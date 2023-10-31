В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 31 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Еще недавно — в период с 8 по 20 октября — «Салават Юлаев» уверенно разбирался с каждым соперником и казался готовым вклиниться в борьбу за позиции в первой тройке. Но последние результаты — три поражения в четырех играх — повлияли на ситуацию иначе.

В 23 матчах «Салават Юлаев» набрал 27 очков и опустился на шестое место в Восточной конференции. Столько же баллов заработал седьмой «Авангард», а от двух идущих выше клубов уфимцы отстают на одно очко.

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Несмотря на фазу очевидного спада, команда Виктора Козлова все еще входит в тройку самых надежных в плане игры в обороне во всей лиге: 45 пропущенных. И даже в серии недавних поражений «Салават Юлаев» получал в свои ворота 2 гола максимум.

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Последняя победа была завоевана уфимцами 24 октября на территории «Торпедо» (1:0). С таким же скромным счетом «Салават» позже проиграл «Авангарду» (0:1), а в последнем матче он с минимальной разницей уступил московскому «Динамо» (1:2).

«Амур»

«Амур» — это клуб, который продолжает играть отрезками, в которых одна-две победы граничат с аналогичной серией поражений. При этом в большинстве проигранных матчей хабаровчане пропускают от четырех и более шайб, редко балуя фанатов интригой, как, к примеру, во встрече с ЦСКА на прошлой неделе.

В 23 матчах «Амуру» удалось набрать 24 очка, с которыми он опустился на десятое место в Восточной конференции. На один балл клуб из Хабаровска отстает от девятого «Нефтехимика» и восьмой «Сибири» при одинаковом количестве сыгранных матчей.

21 октября команда Андрея Мартемьянова уступила «Торпедо» в гостях (2:4), а на прошлой игровой неделе статистика «Амура» дополнилась еще двумя поражениями.

И если матч со «Спартаком» закончился разгромом (1:4), то во встрече с ЦСКА хабаровчане отыгрались с 0:2, но уступили в серии буллитов (2:3 Б). Единственную на неделе победу «Амур» отвоевал у «Витязя» на своем катке, также на морально-волевых после 0:2 (4:2).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 1.80, на ничью — 4.20, а на победу «Амура» — 3.90.

Прогноз

Несмотря на то что «Салават Юлаев» провел два откровенно слабых матча, в которых остался без набранных очков и отметился одной заброшенной шайбой, в предстоящей игре он все равно будет фаворитом.

Дома уфимцы примут «Амур», которому крайне трудно противостоять топ-соперникам . Даже если хабаровчане выдают один-два уверенных матча, то на более продолжительной дистанции они теряют этот темп и непременно терпят неудачи.

Ставка

В предстоящем матче команда Виктора Козлова постарается одержать уверенную победу, которая повлияет как на турнирную ситуацию, так и на ментальный настрой. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТБ 3.5 за 2.50.

Еще недавно уфимцы — в период победной серии — демонстрировали высокую результативность, стабильно забрасывая по 4+ шайбы. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 1.90.