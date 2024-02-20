«Каролина»
Турнирное положение: «Каролина» продолжает стараться вклиниться в борьбу за лидерство в конференции. Которую сейчас ведут между собой «Флорида» и «Бостон». От этого дуэта клуб из Роли отстает на шесть очков.
Последние матчи: За девять последних поединков коллектив Бриндамора проиграл всего лишь два раза, причем это случилось в матчах против явных лидеров текущего сезона («Далласа» и «Ванкувера»).
Травмированные игроки: «Ураганы» сейчас не могут рассчитывать сразу на двух голкиперов: Раанту и Андерсена.
Общий тонус клуба: Общий уровень подготовки клуба позволяет рассчитывать на легкую победу над «Чикаго».
«Чикаго»
Турнирное положение: «Чикаго» продолжает нагревать последнее место в своей конференции, и шансов выбраться с него до конца регулярного сезона довольно мало.
Последние матчи: И это несмотря на то, что в последнем своем поединке подопечные Ричардсона смогли прервать безрадостную серию, обыграв «Оттаву» со счетом 3:2.
Травмированные игроки: У клуба из Иллинойса есть проблемы с игроками, поскольку не радует отсутствие Атанасиу, Боавилье, Зайцева, Мёрфи и Холла. Зато Бедард максимально быстро вернулся на лед после сломанной челюсти.
Общий тонус клуба: В игре против «Каролины» у гостевого клуба нет никаких шансов на успех, поскольку разница в классе просто неимоверная.
Статистика для ставок
- «Каролина» за пять последних домашних матчей проиграла всего лишь раз
- Клуб из Роли за четыре последних очных поединка не проиграл ни разу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.40, на ничью — 6.39, на гостей — 7.05.
Прогноз: «Каролина» не заметит соперника на льду.
Альтернативный прогноз: В матче будет много голов.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.79.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.33.