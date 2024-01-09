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    «Локомотив» добьется успеха в рамках непростого выезда?

    «Металлург» Мг — «Локомотив». Ставка (к. 2.00) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Локомотив»
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    «Локомотив» в игре с «Барысом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене Металлург» 9 января. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Металлург» Мг

    Турнирное положение: Магнитогорцы в очередной раз ушли в отрыв в таблице Восточной конференции. Сейчас в их распоряжении 68 очков после 49 матчей. Дистанция между вторым «Салаватом», имеющим две игры в запасе, увеличилась до 5 баллов.

    Последние матчи: Совсем недавно «Металлург» Мг организовал победный ряд, в который вошли три матча, включая январскую встречу с «Сочи» в «Большом», в которой победу пришлось вытаскивать в овертайме (3:2 ОТ).

    За упомянутой игрой последовало поражение: на льду одного из аутсайдеров — «Нефтехимика» — команда Андрея Разина столкнулась с жестким сопротивлением (1:2 ОТ). Зато в последней встрече «Магнитка» добилась победы над СКА (2:1 ОТ).

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    Не сыграют: Нападающий Данила Квартальнов — травма.

    Состояние команды: После очередных эпизодических провалов «Металлург» Мг вновь приблизился к своей лучшей форме, о чем свидетельствует не только турнирное поражение, но и несколько последних матчей против больших команд.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: Позиции «Локомотива» в качестве лидера Западной конференции понемногу начинают крепнуть. Сейчас в активе ярославцев 68 очков по итогам 47 матчей, благодаря чему они обошли «Спартак» на один балл. Красно-белые провели на две игры больше.

    Последние матчи: В конце прошлого года «Локомотив» провел превосходную по своим меркам серию, в которую вошли пять побед. И только в одной игре за этот период ярославцы пропустили больше двух голов.

    Январская серия началась для «Локомотива» с неприятного события: дома он уступил «Барысу» — одному из слабейших клубов Востока (4:5 Б). Однако в следующих двух встречах команда Игоря Никитина вновь была на высоте — обыграла СКА (2:1) и «Трактор» (3:1).

    Не сыграют: Нападающий Егор Аверин — травма.

    Состояние команды: «Локомотив» вышел на пик своей формы. И хотя полностью избегать потерь очков ему на данном этапе не удается, текущие результаты позволяют бороться за первое место не только на Западе, но и во всем чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается в 2.40, ничья — в 4.05, а победа «Локомотива» — в 2.70.

    Безусловно, лидера Западной конференции ждет непростой выезд в гости к первой команде Востока. Однако в нынешней форме «Локомотив» способен разобраться с любым топ-клубом, включая «Магнитку».

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    У магнитогорцев могут возникать проблемы с реализацией против соперника с организованной обороной, и команда Игоря Никитина, которая умеет хорошо защищаться, обратит на это внимание.

    В Магнитогорске состоится упорная битва больших команд, по итогам которой победителями станут гости. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит в матче за 2.00.

    В двух январских матчах из трех ярославцы отличились минимум трижды. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 за 2.15.

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    «Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» добьется успеха в рамках непростого выезда?
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