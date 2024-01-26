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    Еще одна домашняя игра «Амура» пройдет скромно в плане голов?

    «Амур» — «Салават Юлаев». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 26 января 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Амур Прогнозы на Салават Юлаев
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Платинум Арене» 26 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Амур»

    Турнирное положение: В 54 матчах «Амур» набрал 53 очка, с которыми опустился на девятую строчку в Восточной конференции. От зоны плей-офф его по-прежнему отделяют 3 балла с двумя играми в запасе на фоне восьмого «Нефтехимика».

    Последние матчи: В семи предыдущих встречах «Амур» не выиграл ни разу. Четыре матча он сдал в основное время, а значит — остался без важнейших очков.

    В трех последних матчах команда Андрея Мартемьянова заработала по одному баллу. За этот результат она боролась с «Локомотивом» (2:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 2:3 Б).

    Не сыграют: Защитники Кэмерон Ли, Яков Рылов, нападающий Петр Хохряков — травмы.

    Все прогнозы на КХЛ

    Состояние команды: На данном этапе сезона «Амуру» необходим рывок, который способствовал бы приближению плей-офф для Хабаровска. Однако в нынешней форме команда едва ли на такое способна.

    «Салават Юлаев»

    Турнирное положение: «Салават Юлаев» продолжает укреплять свои позиции в статусе третьей команды Востока. В 54 матчах он набрал 72 очка и оторвался от преследователей на 4+ балла.

    Последние матчи: После серии неудачных матчей с аутсайдерами лиги «Салават Юлаев» начал относиться к играм данной категории серьезнее, что изменило и исходы таких встреч.

    Так, в трех предыдущих матчах команда Виктора Козлова не проиграла ни разу и ни разу не пропустила больше двух голов. Ее соперниками в этот период были «Сибирь» (4:2) и «Амур» (3:2 ОТ, 3:2 Б).

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    • Не сыграют: Нападающий Глеб Кузьмин — травма.

    Состояние команды: На дистанции «Салават Юлаев» смотрится убедительно и готов закончить сезон в первой тройке Востока, хотя поражения от условных «Куньлуня» или «Барыса» говорят о его собранности, которая оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается в 3.00, ничья — в 3.75, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.32.

    В прошлом матче «Амур» снова добился ничьей в основное время и заработал один балл, что на фоне предыдущих результатов и общего состояния команды может считаться успехом.

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    В предстоящей встрече команда Мартемьянова попытается все это повторить, поскольку играть в открытый хоккей с теми, кто умеет это делать лучше, будет рискованно, а риск — явно не то, что сейчас нужно «Амуру».

    В двух предыдущих очных встречах общая результативность тормозила на отметке в 4 шайбы. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.00.

    Три последних встречи «Амура» переходили в овертаймы. Наш альтернативный прогноз — ничья за 3.75.

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    «Амур» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на хоккей. Еще одна домашняя игра «Амура» пройдет скромно в плане голов?
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