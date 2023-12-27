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    Финны оформят первую победу на турнире

    Финляндия — Германия. Ставка (к. 1.89) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 27 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на Финляндия — Германия
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    Конста Хелениус
    В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 27 декабря. Начало запланировано на 16:30 мск. Финляндия — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. МЧМ-2024. Группа A 27 Декабря 2023 года
    Финляндия U20
  • Хельсинки
    •  Финляндия U20 16:30 Германия U20 Германия U20
  • Берлин
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    Финляндия

    Турнирное положение: В первом матче Финляндия встретилась с самым сложным соперником группы и, возможно, всего турнира. В игре с Канадой аутсайдер уступил разгромно (2:5) и формально опустился на четвертое место в группе A без набранных очков.

    Последние матчи: До первого официального матча на молодежном чемпионате мира Финляндия провела две встречи против европейских сборных и не пожалела ни одну из них. В частности, команда Лаури Микколы разбила Словакию (5:1) и Чехию (4:1).

    Коэффициенты матча Финляндия U20 — Германия U20

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    Не сыграют: Финны подходят к этой игре с полным составом.

    Состояние команды: Безусловно, соперничать с североамериканцами Финляндия не в состоянии, однако побороться за условную бронзу с командами вроде Швеции она способна. При этом в группе она номинально является одной из трех сильнейших.

    Германия

    Турнирное положение: На данный момент Германия остается одной из сборных, которые еще не выходили на лед. Что касается прошлого МЧМ, то в нем немцы проскочили в плей-офф, проиграв в группе трижды, а в первом раунде на вылет они были стерты в пыль Штатами (1:11).

    Последние матчи: В преддверии этого турнира Германия провела четыре контрольные встречи и проиграла в каждой. Дважды немцы уступили Швейцарии (3:4 Б, 1:6), а позже — не справились ни с Норвегией (4:5 ОТ), ни со Словакией (5:6 ОТ).

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  • 21/12/2023

    • Не сыграют: Перед дебютным матчем у Германии потерь нет.

    Состояние команды: Ранее работавший со сборной тренер Тобиас Абштрайтер остался при своей должности. Очевидно, что Германия и Латвия станут прямыми конкурентами в борьбе за четвертое место. Но в первом же раунде плей-офф ее шансы окажутся нулевыми.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается в 1.08, ничья — в 11.0, а победа Германии — в 18.5.

    Провал финнов в дебютном матче был ожидаемым: Канада приехала на турнир заряженной, а значит, ее соперники автоматически лишаются шансов на успех и громкую сенсацию.

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    Однако на фоне сборных уровня Германии Финляндия, несомненно, возвышается. И в предстоящем матче она — в статусе фаворита — одержит победу и заодно подарит яркий атакующий хоккей.

    В трех последних матчах подготовительного цикла немцы пропустили по 4+ шайбы. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТБ 6.5 за 1.89.

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    Финляндия — Германия: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 27.12.2023. Прогнозы на хоккей. Финны оформят первую победу на турнире
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