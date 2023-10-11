В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Победный цикл «Спартака», начатый на прошлой неделе, сохраняет свою актуальность на старте этой, а благодаря не очень убедительной игре прямых конкурентов столичному клубу удалось минимально улучшить свое турнирное положение.

В 17 матчах команда Алексея Жамнова заработала 22 очка, с которыми поднялась на третье место в конференции, опередив по лучшим дополнительным показателям «Динамо» Москва. От лидера Запада — «Локомотива» — красно-белых отделяют 3 балла.

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«Спартак» остается самым результативным клубом чемпионата: в 17 встречах команда забросила 61 шайбу при 50 пропущенных. Николай Голдобин (11+14) и Павел Порядин (8+11) благодаря своей шикарной результативности вышли в лидеры рейтинга бомбардиров КХЛ.

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К матчу с «армейцами» «Спартак» подходит с серией из трех побед, в период которой он забрасывал минимум 4 шайбы. Так, команда Алексея Жамнова поочередно разделалась с «Сибирью» (5:2), «Куньлунем» (4:3) и «Витязем» (5:1).

ЦСКА

После серии матчей с запредельной результативностью ЦСКА ожидаемо взял паузу, во время которой не обошлось и без турнирных потерь. Однако новая неделя началась с победы, позволившей еще ближе подобраться к первой пятерке на Западе.

В 16 играх ЦСКА заработал 17 очков, закрепившись на шестой строчке в конференции. Четыре балла на текущий момент отделяют действующих чемпионов от пятого «Сочи» при равенстве проведенных встреч. От седьмого СКА москвичи оторвались на одно очко.

За этот период команда Сергея Федорова забросила 49 шайб, а 35 было пропущено. Защита столичного клуба отныне входит в первую четверку по надежности в конференции. При этом ее лидер — Никита Нестеров — остается самым продуктивным хоккеистом в составе (3+12).

В конце прошлой недели ЦСКА проиграл СКА на своем катке (2:3), из-за чего была прервана 3-матчевая серия крупных побед (с форой 4+ шайбы каждая). Но в начале новой «московские армейцы», хоть и с большим трудом, одержали верх над «Сочи» (3:2 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.10, а на победу ЦСКА — 2.28.

Прогноз

Конечно, «Спартак» не безгрешен на своей половине площадки, да и в целом не выносит всех подряд продолжительными победными сериями, но по-прежнему он играет с искрой в атаке, а его форварды все еще выдерживают тот сумасшедший темп, который сами задали себе на старте сезона.

Нынешний «Спартак» при всех своих проблемах не боится никого, как бы банально это ни звучало. И в домашнем матче с ЦСКА он сделает все, чтобы выглядеть не хуже фаворита, и уж точно команда Алексея Жамнова не откажется от своего стиля, основанного на динамичной атаке .

Ставка

«Спартак» остается одним из самых результативных клубов чемпионата, а у ЦСКА — даже на фоне предыдущих матчей — хватает проблем в обороне. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.13.

Если красно-белым удастся вывести реализацию на привычно высокий процент, то им хватит выносливости, чтобы дотерпеть до победы. Наш альтернативный прогноз — «Спартак» победит в матче за 2.06.