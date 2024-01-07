В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 7 января. Начало встречи — в 17:00 мск. СКА — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

СКА

Турнирное положение: В 47 матчах СКА набрал 63 очка, с которыми на время закрепился на третьем месте в таблице Западной конференции. На один балл «армейцы» отстают от четвертого «Динамо» Москва, имеющего игру в запасе.

Последние матчи: Неделями ранее СКА выдал очередную победную серию, в которую вошли четыре матча: поочередно санкт-петербуржцы разобрались с «Динамо» Москва (3:2), ЦСКА (2:0), «Автомобилистом» (4:0) и «Витязем» (6:1).

Коэффициенты матча СКА — Металлург Мг 1X2Новым игрокам 2.053.753.55Бонус$9500

Последний матч команды Романа Ротенберга подразумевал противостояние двух соседей по таблице. Но на своем льду СКА не сумел справиться с «Локомотивом» (1:2).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Защитник Андрей Педан, нападающий Владимир Алистров — травмы.

Состояние команды: Несмотря на эпизодические промахи, результаты СКА вдолгую соответствует высоким требованиям элитного представителя лиги. Команда не только выдает победные отрезки, но и демонстрирует готовность войти в гонку лидеров Западной конференции.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: По итогам 48 матчей «Металлург» Мг сумел закрепиться на первом месте в Восточной конференции, набрав 66 очков. На 5 баллов он дистанцировался от «Салавата Юлаева» и «Авангарда», имеющих от двух до трех игр в запасе.

Последние матчи: В одном из последних матчей прошлого года «Металлург» Мг устроился на 1:5 от «Лады», после чего ему удалось провести 3-матчевую победную серию.

В нее вошли встречи с «Ак Барсом» (4:1), «Куньлунем» (4:1) и «Сочи» (3:2 ОТ). В последней игре команда Андрея Разина довольствовалась лишь одним баллом, так как уступила на выезде «Нефтехимику» (1:2 ОТ).

Не сыграют: Данила Квартальнов — травма.

Состояние команды: Во многом «Магнитка» остается лидером Восточной конференции благодаря ошибкам прямых конкурентов. На текущий момент «Металлург» Мг умело читает аутсайдеров или просто кризисных оппонентов, но испытывает трудности во встречах с заряженными на результат соперниками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается в 1.89, ничья — в 4.10, а победа «Металлурга» Мг — в 3.86.

В недавнем прошлом СКА провалил пару турнирно значимых матчей, но по дистанции в целом он все еще идет уверенно, уничтожая большую часть соперников.

Последние же матчи «Магнитки» показали, что у команды по-прежнему хватает проблем как с реализацией, так и в ситуациях, когда дело доходит до игры на своей половине.

Безусловно, все эти моменты команда Ротенберга детально изучит и найдет инструменты, которые помогут на своем катке разобрать лидера Восточной конференции . Наши прогноз и ставка — СКА победит за 1.89.

Против соперника, атака которого на текущий момент не славится стабильно высокой результативностью, санкт-петербуржцы выберут более сдержанный игровой стиль. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.07.