В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 10 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Рейнджерс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

Стартовый этап регулярки «Рейнджерс» проводят почти идеально: в течение нескольких предыдущих недель они шли вообще без поражений, а в восьми последних встречах не покидали каток минимум без одного набранного очка.

В 12 встречах ньюйоркцы с Манхэттена заработали 19 баллов, с которыми закрепились на второй строчке в Восточной конференции. На 2 балла при равенстве сыгранных матчей «Рейнджерс» отстают от первого «Бостона» и на 3 очка опережают «Каролину» и «Тампу-Бэй».

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В период с 22 октября по 3 ноября команда Питера Лавиолетта выдала беспроигрышную серию, которая остановилась на шести матчах. В последней встрече данного цикла ньюйоркцы на своей территории разобрались с «Каролиной» (2:1).

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Прервана серия «Рейнджерс» была в Сент-Поле, где те допустили промах в игре с «Миннесотой», в которой победителя определяли по буллитам (4:5 Б). В последнем матче команда Лавиолетта вновь набрала максимум очков, разделавшись с «Детройтом» (5:3).

«Миннесота»

Для «Миннесоты» — с ее относительно скромными атакующими ресурсами — текущий сезон начался неудачно: 7 поражений в 12 встречах явно не соответствуют результатам топ-клуба, который рассчитывает на кубковую квалификацию.

В 12 матчах «Миннесота» набрала 12 очков, с которыми занимает девятое место в таблице Западной конференции. На один балл «Уайлд» оторвались от «Сент-Луиса» и «Сиэтла». Такой же разрыв сформировался между восьмой «Аризоной».

С 27 октября по 3 ноября команда Дина Эвансона потерпела четыре поражения подряд. В трех встречах в ее ворота влетало от четырех шайб и более. Ее соперниками в этот непростой период были «Филадельфия» (2:6), «Вашингтон» (2:3 Б) и «Нью-Джерси» (3:4, 3:5).

Встать на победную тропу «Миннесота» смогла в матче 5 ноября, переиграв на своем катке «Рейнджерс» (5:4 Б). В последней встрече «Уайлд» противостояли другой команде с Нью-Йорка — «Айлендерс», но на чужой территории. На «UBS Арене» гости одержали верх (4:2).

Коэффициенты

На победу «Рейнджерс» букмекеры дают коэффициент 2.03, на ничью — 4.40, а на победу «Миннесоты» — 3.00.

Прогноз

В очной встрече несколькими днями ранее — в Сент-Поле — «Рейнджерс» выдали очередной мощный перфоманс, но уступили по буллитам, из-за чего была прервана их победная серия.

Но уже в следующем матче ньюйоркцы вновь продемонстрировали высокий уровень игры в атаке и добились очередной победы. Теперь команда Лавиолетта намерена взять реванш, ведь с момента упомянутого очного матча прошло слишком мало времени, чтобы его забыть.

Ставка

На данном этапе регулярки у ньюйоркцев достаточно сил и решимости, из-за чего «Уайлд» останутся без набранных очков. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят за 2.03.

В двух предыдущих играх «Рейнджерс» было заброшено по 8 шайб в сумме, включая встречу с «Миннесотой». Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6 за 1.95.