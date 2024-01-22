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    Гости не оставят шансов сопернику?

    «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в «Хонда Центре» 22 января. Начало встречи — в 04:30 мск. «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Анахайм»

    «Анахайм» не демонстрирует тех героических подвигов вытаскивать практически безнадежные матчи, что мы могли наблюдать на старте сезона.

    Прыть молодёжи куда-то испарилась, а лидер нынешних «уток» Тревор Зеграс не может принимать участия в матчах из-за травмы.

    В последних играх калифорнийцы много пропускают, но даже с такими проблемами в защите они как-то умудрили обыграть саму «Флориду».

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» хозяевам может только помочь фактор домашнего льда, и то не факт.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    «Нью-Йорк Рейнджерс» не напоминает самого себя образца месячной давности. Проблемы начали наблюдаться по всем фронтам. А разгромные поражения в последних матчах только это подтверждают.

    Шестеркин по-прежнему хорош в рамке, но если защита его составляет один на один с нападающими чужой команды, то здесь даже он будет бессилен.

    За семь последних матчей клуб Лавиолетта потерпел пять поражений, что значительно опустило клуб из Нью-Йорка по таблице восточной конференции.

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    Предстоящий матч против «Анахайма» будет прогулочным, поскольку хозяевам предстоящего поединка удивить приезжий клуб попросту нечем.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.98, на ничью — 4.95, на гостей — 1.78.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Рейнджерс» не испытают никаких сложностей с добычей победы.

    Альтернативный прогноз: Игра будет скромна на заброшенные шайбы.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Анахайм» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на хоккей. Гости не оставят шансов сопернику?
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