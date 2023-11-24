В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Детройт». Игра пройдет в «ТД Гарден» 24 ноября. Начало встречи — в 21:00 мск. «Бостон» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В новом сезоне «Бостон» имеет достаточно ресурсов, чтобы приблизиться к рекордным показателям прошлой регулярки. Однако в плей-офф команда планирует задержаться как можно дольше, не собираясь мириться с ранними вылетами.

В 18 матчах чемпионата команда из одноименного города в штате Массачусетс набрала 31 очко, с которым занимает первую строчку в Восточной конференции. Теперь на 4 балла она опережает вторых «Рейнджерс», имеющих игру в запасе.

Во второй половине ноября команда Джима Монтгомери успела провести четыре матча, в трех из которых добилась побед. Дважды «Брюинз» выиграли крупно. В частности, они разгромили «Баффало» (5:2) и не пожалели «Монреаль», которому уступили днями ранее (5:2).

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Поражением закончился один из последних матчей, который превратился в результативный триллер на «Амали Арене», где верх взяла «Тампа-Бэй» (4:5 ОТ). Но в последней встрече «Бостон» снова находился на привычном уровне: в Санрайзе он переиграл «Флориду» (3:1).

«Детройт»

В новый сезон «Детройт» вошел в статусе твердого середняка, для которого выход в плей-офф считался бы огромной удачей. Но на дистанции команда с трудом выдерживает конкуренцию, из-за чего в ближайшее время может покинуть кубковую зону. А вернуться туда будет крайне проблематично.

В 18 матчах команда из Детройта, штат Мичиган, заработала 21 очко и опустилась на восьмую строчку в Восточной конференции, на которую претендует девятая «Филадельфия», набравшая такое же количество баллов в 19 играх.

Победы для нынешних «Ред Уингз» — особенно на выезде — стали большой редкостью. Чаще команда Дерека Лалонда выигрывает на своей территории, где недавно, к примеру, одержала верх над «Коламбусом» в безумном матче с 9 голами (5:4).

За встречей с «Блю Джекетс» последовала Глобальная серия, в рамках которой «Детройт» проиграл «Оттаве» (4:5 ОТ) и «Торонто» (2:3). Обе встречи прошли в Стокгольме. В последнем матче «Ред Уингз», вернувшись на домашний каток, уничтожили «Нью-Джерси» (4:0).

Прогноз и ставка

На победу «Бостона» букмекеры дают коэффициент 1.93, на ничью — 4.50, а на победу «Детройта» — 3.20.

К этой игре бостонцы подходят в оптимальном для себя состоянии : они добиваются побед над соперниками разного калибра, но иногда терпят неудачи, которые не оказывают никакого влияния на их турнирное положение.

Пока «Брюинз» в порядке — а сейчас именно так и есть — соперникам вроде «Детройта» будет крайне тяжело поставить такую игру на чужой территории, с помощью которой можно было бы претендовать на очки.

На своем катке команда Джима Монтгомери справится с «Ред Уингз» в дежурном режиме. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТМ 6.5 за 3.10.

В последнем очном матче «Детройт» выиграл на своей территории, но сейчас ситуация другая, лидер Востока принимает середняка на своем льду. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» победит за 1.93.