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    НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Миннесоту», «Калгари» взял верх над «Флоридой»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 декабря

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Детройт Ред Уингз Анахайм Дакс Питтсбург Пингвинз Миннесота Уайлд Виннипег Джетс Монреаль Канадиенс Даллас Старз Сиэтл Кракен Калгари Флэймз Флорида Пантерз
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    Евгений Малкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Детройт» — «Анахайм» — 3:4

    «Анахайм» с 24 очками занимает 14-е место в Западной конференции.

    «Детройт» с 34 очками — на девятой строчке «Востока».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Анахайм» — 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
    Голы: Гудас — 5 (Лисон, Хенрик), 2:23 — 0:1. Минтюков — 2 (Карлссон, Терри), 8:19 — 0:2. Хенрик — 9 (бол., Фаулер, Строум), 18:49 — 0:3. Терри — 8 (Вааканайнен, Киллорн), 21:46 — 0:4. Питри — 1 (Копп, Кейн), 22:29 — 1:4. Дебринкэт — 14 (бол., Кейн, Гостисбеер), 47:17 — 2:4. Дебринкэт — 15 (бол., Гостисбеер, Ларкин), 57:31 — 3:4Вратари: Хуссо (Раймер, 17:23, 56:12 — 57:31, 58:37 — 59:35, 59:45) — ДосталШтраф: 10 — 18Броски: 32 (9+11+12) — 22 (10+8+4)

    «Питтсбург» — «Миннесота» — 4:3

    В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, по голу забили Райли Смит, Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

    После этого матча «Питтсбург» с 31 очком занимает 13-е место в Восточной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Миннесота» — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
    Голы: Рил. Смит — 8 (Пуустинен, Петтерссон), 7:39 — 1:0. Гюнцель — 14 (бол., Карлссон, Кросби), 20:36 — 2:0. Малкин — 11 (Пуустинен, Петтерссон), 23:34 — 3:0. Хартман — 8 (Фэйбер, Юханссон), 35:06 — 3:1. Миддлтон — 5 (Болди, Капризов), 37:30 — 3:2. Леттьери — 3 (Меррилл, Хант), 45:33 — 3:3. Кросби — 18 (бол., Гюнцель, Малкин), 46:20 — 4:3Вратари: Неделькович — Густавссон (58:03 — 59:45)Штраф: 10 — 14Броски: 30 (13+7+10) — 27 (8+8+11)

    Все прогнозы на НХЛ

    «Виннипег» — «Монреаль» — 2:3 ОТ

    В составе «Джетс» отличились Габриэль Виларди и Кол Перфетти, Владислав Наместников сделал результативную передачу.

    У «Канадиенс» шайбы забросили Джош Андерсон, Кристиан Дворак и Джастин Бэррон.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Монреаль» — 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Андерсон — 4 (Мэтисон, Эванс), 24:57 — 0:1. Дворак — 3 (бол., Андерсон, Галлахер), 35:04 — 0:2. Виларди — 5 (Моррисси, Элерс), 39:04 — 1:2. Перфетти — 10 (Наместников, Диллон), 52:24 — 2:2. Бэррон — 6 (бол., Кофилд, Сузуки), 61:09 — 2:3Вратари: Хеллибак — АлленШтраф: 8 — 6Броски: 32 (6+11+15+0) — 26 (5+14+5+2)

    «Даллас» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ

    У российского форварда команды Евгения Дадонова одна голевая передача.

    «Даллас» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Дюшен — 9 (Сегин, Марчмент), 1:14 — 1:0. Робертсон — 10 (Павелски, Хинтц), 10:20 — 2:0. Татар — 2 (Бенайерс), 20:32 — 2:1. Дюшен — 10 (Павелски, Дадонов), 26:20 — 3:1. Бенайерс — 5 (Эберле, Татар), 33:48 — 3:2. Толванен — 9 (Веннберг, Бьоркстранд), 59:38 — 3:3. Харли — 8 (Дюшен), 62:16 — 4:3Вратари: Уэджвуд — Даккорд (58:52 — 59:38)Штраф: 8 — 8Броски: 28 (13+10+4+1) — 38 (13+14+10+1)

    «Калгари» — «Флорида» — 3:1

    Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков в этом матче. Вратарь команды Сергей Бобровский провел всю игру в запасе.

    «Калгари» набрал 31 очко 32 матчах и занимает 10-е место на «Западе».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Флорида» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Поспишил — 4 (Кадри, Джилберт), 8:45 — 1:0. Райнхарт — 18 (бол., Ткачак, Барков), 19.29 — 1:1. Баклунд — 7 (мен., Хэнифин), 43:31 — 2:1. Коулмэн — 10 (мен.), 58:24 — 3:1Вратари: Маркстрем — Столарз (57:31 — 58:27, 58:31)Штраф: 10 — 10Броски: 24 (9+7+8) — 35 (15+9+11)
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