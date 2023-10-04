В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 04 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

«Спартак» играет в отдельно взятом поединке, как ему вздумается, поэтому о серьёзности заявленных перед стартом сезона намерении не может быть и речи.

Жамнову пока что не удается достичь необходимого баланса между звеньями, а его оборона практически каждый матч допускает результативные ошибки.

Хоть в последнем матче против ярославского «Локомотива» (2:4) разница в счете и не очень большая, но по качеству игры между клубами просто пропасть.

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Во встрече против «Сибири» все может закончиться предельно плачевно, если москвичи выйдут на матч без настроя.

«Сибирь»

«Сибирь» выдала вдохновенный отрезок, в который вместилось четыре победы подряд, но в последних поединках снова начались проблемы.

Не сказать, что они глобальные, но неприятно входить в очередной период нестабильности. Канадец в лице Немировски постарается сделать все возможное, чтобы его команда окончательно не заболела.

Соперник в лице «Спартака» сейчас подходит как никто другой, поскольку у москвичей нестабильности не меньше чем у клуба из Новосибирска к текущему моменту сезона.

В предстоящем поединке новосибирская команда имеет неплохие шансы на победу, но недооценивать москвичей не стоит.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.05, на гостей — 3.37.

Прогноз и ставка

Прогноз: Два примерно равных по силам соперника будет много нарушать правил.

Альтернативный прогноз: Бодание двух середняков вполне может закончиться дополнительной пятиминуткой.

Ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.46.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.