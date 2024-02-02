В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Нагорном» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Динамо» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» провело 57 матчей, набрав за это время 68 очков. В таблице Запада нижегородцы все еще являются пятыми, но разрыв между шестым ЦСКА уже сократился до трех очков при равенстве сыгранных матчей.

Последние матчи: Покинуть пределы первой пятерки «Торпедо» рискует из-за очередной серии неудач. На текущий момент в нее входят три подряд проигранных матча.

Одним баллом команда Игоря Ларионова довольствовалась по итогам гостевой встречи с «Автомобилистом» на прошлой неделе (1:2 Б), а на этой торпедовцы в основное время уступили «Спартаку» (2:3) и ЦСКА (2:3).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Нападающий Василий Атанасов — травма.

Состояние команды: В финальной фазе чемпионата «Торпедо» вряд ли сможет подняться выше пятого места, при этом за свою текущую позицию, вероятно, придется бороться с ЦСКА и «Северсталью», которые сейчас играют не хуже нижегородцев.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Динамо» Москва по итогам 57 матчей опустилось на третье место в Западной конференции, набрав 77 очков. Всего 2 балла отделяют его от первого СКА, в активе которого такое же количество проведенных встреч.

Последние матчи: После безупречной серии в первой половине января статистика «Динамо» Москва все чаще пополняется результативными провалами.

В частности, в шести предыдущих встречах команда Алексея Кудашова проиграла четырежды. В двух последних матчах динамовцы не справились ни со «Спартаком» (3:4 Б), ни с «Витязем» (1:2).

Не сыграют: Нападающий Максим Джиошвили — травма.

Состояние команды: Несмотря на временное понижение, «Динамо» остается в гонке за лидерство на Западе, хотя последние результаты в определенной степени могут вызывать беспокойство тренерского штаба.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 3.15, ничья — в 4.40, а победа «Динамо» Москва — в 1.97.

Динамовцы провели серию неудачных матчей, но с учетом борьбы за лидерство столичный клуб уже в ближайшее время попытается нагнать утраченный темп.

«Торпедо» на текущий момент — твердый представитель среднего класса, оборона которого нередко может дать серьезный сбой , чем должно воспользоваться нападение третьего по результативности клуба Запада. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 3.5 за 2.34.

В очередной раз торпедовцы демонстрируют кратковременный форменный спад, что, безусловно, сыграет на руку гостям. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 2.22.