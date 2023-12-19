НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Миннесоту», «Калгари» взял верх над «Флоридой»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Детройт» — «Анахайм» — 3:4
«Анахайм» с 24 очками занимает 14-е место в Западной конференции.
«Детройт» с 34 очками — на девятой строчке «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Анахайм» — 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
Голы: Гудас — 5 (Лисон, Хенрик), 2:23 — 0:1. Минтюков — 2 (Карлссон, Терри), 8:19 — 0:2. Хенрик — 9 (бол., Фаулер, Строум), 18:49 — 0:3. Терри — 8 (Вааканайнен, Киллорн), 21:46 — 0:4. Питри — 1 (Копп, Кейн), 22:29 — 1:4. Дебринкэт — 14 (бол., Кейн, Гостисбеер), 47:17 — 2:4. Дебринкэт — 15 (бол., Гостисбеер, Ларкин), 57:31 — 3:4Вратари: Хуссо (Раймер, 17:23, 56:12 — 57:31, 58:37 — 59:35, 59:45) — ДосталШтраф: 10 — 18Броски: 32 (9+11+12) — 22 (10+8+4)
«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:3
В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, по голу забили Райли Смит, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.
После этого матча «Питтсбург» с 31 очком занимает 13-е место в Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Рил. Смит — 8 (Пуустинен, Петтерссон), 7:39 — 1:0. Гюнцель — 14 (бол., Карлссон, Кросби), 20:36 — 2:0. Малкин — 11 (Пуустинен, Петтерссон), 23:34 — 3:0. Хартман — 8 (Фэйбер, Юханссон), 35:06 — 3:1. Миддлтон — 5 (Болди, Капризов), 37:30 — 3:2. Леттьери — 3 (Меррилл, Хант), 45:33 — 3:3. Кросби — 18 (бол., Гюнцель, Малкин), 46:20 — 4:3Вратари: Неделькович — Густавссон (58:03 — 59:45)Штраф: 10 — 14Броски: 30 (13+7+10) — 27 (8+8+11)
Все прогнозы на НХЛ
«Виннипег» — «Монреаль» — 2:3 ОТ
В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди и Кол Перфетти, Владислав Наместников сделал результативную передачу.
У «Канадиенс» шайбы забросили Джош Андерсон, Кристиан Дворак и Джастин Бэррон.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Андерсон — 4 (Мэтисон, Эванс), 24:57 — 0:1. Дворак — 3 (бол., Андерсон, Галлахер), 35:04 — 0:2. Виларди — 5 (Моррисси, Элерс), 39:04 — 1:2. Перфетти — 10 (Наместников, Диллон), 52:24 — 2:2. Бэррон — 6 (бол., Кофилд, Сузуки), 61:09 — 2:3Вратари: Хеллибак — АлленШтраф: 8 — 6Броски: 32 (6+11+15+0) — 26 (5+14+5+2)
«Даллас» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ
У российского форварда команды Евгения Дадонова одна голевая передача.
«Даллас» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Дюшен — 9 (Сегин, Марчмент), 1:14 — 1:0. Робертсон — 10 (Павелски, Хинтц), 10:20 — 2:0. Татар — 2 (Бенайерс), 20:32 — 2:1. Дюшен — 10 (Павелски, Дадонов), 26:20 — 3:1. Бенайерс — 5 (Эберле, Татар), 33:48 — 3:2. Толванен — 9 (Веннберг, Бьоркстранд), 59:38 — 3:3. Харли — 8 (Дюшен), 62:16 — 4:3Вратари: Уэджвуд — Даккорд (58:52 — 59:38)Штраф: 8 — 8Броски: 28 (13+10+4+1) — 38 (13+14+10+1)
«Калгари» — «Флорида» — 3:1
Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков в этом матче. Вратарь команды Сергей Бобровский провел всю игру в запасе.
«Калгари» набрал 31 очко 32 матчах и занимает 10-е место на «Западе».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Флорида» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Поспишил — 4 (Кадри, Джилберт), 8:45 — 1:0. Райнхарт — 18 (бол., Ткачак, Барков), 19.29 — 1:1. Баклунд — 7 (мен., Хэнифин), 43:31 — 2:1. Коулмэн — 10 (мен.), 58:24 — 3:1Вратари: Маркстрем — Столарз (57:31 — 58:27, 58:31)Штраф: 10 — 10Броски: 24 (9+7+8) — 35 (15+9+11)