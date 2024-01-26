«Амур»
Турнирное положение: В 54 матчах «Амур» набрал 53 очка, с которыми опустился на девятую строчку в Восточной конференции. От зоны плей-офф его по-прежнему отделяют 3 балла с двумя играми в запасе на фоне восьмого «Нефтехимика».
Последние матчи: В семи предыдущих встречах «Амур» не выиграл ни разу. Четыре матча он сдал в основное время, а значит — остался без важнейших очков.
В трех последних матчах команда Андрея Мартемьянова заработала по одному баллу. За этот результат она боролась с «Локомотивом» (2:3 ОТ) и «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 2:3 Б).
Не сыграют: Защитники Кэмерон Ли, Яков Рылов, нападающий Петр Хохряков — травмы.
Состояние команды: На данном этапе сезона «Амуру» необходим рывок, который способствовал бы приближению плей-офф для Хабаровска. Однако в нынешней форме команда едва ли на такое способна.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: «Салават Юлаев» продолжает укреплять свои позиции в статусе третьей команды Востока. В 54 матчах он набрал 72 очка и оторвался от преследователей на 4+ балла.
Последние матчи: После серии неудачных матчей с аутсайдерами лиги «Салават Юлаев» начал относиться к играм данной категории серьезнее, что изменило и исходы таких встреч.
Так, в трех предыдущих матчах команда Виктора Козлова не проиграла ни разу и ни разу не пропустила больше двух голов. Ее соперниками в этот период были «Сибирь» (4:2) и «Амур» (3:2 ОТ, 3:2 Б).
Не сыграют: Нападающий Глеб Кузьмин — травма.
Состояние команды: На дистанции «Салават Юлаев» смотрится убедительно и готов закончить сезон в первой тройке Востока, хотя поражения от условных «Куньлуня» или «Барыса» говорят о его собранности, которая оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается в 3.00, ничья — в 3.75, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.32.
В прошлом матче «Амур» снова добился ничьей в основное время и заработал один балл, что на фоне предыдущих результатов и общего состояния команды может считаться успехом.
В предстоящей встрече команда Мартемьянова попытается все это повторить, поскольку играть в открытый хоккей с теми, кто умеет это делать лучше, будет рискованно, а риск — явно не то, что сейчас нужно «Амуру».
В двух предыдущих очных встречах
Три последних встречи «Амура» переходили в овертаймы. Наш альтернативный прогноз — ничья за 3.75.