В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Торпедо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 7 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Динамо» Москва — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

После неожиданного поражения от «Сибири» (2:3) динамовцы успели оформить две победы, включая разгром «Авангарда» (6:0), а затем испытали то же самое, но с другой стороны, из-за чего потенциальная беспроигрышная серия оборвалась на старте.

После 14 матчей «Динамо» Москва осталось с 20 очками и опустилось на четвертую строчку в Западной конференции. Но при максимально высокой турнирной плотности столичный клуб отстает от лидирующего «Локомотива» всего на 2 балла.

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В 14 встречах команда Алексея Кудашова забросила 48 шайб при 31 пропущенной. По игре в нападении динамовцы являются вторыми лучшими в конференции. Результативнее остается только «Спартак» с его 52 голами. Пропустило «Динамо» Москва 31 шайбу.

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В данный момент тройку бомбардиров КХЛ замыкает Джордан Уэл (7+10), а следом в гонке идет Никита Гусев (5+12). Однако оба форварда «Динамо» не помогли избежать упомянутого выше разгрома от «Локомотива» на «ВТБ Арене» (2:5).

«Торпедо»

В 20-х числах сентября «Торпедо» лидировало в Западной конференции и выдало очередной беспроигрышный марафон, который состоял из четырех матчей. Но недавно ситуация изменилась, качнувшись в другую сторону.

Из-за потерь очков в двух играх из трех последних «Торпедо» пришлось подвинуться на вторую строчку с 21 баллом после 14 матчей. Всего одно очко отделяет нижегородцев от первого «Локомотива» при равенстве проведенных встреч.

За этот период времени команда Игоря Ларионова забросила 45 шайб. Ее атака входит в пятерку самых результативных в конференции. Да и пропускают торпедовцы не так много — 31 гол. И это с учетом любви к атакующему хоккею, при котором обороне нередко характерно отходить на второй план.

Как уже было сказано ранее, в двух матчах из трех последних «Торпедо» проиграло. Ее соперниками — в «Нагорном» — были «Сочи» (2:5) и «Авангард» (0:1). Слегка сгладить ситуацию помогла гостевая победа над «Куньлунем» (4:2).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Москва букмекеры дают коэффициент 2.11, на ничью — 4.20, а на победу «Торпедо» — 2.80.

Прогноз

К очному матчу обе команды, которые еще недавно сосуществовали на самой вершине Запада, подходят не в лучшей форме. Обе пережили серию неудачных матчей, а в очном они предпримут попытки это исправить.

Однако на дистанции команда Кудашова убеждает сильнее, да и ее высококлассные форварды по-прежнему в полном порядке . Кажется, на домашнем катке динамовцы не оставят шансов своему сопернику, пусть даже и одному из сильнейших на данном этапе сезона.

Ставка

Столичному клубу хватил расчетливости и мастерства, чтобы остановить команду Игоря Ларионова, которая испытывала проблемы в нескольких последних встречах. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит за 2.11.

Поскольку команды, несмотря на пробуксовку, не разучились играть в атакующий хоккей, от матча подобного ранга мы по умолчанию ожидаем высокую результативность. Поэтому наш альтернативный прогноз — «Динамо» Москва не проиграет + ТБ 4.5 за 2.20.