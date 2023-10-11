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    «Спартак» — ЦСКА. Ставка и прогноз (к. 2.13) на хоккей, КХЛ, 11 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — ЦСКА
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    Евгений Грачев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 11 Октября 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Спартак»

    Победный цикл «Спартака», начатый на прошлой неделе, сохраняет свою актуальность на старте этой, а благодаря не очень убедительной игре прямых конкурентов столичному клубу удалось минимально улучшить свое турнирное положение.

    В 17 матчах команда Алексея Жамнова заработала 22 очка, с которыми поднялась на третье место в конференции, опередив по лучшим дополнительным показателям «Динамо» Москва. От лидера Запада — «Локомотива» — красно-белых отделяют 3 балла.

    Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА

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    «Спартак» остается самым результативным клубом чемпионата: в 17 встречах команда забросила 61 шайбу при 50 пропущенных. Николай Голдобин (11+14) и Павел Порядин (8+11) благодаря своей шикарной результативности вышли в лидеры рейтинга бомбардиров КХЛ.

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    К матчу с «армейцами» «Спартак» подходит с серией из трех побед, в период которой он забрасывал минимум 4 шайбы. Так, команда Алексея Жамнова поочередно разделалась с «Сибирью» (5:2), «Куньлунем» (4:3) и «Витязем» (5:1).

    ЦСКА

    После серии матчей с запредельной результативностью ЦСКА ожидаемо взял паузу, во время которой не обошлось и без турнирных потерь. Однако новая неделя началась с победы, позволившей еще ближе подобраться к первой пятерке на Западе.

    В 16 играх ЦСКА заработал 17 очков, закрепившись на шестой строчке в конференции. Четыре балла на текущий момент отделяют действующих чемпионов от пятого «Сочи» при равенстве проведенных встреч. От седьмого СКА москвичи оторвались на одно очко.

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    • За этот период команда Сергея Федорова забросила 49 шайб, а 35 было пропущено. Защита столичного клуба отныне входит в первую четверку по надежности в конференции. При этом ее лидер — Никита Нестеров — остается самым продуктивным хоккеистом в составе (3+12).

    В конце прошлой недели ЦСКА проиграл СКА на своем катке (2:3), из-за чего была прервана 3-матчевая серия крупных побед (с форой 4+ шайбы каждая). Но в начале новой «московские армейцы», хоть и с большим трудом, одержали верх над «Сочи» (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.10, а на победу ЦСКА — 2.28.

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    Прогноз

    Конечно, «Спартак» не безгрешен на своей половине площадки, да и в целом не выносит всех подряд продолжительными победными сериями, но по-прежнему он играет с искрой в атаке, а его форварды все еще выдерживают тот сумасшедший темп, который сами задали себе на старте сезона.

    Нынешний «Спартак» при всех своих проблемах не боится никого, как бы банально это ни звучало. И в домашнем матче с ЦСКА он сделает все, чтобы выглядеть не хуже фаворита, и уж точно команда Алексея Жамнова не откажется от своего стиля, основанного на динамичной атаке.

    Ставка

    «Спартак» остается одним из самых результативных клубов чемпионата, а у ЦСКА — даже на фоне предыдущих матчей — хватает проблем в обороне. Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.13.

    Если красно-белым удастся вывести реализацию на привычно высокий процент, то им хватит выносливости, чтобы дотерпеть до победы. Наш альтернативный прогноз — «Спартак» победит в матче за 2.06.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 11.10.2023. Прогнозы на хоккей. Дома «Спартак» возьмет реванш за сентябрьское поражение
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