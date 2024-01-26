В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Платинум Арене» 26 января. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Амур»

Турнирное положение: В 54 матчах «Амур» набрал 53 очка, с которыми опустился на девятую строчку в Восточной конференции. От зоны плей-офф его по-прежнему отделяют 3 балла с двумя играми в запасе на фоне восьмого «Нефтехимика».

Последние матчи: В семи предыдущих встречах «Амур» не выиграл ни разу. Четыре матча он сдал в основное время, а значит — остался без важнейших очков.

В трех последних матчах команда Андрея Мартемьянова заработала по одному баллу. За этот результат она боролась с «Локомотивом» (2:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 2:3 Б).

Не сыграют: Защитники Кэмерон Ли, Яков Рылов, нападающий Петр Хохряков — травмы.

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Состояние команды: На данном этапе сезона «Амуру» необходим рывок, который способствовал бы приближению плей-офф для Хабаровска. Однако в нынешней форме команда едва ли на такое способна.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» продолжает укреплять свои позиции в статусе третьей команды Востока. В 54 матчах он набрал 72 очка и оторвался от преследователей на 4+ балла.

Последние матчи: После серии неудачных матчей с аутсайдерами лиги «Салават Юлаев» начал относиться к играм данной категории серьезнее, что изменило и исходы таких встреч.

Так, в трех предыдущих матчах команда Виктора Козлова не проиграла ни разу и ни разу не пропустила больше двух голов. Ее соперниками в этот период были «Сибирь» (4:2) и «Амур» (3:2 ОТ, 3:2 Б).

Не сыграют: Нападающий Глеб Кузьмин — травма.

Состояние команды: На дистанции «Салават Юлаев» смотрится убедительно и готов закончить сезон в первой тройке Востока, хотя поражения от условных «Куньлуня» или «Барыса» говорят о его собранности, которая оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается в 3.00, ничья — в 3.75, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.32.

В прошлом матче «Амур» снова добился ничьей в основное время и заработал один балл, что на фоне предыдущих результатов и общего состояния команды может считаться успехом.

В предстоящей встрече команда Мартемьянова попытается все это повторить, поскольку играть в открытый хоккей с теми, кто умеет это делать лучше, будет рискованно, а риск — явно не то, что сейчас нужно «Амуру».

В двух предыдущих очных встречах общая результативность тормозила на отметке в 4 шайбы . Наши прогноз и ставка — тотал меньше 4.5 за 2.00.

Три последних встречи «Амура» переходили в овертаймы. Наш альтернативный прогноз — ничья за 3.75.