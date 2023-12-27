Финляндия
Турнирное положение: В первом матче Финляндия встретилась с самым сложным соперником группы и, возможно, всего турнира. В игре с Канадой аутсайдер уступил разгромно (2:5) и формально опустился на четвертое место в группе A без набранных очков.
Последние матчи: До первого официального матча на молодежном чемпионате мира Финляндия провела две встречи против европейских сборных и не пожалела ни одну из них. В частности, команда Лаури Микколы разбила Словакию (5:1) и Чехию (4:1).
Коэффициенты матча Финляндия U20 — Германия U20
Не сыграют: Финны подходят к этой игре с полным составом.
Состояние команды: Безусловно, соперничать с североамериканцами Финляндия не в состоянии, однако побороться за условную бронзу с командами вроде Швеции она способна. При этом в группе она номинально является одной из трех сильнейших.
Германия
Турнирное положение: На данный момент Германия остается одной из сборных, которые еще не выходили на лед. Что касается прошлого МЧМ, то в нем немцы проскочили в плей-офф, проиграв в группе трижды, а в первом раунде на вылет они были стерты в пыль Штатами (1:11).
Последние матчи: В преддверии этого турнира Германия провела четыре контрольные встречи и проиграла в каждой. Дважды немцы уступили Швейцарии (3:4 Б, 1:6), а позже — не справились ни с Норвегией (4:5 ОТ), ни со Словакией (5:6 ОТ).
Не сыграют: Перед дебютным матчем у Германии потерь нет.
Состояние команды: Ранее работавший со сборной тренер Тобиас Абштрайтер остался при своей должности. Очевидно, что Германия и Латвия станут прямыми конкурентами в борьбе за четвертое место. Но в первом же раунде плей-офф ее шансы окажутся нулевыми.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Финляндии оценивается в 1.08, ничья — в 11.0, а победа Германии — в 18.5.
Провал финнов в дебютном матче был ожидаемым: Канада приехала на турнир заряженной, а значит, ее соперники автоматически лишаются шансов на успех и громкую сенсацию.
В трех последних матчах подготовительного цикла немцы пропустили по 4+ шайбы. Наши прогноз и ставка — Финляндия победит + ТБ 6.5 за 1.89.