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    В Тольятти «Лада» и «Нефтехимик» сыграют результативно?

    «Лада» — «Нефтехимик». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 5 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лада» — «Нефтехимик»
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    Павел Куликов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Лада Арене» 5 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. «Лада» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 05 Февраля 2024 года
    Лада
  • КХЛ
    •  Лада 18:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Лада»

    Турнирное положение: В 60 матчах «Лада» набрала 71 очко. В таблице Востока ей снова пришлось примерить роль шестой команды. От зоны первой четверки тольяттинцы отстают на один балл, проведя на одну-две встречи больше.

    Последние матчи: В начале этой недели «Лада» успела оформить две «сухие» победы с одинаковым счетом — 2:0. Ее соперниками оказались «Барыс» (2:0) и «Нефтехимик» (2:0).

    Коэффициенты матча Лада — Нефтехимик

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    Однако за упомянутыми локальными успехами последовали новые неудачи. В частности, команда Олега Браташа уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и была разгромлена «Салаватом Юлаевым» (2:5).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Нападающий Алексей Ожгихин — травма.

    Состояние команды: На фоне постоянных перемещений в середине таблицы Востока «Ладу» в очередной раз опустили чуть ниже, хотя ее борьба за место в первой пятерке будет продолжаться.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: По итогам 59 матчей «Нефтехимик», набрав 59 баллов, занимает восьмое место в Восточной конференции, имея 3-очковую фору по отношению к девятому «Амуру», который провел на игру меньше.

    Последние матчи: В течение нескольких предыдущих игровых дней «Нефтехимик» потерпел три поражения подряд, хотя в двух встречах заработал по одному баллу.

    Без очков в рамках упомянутой серии неудач команда Олега Леонтьева осталась в матче с «Ладой» 28 января (0:2). Однако уже через 2 дня «Нефтехимику» удалось взять реванш (4:3 ОТ).

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    • Не сыграют: Нападающий Наиль Якупов — травма.

    Состояние команды: Промахи прямых конкурентов и относительно неплохие результаты «Нефтехимика» в плане набора очков делают его фаворитом в упорной борьбе за последний доступный плей-офф слот на Востоке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается в 2.40, ничья — в 3.70, а победа «Нефтехимика» — в 2.75.

    В серии очных противостояний «Нефтехимик» и «Лада» выдали яркий во всех смыслах матч 30 января, который стал противоположностью того, что команды показали двумя днями ранее.

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    И, кажется, в третьей за столь короткий период встрече результативность поднимется на хороший по меркам команд Востока уровень, что во многом будет обусловлено мотивацией и острой необходимостью набрать очки.

    «Лада» после нескольких неудач захочет вернуться на тропу победителей, а о безумной борьбе «Нефтехимика» известно давно. Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.90.

    Команда Олега Леонтьева, получившая дополнительный отдых, вполне способна еще раз отнять очки у представителей среднего класса Востока. Наш альтернативный прогноз — «Нефтехимик» победит с форой 0 за 2.05.

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    «Лада» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 05.02.2024. Прогнозы на хоккей. В Тольятти «Лада» и «Нефтехимик» сыграют результативно?
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