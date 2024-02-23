В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет в ледовом дворце «Большой» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Сочи» — «Куньлунь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: После яркой кампании в начале осени южане начали затухать и впоследствии скатились к привычной роли аутсайдера, в которой завершают очередной сезон.

По итогам 66 матчей «Сочи» занимает десятое место в таблице Западной конференции с 51 очком на счету. Единственным — крайне сомнительным — утешением является тот факт, что южане обходят последний «Витязь» на 4 балла.

Последние матчи: Статистика нынешнего «Сочи» состоит из коротких серий, обусловленных успехами и непременными потерями очков. Сейчас южане чередуют по две победы и по два провальных матча.

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Две последние победы команда Дмитрия Кокорева одержала над «Торпедо» (3:2, 3:1). Обе игры прошли в «Большом». Однако в следующих встречах сочинцы в который раз остались без набранных очков. Произошло это на площадке «Автомобилиста» (1:2) и «Куньлуня» (0:4).

Не сыграют: Из-за повреждений этот матч пропустят вратарь Никита Тулинов, защитник Василий Мачулин, а также нападающие Даниил Авершин и Егор Спиридонов.

Состояние команды: Доигрывая сезон без претензий на кубковый раунд, «Сочи» моментами демонстрирует хорошие результаты, но проблемы оборонительного плана и отсутствие стабильности в атаке по-прежнему тянут южан на дно.

«Куньлунь»

Турнирное положение: В начале регулярного сезона китайский представитель лиги был одним из тех, кто решился на мощный, но непродолжительный старт, за которым традиционно последовал неминуемый форменный спад.

На текущий момент «Куньлунь» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 52 очками по итогам 65 матчей. На один балл «Ред Стар» опережает будущего соперника и на 5 очков — 11-й «Витязь».

Последние матчи: В конце января «Куньлунь» решился на 3-матчевую серию побед, за которой последовал рваный отрезок по принципу «одна победа — одно поражение». По такому шаблону пекинцы играют по сей день.

С 13 февраля команда Виктора Игнатьева не покидала пределы «Арены Мытищи», где успела проиграть ЦСКА (2:4), победить «Ладу» (3:1), отдать 2 балла минскому «Динамо» (2:4) и разгромить «Сочи» (4:0).

Не сыграют: Защитник Кайл Вуд — единственный в составе «Ред Стар», кто пропустит этот матч.

Состояние команды: На финише сезона «Куньлунь» мастерски разбирается с аутсайдерами чемпионата и ожидаемо отлетает от топ-команд. Ранее китайской команде удавалось сотворить одну или две сенсации, но в турнирном плане они ни на что не влияли.

Статистика для ставок

«Сочи» набирал очки в пяти матчах из шести последних на домашнем льду (4 победы, 2 поражения)

В четырех гостевых встречах из последних пяти «Куньлунь» победил

Минимум 6 голов было забито в сумме в пяти гостевых встречах «Куньлуня» из последних шести

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.55, ничья — в 4.05, а победа «Куньлуня» — в 2.50.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.93, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: «Сочи» не удалось победить ни в одном очном матче в текущем сезоне. Кроме того, нередко в этих встречах атака южан растворялась на льду и не была заметной.

На финише сезона — когда нет никаких турнирных переживаний — команда Кокорева, безусловно, захочет взять реванш, продемонстрировав яркую (по своим меркам) игру впереди.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» больше 3 за 2.10.

Прогноз: Если у южан пойдет дело у чужих ворот, «Куньлунь» предложит игру на встречных курсах. Добиться победы в таком случае хозяевам будет трудно, однако и «Ред Стар» на гостевой площадке явно столкнутся с жестким сопротивлением. В «Большом» предпочтительнее будут смотреться хозяева.

Ставка: «Сочи» победит за 2.55.