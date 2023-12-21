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    «Детройт» вновь покинет каток без набранных очков?

    «Виннипег» — «Детройт». Ставка (к. 2.07) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 21 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Детройт»
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    «Виннипег» в игре с «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 21 декабря. Начало встречи — в 03:30 мск. «Виннипег» — «Детройт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 21 Декабря 2023 года

    «Виннипег»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей «Виннипегу» удалось подняться на пятое место в Западной конференции с 39 очками. Всего на один балл он отстает от четвертого «Колорадо» и третьего «Далласа».

    Последние матчи: В первой половине декабря канадцы из Квебека одержали четыре подряд победы, ни разу не пропустив больше двух голов. Данная серия стала для «Джетс» второй по продолжительности в сезоне и позволила перекрыть предыдущий цикл неудач, в который вошли три игры.

    Коэффициенты матча Виннипег — Детройт

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    Однако за упомянутым рядом побед неожиданно последовало поражение от «Сан-Хосе» (1:2). После матча с «Шаркс» команда Рика Боунесса сумела разгромить «Лос-Анджелес» (5:2) и «Колорадо» (6:2), но в последней игре пришлось довольствоваться одним баллом в результате домашнего поражения от «Монреаля» (2:3 ОТ).

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    Не сыграют: Нападающие Кайл Коннор и Расмус Купари — травмы.

    Состояние команды: «Виннипег» в нынешнем виде — это яркий представитель среднего класса Запада, который на текущий момент близок к пиковой форме, о чем свидетельствуют его турнирная позиция и появившийся шанс войти в первую тройку.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Из-за высокой плотности в таблице Восточной конференции «Детройт» — вследствие последних неудач — рухнул на девятое место с 34 очками после 31 матча. По дополнительным цифрам он отстает от восьмого «Вашингтона», имеющего несколько игр в запасе.

    Последние матчи: В декабрьскую часть регулярки клуб из Мичигана вошел уверенно, оформив три победы подряд. Но после небольшой удачной серии в игре «Ред Уингз» что-то сломалось, и они потерпели шесть поражений в семи следующих матчах.

    Последний раз команда Дерека Лалонда выигрывала 13 декабря: в гостях она одержала верх над «Сент-Луисом» (6:4). К выезду в Канаду «Детройт» готовится с 3-матчевой серией поражений, в рамках которой он противостоял «Каролине» (1:2), «Филадельфии» (0:1) и «Анахайму» (3:4).

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    • Не сыграют: Вратарь Алекс Лайон, нападающий Мэтт Лафф — травмы, нападающий Дэвид Перрон — дисквалификация.

    Состояние команды: В нынешний сезон «Детройт», провернув несколько хороших сделок для усиления атаки, вошел с целью побороться за место плей-офф и имел в этом вопросе определенные успехи, однако высокая плотность на Востоке не позволяет терять очки так часто, как это делают «Ред Уингз» в последнее время.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Виннипега» оценивается в 1.94, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.90, а на победу «Детройта» — за 3.38.

    Раз «Детройт» проигрывает даже «Анахайму», пропуская на своем катке четыре шайбы, то его текущая форма явно далека от образцовой.

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    С учетом серии поражений в последних матчах и уверенных в большей степени результатов «Виннипега», трудно представить, чтобы «Ред Уингз» — в текущих кондициях — стали для «Джетс» непреодолимым барьером на домашнем льду.

    В ближайшее время канадцы могут войти в первую тройку, но для начала нужно набрать очки в предстоящей встрече. Наши прогноз и ставка — «Виннипег» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.07.

    Потенциальный тотал «больше» станет возможным благодаря «Виннипегу», в то время как результативность «Детройта» в последнее время оставляет желать лучшего. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Детройта» меньше 2.5 за 1.95.

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    «Виннипег» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 21.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Детройт» вновь покинет каток без набранных очков?
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