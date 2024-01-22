«Анахайм»
«Анахайм» не демонстрирует тех героических подвигов вытаскивать практически безнадежные матчи, что мы могли наблюдать на старте сезона.
Прыть молодёжи куда-то испарилась, а лидер нынешних «уток» Тревор Зеграс не может принимать участия в матчах из-за травмы.
В последних играх калифорнийцы много пропускают, но даже с такими проблемами в защите они как-то умудрили обыграть саму «Флориду».
В игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» хозяевам может только помочь фактор домашнего льда, и то не факт.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» не напоминает самого себя образца месячной давности. Проблемы начали наблюдаться по всем фронтам. А разгромные поражения в последних матчах только это подтверждают.
Шестеркин по-прежнему хорош в рамке, но если защита его составляет один на один с нападающими чужой команды, то здесь даже он будет бессилен.
За семь последних матчей клуб Лавиолетта потерпел пять поражений, что значительно опустило клуб из Нью-Йорка по таблице восточной конференции.
Предстоящий матч против «Анахайма» будет прогулочным, поскольку хозяевам предстоящего поединка удивить приезжий клуб попросту нечем.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.98, на ничью — 4.95, на гостей — 1.78.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Рейнджерс» не испытают никаких сложностей с добычей победы.
Альтернативный прогноз: Игра будет скромна на заброшенные шайбы.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.09.