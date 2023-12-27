В матче Молодежного чемпионата мира по хоккею Финляндия сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Скандинавиуме» 27 декабря. Начало запланировано на 16:30 мск. Финляндия — Германия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Финляндия

Турнирное положение: В первом матче Финляндия встретилась с самым сложным соперником группы и, возможно, всего турнира. В игре с Канадой аутсайдер уступил разгромно (2:5) и формально опустился на четвертое место в группе A без набранных очков.

Последние матчи: До первого официального матча на молодежном чемпионате мира Финляндия провела две встречи против европейских сборных и не пожалела ни одну из них. В частности, команда Лаури Микколы разбила Словакию (5:1) и Чехию (4:1).

Коэффициенты матча Финляндия U20 — Германия U20 1X2Новым игрокам 1.1111.0017.00Бонус$9500

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Не сыграют: Финны подходят к этой игре с полным составом.

Состояние команды: Безусловно, соперничать с североамериканцами Финляндия не в состоянии, однако побороться за условную бронзу с командами вроде Швеции она способна. При этом в группе она номинально является одной из трех сильнейших.

Германия

Турнирное положение: На данный момент Германия остается одной из сборных, которые еще не выходили на лед. Что касается прошлого МЧМ, то в нем немцы проскочили в плей-офф, проиграв в группе трижды, а в первом раунде на вылет они были стерты в пыль Штатами (1:11).

Последние матчи: В преддверии этого турнира Германия провела четыре контрольные встречи и проиграла в каждой. Дважды немцы уступили Швейцарии (3:4 Б, 1:6), а позже — не справились ни с Норвегией (4:5 ОТ), ни со Словакией (5:6 ОТ).

Не сыграют: Перед дебютным матчем у Германии потерь нет.

Состояние команды: Ранее работавший со сборной тренер Тобиас Абштрайтер остался при своей должности. Очевидно, что Германия и Латвия станут прямыми конкурентами в борьбе за четвертое место. Но в первом же раунде плей-офф ее шансы окажутся нулевыми.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается в 1.08, ничья — в 11.0, а победа Германии — в 18.5.

Провал финнов в дебютном матче был ожидаемым: Канада приехала на турнир заряженной, а значит, ее соперники автоматически лишаются шансов на успех и громкую сенсацию.

Однако на фоне сборных уровня Германии Финляндия, несомненно, возвышается . И в предстоящем матче она — в статусе фаворита — одержит победу и заодно подарит яркий атакующий хоккей.

В трех последних матчах подготовительного цикла немцы пропустили по 4+ шайбы. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТБ 6.5 за 1.89.