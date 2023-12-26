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    «Авангард» едет в Новосибирск исключительно за победой

    «Сибирь» — «Авангард». Ставка (к. 2.12) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Авангард»
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    Рид Буше
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 26 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Сибирь»

    Турнирное положение: В 43 матчах «Сибирь» набрала 47 очков. В таблице Восточной конференции она все еще занимает седьмое место и на 4 балла — на момент публикации — опережает восьмой «Амур», который имеет игру в запасе.

    Последние матчи: Перед паузой в КХЛ «Сибирь» на своем катке разбила «Барыс» (5:1), после чего пришла новость об отставке тренера. Вместо Дэвида Немировского временно на эту должность назначили Сергея Кривокрасова.

    С новым наставником «Сибирь» провела три встречи. Сперва она победила (2:1 ОТ) и проиграла (1:4) «Ладе», а в последней игре подарила главную сенсацию дня, разобравшись на своем льду с «Ак Барсом» (4:2).

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    Не сыграют: К этому моменту «Сибирь» имеет полный состав, без травмированных и дисквалифицированных.

    Состояние команды: На данном этапе чемпионата «Сибирь» — с ее кривыми отрезками и сериями поражений — пытается просто сохранить за собой восьмую строчку. Вероятное продвижение на данный момент возможно исключительно за счет потенциального форменного спада у клубов повыше.

    «Авангард»

    Турнирное положение: В 41 игре «Авангард» заработал 57 очков, с которыми по-прежнему занимает второе место на Востоке, но отстает от первого «Металлурга» Мг на 2 балла. При этом «Магнитка» провела на две встречи больше.

    Последние матчи: На перерыв в чемпионате «Авангард» уходил в приподнятом настроении благодаря 4-матчевой серии без поражений. Однако во второй половине декабря омичи добились всего одной победы в трех встречах.

    Прошлую игровую неделю команда Михаила Кравеца начала с разгромного поражения от «Ак Барса» (0:4), за которым последовала эффектная победа над «Сочи» (8:3). Но главной для омичей была битва лидеров 24 декабря. Домашний матч с «Металлургом» Мг они провалили (2:3).

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    Состояние команды: До паузы в чемпионате «Авангард» был готов обойти «Магнитку» и единолично возглавить Восток, однако трудности, обусловленные двумя поражениями из трех на прошлой неделе, вынуждают омичей вновь смириться с ролью догоняющих.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается в 3.29, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 2.12.

    С новым тренером «Сибирь» добилась двух побед в трех матчах, но едва ли «Авангард» в текущих условиях это должно напрягать.

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    Омичи провалили две турнирно значимые встречи на прошлой неделе, поэтому предстоящий матч они будут рассматривать в контексте обязательных двух очков на льду соперника, которого сейчас превосходят и в классе, и по игре.

    Безусловно, что-то вроде недавних 8:3 с «Сочи» команда Михаила Кравеца показать не сможет, но в будничном формате добудет 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит за 2.12.

    Учитывая мотивацию «Авангарда» и заряженность «Сибири» в попытках сохранить победный темп, встреча в Новосибирске поднимет планку результативности. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 1.81.

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