кандидата на кубковую квалификацию, однако его способность соперничать с элитой КХЛ в нынешних условиях ставится под вопрос.

    Статистика для ставок

    • В двух последних официальных очных матчах на своей территории «Металлург» Мг победил с общим счетом 11:4

    • В трех личных встречах из четырех последних в Магнитогорске общая результативность доходила до 6+ заброшенных шайб

    • На старте нового сезона на «Арене Металлург» было забито минимум 5 голов в каждом матче

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.50, а победа «Нефтехимика» — в 3.76.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

    Прогноз: В матчах против лучших представителей Запада «Металлург» Мг проявил себя неплохо. И хотя это не означает, что противостояние с «Нефтехимиком» станет легче, команда Разина способна провести уверенный в плане исхода матч.

    Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1 за 2.04.

    Прогноз: На фоне будущего соперника «Магнитка» может преуспеть во всех ключевых показателях. В частности, на домашнем льду ей хватит сил, чтобы взять игру под контроль и обеспечить раннее лидерство.

    Ставка: «Металлург» Мг победит в первом периоде за 2.32.

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    «Металлург» Мг — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на хоккей. «Магнитка» одержит первую крупную победу в сезоне?
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