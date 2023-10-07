В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Джи Драйв Арене» 07 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

«Авангард» испытывает большие проблемы с добычей необходимого результата, поскольку клуб сейчас находится в психологической нестабильности.

Несмотря на то, что в последних матчах у коллектива Кравеца постепенно начинает налаживаться игра, но проблем хватает, а, соответственно, и конечный результат серьезно разнится от матча к матчу.

Омская команда выдала потрясающий по накалу и зрелищности матч против «Ак Барса», но проиграла его в овертайме (4:5 ОТ).

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В игре против «Трактора», который будет проводить свой первый матч под началом нового тренера, хозяевам придется точно несладко.

«Трактор»

«Трактор» наконец-то отважился на радикальные перемены и уволил Гатиятулина, который явно испытывал кризис идей в последние сезоны.

Поражение от «Салавата Юлаева» (0:4) стало последней каплей, а для болельщиков это самая большая радость за два последних сезона.

Хочется верить, что челябинская команда как можно быстрее вернется хотя бы на сравнимый уровень игры, который она может демонстрировать.

В предстоящем поединке против «Авангарда» будет предельно тяжело, поскольку омичи на своем льду играют более, чем содержательно. Несмотря на то, что у них есть куча своих проблем.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 3.94, на гостей — 3.32.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, и соперники порадуют зрителей обилием голов

Ставка: П1 с коэффициентом 1.94.

Альтернативная ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.39.