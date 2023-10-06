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    «Автомобилист» готов к очередной уверенной победе над «Сибирью»

    «Сибирь» — «Автомобилист». Ставка и прогноз (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 6 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сибирь» — «Автомобилист»
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    Брукс Мэйсек
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 6 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 06 Октября 2023 года
    Сибирь
  • Новосибирск
    •  Сибирь 15:30 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Сибирь»

    После хорошего отрезка, в который вместились пять побед в шести встречах, «Сибирь» вновь терпит неудачи, причем некоторые ее потери кажутся крайне нелогичными на фоне проблем соперников.

    По итогам 14 матчей новосибирцы остались на пятом месте в Восточной конференции с 16 очками в активе. По дополнительным показателям они обходят шестой «Трактор» и на один балл отстают от четвертого «Ак Барса».

    Коэффициенты матча Сибирь — Автомобилист

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    За это время команда Дэвида Немировского забросила 29 шайб. Ее атака входит в пятерку самых скромных на Востоке. Пропустить новосибирцы успели 37 шайб. И это четвертая с конца оборона в конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    Последнюю победу «Сибирь» завоевала 30 сентября. В очередной раз она переиграла «Барыс» (2:1). В октябре команда Немировского идет без побед. Сперва случилось досадное поражение от «Трактора» (1:2 ОТ), а затем — разгром от «Спартака» (2:5).

    «Автомобилист»

    Перед выездом в Новосибирск уральцы размялись на двух дальневосточных соперниках, да и в целом набрали неплохую форму, позволяющую вести борьбу за первую тройку в конференции, но без существенных шансов на лидерство.

    В 14 матчах «Автомобилист» заработал 18 очков, благодаря которым временно закрепился на третьей строчке. На один балл команда Николая Заварухина отдалилась от четвертого «Ак Барса», но казанцы провели на встречу меньше.

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    • Несмотря на то что некоторые игры «Автомобилиста» получаются низовыми, команда демонстрирует неплохие цифры в атаке. На текущий момент она забросила 33 шайбы, что является четвертым показателем в конференции. Пропустили уральцы 24 гола. И по этой статистике клуб входит в пятерку лидеров Востока.

    В преддверии игры с «Сибирью» команда Заварухина дома принимала «Амур» и одержала над ним волевую победу (3:1), а тремя днями позже — «Адмирал», от которого «Автомобилист» также пропустил первым, но шайба Брукса Мэйсека (4+4), а затем буллит Алексея Макеева (4+4) пополнили турнирный баланс клуба еще двумя очками (2:1 Б).

    Коэффициенты

    На победу «Сибири» букмекеры дают коэффициент 2.54, на ничью — 3.82, а на победу «Автомобилиста» — 2.41.

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    Прогноз

    На льду Новосибирска сойдутся два стойких соперника, которые являются прямым конкурентами в борьбе за места повыше в Восточной конференции. Однако в первом очном матче уральцы доказали, что команду Немировского они превосходят в атакующем классе и реализации, разгромив «Сибирь» на ее территории — 6:1.

    Более того, к новой встрече «Автомобилист» подходит в неплохой форме: четыре победы в пяти матчах. И пока форварды уральского клуба дают результат, у «Сибири» будет откровенном мало шансов на удачный исход предстоящего матча.

    Ставка

    Атака команды Заварухина остается одной из сильнейших в конференции, поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.30.

    Как только гости выдадут яркую вспышку реализации, они смогут довести дело до закономерной победы. Наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит в матче за 1.86.

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    «Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.10.2023. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» готов к очередной уверенной победе над «Сибирью»
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