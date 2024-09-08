В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Арене Металлург» 8 сентября. Начало встречи — в 14:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: В первых двух матчах действующим чемпионам достались 2 балла, в результате которых магнитогорский клуб расположился на условном шестом месте в Восточной конференции.

Последние матчи: В дебюте нового сезона команда Андрея Разина встретилась с «Локомотивом» в рамках матча Кубка Открытия. В яркой по меркам этого соперничества встрече победа и первый трофей достался Ярославлю — 2:3.

Еще один непростой представитель западной половины лиги приехал в Магнитогорск 5 сентября. В матче со СКА «Металлург» Мг одержал волевую победу, уступая несколько раз по ходу встречи. Решающую шайбу в овертайме забросил новичок Скотт Уилсон — 5:4 ОТ.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Матч с «Нефтехимиком» магнитогорцы (на момент публикации) готовы провести без кадровых потерь.

Состояние команды: На старте сезона «Магнитка» не обошлась без потерь очков. Тем не менее команда Разина уже продемонстрировала умение противостоять лучшим клубам лиги за счет активности на чужой половине площадки.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В резерве клуба из Нижнекамска 2 набранных очка после двух матчей, благодаря которым прошлогодний претендент на плей-офф занимает промежуточное седьмое место в таблице Восточной конференции.

Последние матчи: Первую и пока единственную победу на старте команда Олега Леонтьева одержала на катке «Барыса». Упорная встреча в Астане закончилась в овертайме: положительный результат Нижнекамску обеспечил Жан-Себастьян Ди — 2:1 ОТ.

Во втором матче «Нефтехимик» соперничал с более серьезным клубом, претендующим на первую строчку в конференции. На льду «Авангарда» гости из Нижнекамска проявили себя неплохо, но разница в классе сыграла ключевую роль: аутсайдер потерпел неудачу — 2:4.

Не сыграют: На текущий момент известно, что в Магнитогорске «Нефтехимику» не помогут Григорий Селезнев и Кирилл Ураков.

Состояние команды: «Нефтехимик» старается преподнести себя в качестве кандидата на кубковую квалификацию, однако его способность соперничать с элитой КХЛ в нынешних условиях ставится под вопрос.

Статистика для ставок

В двух последних официальных очных матчах на своей территории «Металлург» Мг победил с общим счетом 11:4

В трех личных встречах из четырех последних в Магнитогорске общая результативность доходила до 6+ заброшенных шайб

На старте нового сезона на «Арене Металлург» было забито минимум 5 голов в каждом матче

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.84, ничья — в 4.50, а победа «Нефтехимика» — в 3.76.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: В матчах против лучших представителей Запада «Металлург» Мг проявил себя неплохо. И хотя это не означает, что противостояние с «Нефтехимиком» станет легче, команда Разина способна провести уверенный в плане исхода матч.

Ставка: «Металлург» Мг победит с форой -1 за 2.04.

Прогноз: На фоне будущего соперника «Магнитка» может преуспеть во всех ключевых показателях. В частности, на домашнем льду ей хватит сил, чтобы взять игру под контроль и обеспечить раннее лидерство.

Ставка: «Металлург» Мг победит в первом периоде за 2.32.