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    Матч шестых команд КХЛ получится зрелищным?

    «Трактор» — «Северсталь». Ставка (к. 2.05) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Трактор» — «Северсталь»
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    Максим Шабанов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Трактор Арене» 17 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Трактор» — «Северсталь»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 17 Января 2024 года
    Трактор
  • Челябинск
    •  Трактор 17:00 Северсталь Северсталь
  • Череповец
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    «Трактор»

    Турнирное положение: В 52 матчах «Трактор» набрал 61 очко и занял шестое место в таблице Востока, окружив себя конкурентами со всех сторон. На два балла он отстает от пятой «Лады» и на одно очко опережает седьмой «Ак Барс».

    Последние матчи: На прошлой неделе «Трактор» провел три встречи, в двух из которых добился важнейших на фоне его турнирной ситуации побед.

    Коэффициенты матча Трактор — Северсталь

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    Сперва дома челябинцы разобрались с крепким «Нефтехимиком» (5:3), после чего обыграли соседа по таблице — «Ак Барс» (3:1). Потерей очков закончилась только гостевая встреча с минским «Динамо» (1:3).

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    Не сыграют: Нападающий Андрей Чибисов — травма.

    Состояние команды: В нынешних кондициях «Трактор» способен выдавать короткие победные серии, за которыми непременно следует несколько неудач. Тем не менее челябинцы остаются в борьбе за места в верхней половине зоны плей-офф.

    «Северсталь»

    Турнирное положение: В 50 матчах «Северсталь» набрала 57 очков, коих хватило, чтобы подняться на шестую строчку в Западной конференции, сместив оттуда ЦСКА. От зоны первой пятерки череповецкий клуб отделяет дистанция в 4 балла.

    Последние матчи: В январе «Северсталь» не потеряла ни одного очка, проведя при этом пять матчей. В каждой встрече она разобралась с соперниками в основное время, а в четырех случаях ее результативность доходила до отметки в 4 шайбы и более.

    Четырежды команда Андрея Козырева умело справилась с аутсайдерами — «Амуром» (4:2), «Витязем» (4:3), «Сочи» (3:0) и «Куньлунем» (2:1). В пятом матче января «Северсталь» обыграла СКА (3:2).

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    • Не сыграют: Вратари Константин Шостак, Дмитрий Шугаев, нападающий Даниил Аймурзин — травмы.

    Состояние команды: На данном этапе сезона «Северсталь» набрала лучшую форму, о чем свидетельствуют не только победы, но и в целом уверенная игра с хорошей реализацией. Благодаря этому череповецкий клуб сместил с шестого места ЦСКА, имея возможность — при самых оптимистичных раскладах — замахнуться на большее.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается в 2.07, ничья — в 3.85, а победа «Северстали» — в 3.25.

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    В заключительной части регулярного сезона «Трактор» показывает хорошие по своим меркам результаты. То же самое можно сказать о «Северстали», которая в 2024 году вообще не проигрывает.

    На фоне высокой конкуренции команды явно не планируют сбавлять темп, поэтому очная игра двух быстрых и результативных соперников должна стать яркой в плане заброшенных шайб. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.05.

    Учитывая текущую серию команды Козырева, она вправе рассчитывать на набранные очки в Челябинске. Наш альтернативный прогноз — «Северсталь» не проиграет за 1.95.

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    «Трактор» — «Северсталь»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на хоккей. Матч шестых команд КХЛ получится зрелищным?
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