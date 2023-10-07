ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Расмус ХёйлуннЛига чемпионов. Лучший игрок на данный момент, темные лошадки и как спасти «МЮ»? Джуд БеллингемНовый «Галактико». Беллингем может стать в «Реале» суперзвездой калибра Роналду Мурат Гассиев и Отто ВаллинПроигрыш Гассиева от Валлина стал сенсацией. Теперь карьера Мурата под угрозой
    Все новости спорта

    «Авангард» легко одолеет проблемный «Трактор»?

    «Авангард» — «Трактор». Ставка (к. 1.94), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 07 октября 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Авангард Прогнозы на Трактор
    Прогноз и ставки на «Авангард» — «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Джи Драйв Арене» 07 октября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Авангард» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Авангард»

    «Авангард» испытывает большие проблемы с добычей необходимого результата, поскольку клуб сейчас находится в психологической нестабильности.

    Несмотря на то, что в последних матчах у коллектива Кравеца постепенно начинает налаживаться игра, но проблем хватает, а, соответственно, и конечный результат серьезно разнится от матча к матчу.

    Омская команда выдала потрясающий по накалу и зрелищности матч против «Ак Барса», но проиграла его в овертайме (4:5 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против «Трактора», который будет проводить свой первый матч под началом нового тренера, хозяевам придется точно несладко.

    «Трактор»

    «Трактор» наконец-то отважился на радикальные перемены и уволил Гатиятулина, который явно испытывал кризис идей в последние сезоны.

    Поражение от «Салавата Юлаева» (0:4) стало последней каплей, а для болельщиков это самая большая радость за два последних сезона.

    Хочется верить, что челябинская команда как можно быстрее вернется хотя бы на сравнимый уровень игры, который она может демонстрировать.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В предстоящем поединке против «Авангарда» будет предельно тяжело, поскольку омичи на своем льду играют более, чем содержательно. Несмотря на то, что у них есть куча своих проблем.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 3.94, на гостей — 3.32.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева выглядят более реальными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: Матч получится результативным, и соперники порадуют зрителей обилием голов

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 5 с коэффициентом 2.39.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.73
  • Прогноз на матч Циципас — Хиджиката
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Синнер — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тиафо — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Гарин — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жукаев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рыбакина — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Алис — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Урал — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куньлунь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Баррер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Кадис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Авангард» — «Трактор»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 07.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» легко одолеет проблемный «Трактор»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры