В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 6 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сибирь»

После хорошего отрезка, в который вместились пять побед в шести встречах, «Сибирь» вновь терпит неудачи, причем некоторые ее потери кажутся крайне нелогичными на фоне проблем соперников.

По итогам 14 матчей новосибирцы остались на пятом месте в Восточной конференции с 16 очками в активе. По дополнительным показателям они обходят шестой «Трактор» и на один балл отстают от четвертого «Ак Барса».

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За это время команда Дэвида Немировского забросила 29 шайб. Ее атака входит в пятерку самых скромных на Востоке. Пропустить новосибирцы успели 37 шайб. И это четвертая с конца оборона в конференции.

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Последнюю победу «Сибирь» завоевала 30 сентября. В очередной раз она переиграла «Барыс» (2:1). В октябре команда Немировского идет без побед. Сперва случилось досадное поражение от «Трактора» (1:2 ОТ), а затем — разгром от «Спартака» (2:5).

«Автомобилист»

Перед выездом в Новосибирск уральцы размялись на двух дальневосточных соперниках, да и в целом набрали неплохую форму, позволяющую вести борьбу за первую тройку в конференции, но без существенных шансов на лидерство.

В 14 матчах «Автомобилист» заработал 18 очков, благодаря которым временно закрепился на третьей строчке. На один балл команда Николая Заварухина отдалилась от четвертого «Ак Барса», но казанцы провели на встречу меньше.

Несмотря на то что некоторые игры «Автомобилиста» получаются низовыми, команда демонстрирует неплохие цифры в атаке. На текущий момент она забросила 33 шайбы, что является четвертым показателем в конференции. Пропустили уральцы 24 гола. И по этой статистике клуб входит в пятерку лидеров Востока.

В преддверии игры с «Сибирью» команда Заварухина дома принимала «Амур» и одержала над ним волевую победу (3:1), а тремя днями позже — «Адмирал», от которого «Автомобилист» также пропустил первым, но шайба Брукса Мэйсека (4+4), а затем буллит Алексея Макеева (4+4) пополнили турнирный баланс клуба еще двумя очками (2:1 Б).

Коэффициенты

На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 3.82, а на победу «Автомобилиста» — 2.41.

Прогноз

На льду Новосибирска сойдутся два стойких соперника, которые являются прямым конкурентами в борьбе за места повыше в Восточной конференции. Однако в первом очном матче уральцы доказали, что команду Немировского они превосходят в атакующем классе и реализации, разгромив «Сибирь» на ее территории — 6:1.

Более того, к новой встрече «Автомобилист» подходит в неплохой форме: четыре победы в пяти матчах . И пока форварды уральского клуба дают результат, у «Сибири» будет откровенном мало шансов на удачный исход предстоящего матча.

Ставка

Атака команды Заварухина остается одной из сильнейших в конференции, поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.30.

Как только гости выдадут яркую вспышку реализации, они смогут довести дело до закономерной победы. Наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит в матче за 1.86.