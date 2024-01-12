В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Энтерпрайзе» 12 января. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: В 39 матчах «Сент-Луис» набрал 41 очко, с которым занимает 11-е место в таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф всего на 2 балла.

Последние матчи: В январе «Сент-Луис» провел три встречи, в двух из которых одержал довольно скромные в плане заброшенных шайб победы, а еще в одной — устроился на крупное поражение.

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Успешными для команды Дрю Баннистера оказались домашний матч с «Ванкувером» (2:1) и выездная игра с «Каролиной» (2:1 Б). В последней встрече «Сент-Луис» на своем катке был разбит «Флоридой» (1:5).

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Не сыграют: Защитники Джош Джейкобс, Джастин Фолк — травмы.

Состояние команды: На данном этапе регулярки «Сент-Луис» безуспешно пытается бороться со своими главными проблемами — в частности, с плохой результативностью. При этом достаточно частые потери очков, мешают «Блюз» подняться в зону плей-офф, хотя отставание от нее едва ли можно назвать существенным.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: «Рейнджерс» провели 39 матчей, в которых набрали 54 очка, опустившись на вторую строчку в Восточной конференции. Между ними и «Бостоном» сформировался разрыв в 2 балла с учетом игры ньюйоркцев в запасе.

Последние матчи: В январе «Рейнджерс» приняли участие в четырех встречах, три из которых закончились поражениями с 3+ пропущенными шайбами.

Так, кампания в новом году началась с разгрома от «Каролины» (1:6), за которым последовала победа над «Чикаго» (4:1). Еще в двух матчах команда Питера Лавиолетта проиграла «Монреалю» (3:4 Б) и «Ванкуверу» (3:6).

Не сыграют: Нападающие Тайлер Питлик, Филип Хитил — травмы, под вопросом участие Каапо Какко из-за травмы.

Состояние команды: На данном этапе сезона «Рейнджерс» можно назвать сдувшимися лидерами, которые страдают от необязательных потерь очков, хотя пока это не приводит к каким-либо серьезным последствиям.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сент-Луиса» оценивается в 3.39, ничья — в 4.90, а победа «Рейнджерс» — в 1.94.

Недавние матчи «Рейнджерс» едва ли отражают их лидерские качества. Команде явно не хватает собранности для того, чтобы демонстрировать лучшие результаты вдолгую.

Тем не менее в ночь на пятницу ньюйоркцы могут прервать текущую серию неудач, учитывая, что их соперник — это кризисный середняк Западной конференции, главная проблема которого — слабая реализация .

Кажется, на льду «Энтерпрайза» хозяйничать в игровом смысле будет команда Питера Лавиолетта. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТМ 6.5 за 2.26.

Ни в одной игре из шести последних «Блюз» не забрасывали больше двух шайб. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сент-Луиса» меньше 2.5 за 1.92.