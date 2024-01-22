В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в «Хонда Центре» 22 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Анахайм»

«Анахайм» не демонстрирует тех героических подвигов вытаскивать практически безнадежные матчи, что мы могли наблюдать на старте сезона.

Прыть молодёжи куда-то испарилась, а лидер нынешних «уток» Тревор Зеграс не может принимать участия в матчах из-за травмы.

В последних играх калифорнийцы много пропускают, но даже с такими проблемами в защите они как-то умудрили обыграть саму «Флориду».

Все прогнозы на НХЛ

В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» хозяевам может только помочь фактор домашнего льда, и то не факт.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» не напоминает самого себя образца месячной давности. Проблемы начали наблюдаться по всем фронтам. А разгромные поражения в последних матчах только это подтверждают.

Шестеркин по-прежнему хорош в рамке, но если защита его составляет один на один с нападающими чужой команды, то здесь даже он будет бессилен.

За семь последних матчей клуб Лавиолетта потерпел пять поражений, что значительно опустило клуб из Нью-Йорка по таблице восточной конференции.

Предстоящий матч против «Анахайма» будет прогулочным, поскольку хозяевам предстоящего поединка удивить приезжий клуб попросту нечем.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.98, на ничью — 4.95, на гостей — 1.78.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Рейнджерс» не испытают никаких сложностей с добычей победы.

Альтернативный прогноз: Игра будет скромна на заброшенные шайбы.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.09.