ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома»«Рома» — «Серветт» 4:0. Онлайн Cyberpunk 20775 причин, по которым в Cyberpunk 2077 стоит играть в 2023 году Марк-Андре тер СтегенЧто смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • 00:03
    • «Ливерпуль» справился с «Юнионом», «Тулуза» переиграла ЛАСК
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
    Все новости спорта

    «Динамо» реабилитируется за предыдущий домашний матч

    «Динамо» Москва — «Торпедо». Ставка и прогноз (к. 2.11) на хоккейный матч КХЛ 7 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Динамо Прогнозы на Торпедо
    Прогноз и ставки на «Динамо» Москва — «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» в матче с «Авангардом»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 7 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 07 Октября 2023 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 17:00 Торпедо Торпедо
  • Нижний Новгород
    •

    «Динамо» Москва

    После неожиданного поражения от «Сибири» (2:3) динамовцы успели оформить две победы, включая разгром «Авангарда» (6:0), а затем испытали то же самое, но с другой стороны, из-за чего потенциальная беспроигрышная серия оборвалась на старте.

    После 14 матчей «Динамо» Москва осталось с 20 очками и опустилось на четвертую строчку в Западной конференции. Но при максимально высокой турнирной плотности столичный клуб отстает от лидирующего «Локомотива» всего на 2 балла.

    Коэффициенты матча Динамо — Торпедо

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.603.25Бонус$9500
    •

    В 14 встречах команда Алексея Кудашова забросила 48 шайб при 31 пропущенной. По игре в нападении динамовцы являются вторыми лучшими в конференции. Результативнее остается только «Спартак» с его 52 голами. Пропустило «Динамо» Москва 31 шайбу.

    Все прогнозы на КХЛ

    В данный момент тройку бомбардиров КХЛ замыкает Джордан Уэл (7+10), а следом в гонке идет Никита Гусев (5+12). Однако оба форварда «Динамо» не помогли избежать упомянутого выше разгрома от «Локомотива» на «ВТБ Арене» (2:5).

    «Торпедо»

    В 20-х числах сентября «Торпедо» лидировало в Западной конференции и выдало очередной беспроигрышный марафон, который состоял из четырех матчей. Но недавно ситуация изменилась, качнувшись в другую сторону.

    Из-за потерь очков в двух играх из трех последних «Торпедо» пришлось подвинуться на вторую строчку с 21 баллом после 14 матчей. Всего одно очко отделяет нижегородцев от первого «Локомотива» при равенстве проведенных встреч.

  • Сбавивший «Авангард», разочаровывающий «Барыс», уверенный в себе «Локомотив»
  • КХЛ 2023/24: обзор четвертой игровой недели
  • 02/10/2023

    • За этот период времени команда Игоря Ларионова забросила 45 шайб. Ее атака входит в пятерку самых результативных в конференции. Да и пропускают торпедовцы не так много — 31 гол. И это с учетом любви к атакующему хоккею, при котором обороне нередко характерно отходить на второй план.

    Как уже было сказано ранее, в двух матчах из трех последних «Торпедо» проиграло. Ее соперниками — в «Нагорном» — были «Сочи» (2:5) и «Авангард» (0:1). Слегка сгладить ситуацию помогла гостевая победа над «Куньлунем» (4:2).

    Коэффициенты

    На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    К очному матчу обе команды, которые еще недавно сосуществовали на самой вершине Запада, подходят не в лучшей форме. Обе пережили серию неудачных матчей, а в очном они предпримут попытки это исправить.

    Однако на дистанции команда Кудашова убеждает сильнее, да и ее высококлассные форварды по-прежнему в полном порядке. Кажется, на домашнем катке динамовцы не оставят шансов своему сопернику, пусть даже и одному из сильнейших на данном этапе сезона.

    Ставка

    Столичному клубу хватил расчетливости и мастерства, чтобы остановить команду Игоря Ларионова, которая испытывала проблемы в нескольких последних встречах. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.11.

    Поскольку команды, несмотря на пробуксовку, не разучились играть в атакующий хоккей, от матча подобного ранга мы по умолчанию ожидаем высокую результативность. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Палмейрас — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гарсия — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марожан — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рууд — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Саккари — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Накашима — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 09:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хуркач — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шелтон — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Остапенко — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Полесье — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Слуцк — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Динамо» реабилитируется за предыдущий домашний матч
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры