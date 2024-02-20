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    «Каролина» покажет превосходство в полной мере

    «Каролина» — «Чикаго». Ставка (к. 1.79), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 20 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Чикаго»
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    «Каролина»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «ПиЭнСи Арене» 20 февраля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Каролина» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Каролина»

    Турнирное положение: «Каролина» продолжает стараться вклиниться в борьбу за лидерство в конференции. Которую сейчас ведут между собой «Флорида» и «Бостон». От этого дуэта клуб из Роли отстает на шесть очков.

    Последние матчи: За девять последних поединков коллектив Бриндамора проиграл всего лишь два раза, причем это случилось в матчах против явных лидеров текущего сезона («Далласа» и «Ванкувера»).

    Травмированные игроки: «Ураганы» сейчас не могут рассчитывать сразу на двух голкиперов: Раанту и Андерсена.

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    Общий тонус клуба: Общий уровень подготовки клуба позволяет рассчитывать на легкую победу над «Чикаго».

    «Чикаго»

    Турнирное положение: «Чикаго» продолжает нагревать последнее место в своей конференции, и шансов выбраться с него до конца регулярного сезона довольно мало.

    Последние матчи: И это несмотря на то, что в последнем своем поединке подопечные Ричардсона смогли прервать безрадостную серию, обыграв «Оттаву» со счетом 3:2.

    Травмированные игроки: У клуба из Иллинойса есть проблемы с игроками, поскольку не радует отсутствие Атанасиу, Боавилье, Зайцева, Мёрфи и Холла. Зато Бедард максимально быстро вернулся на лед после сломанной челюсти.

    Общий тонус клуба: В игре против «Каролины» у гостевого клуба нет никаких шансов на успех, поскольку разница в классе просто неимоверная.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» за пять последних домашних матчей проиграла всего лишь раз

    • Клуб из Роли за четыре последних очных поединка не проиграл ни разу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.40, на ничью — 6.39, на гостей — 7.05.

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    Прогноз: «Каролина» не заметит соперника на льду.

    Альтернативный прогноз: В матче будет много голов.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.79.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.33.

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    «Каролина» — «Чикаго»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 20.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Каролина» покажет превосходство в полной мере
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