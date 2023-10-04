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    «Спартак» — «Сибирь». Ставка (к. 2.46), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 04 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Сибирь»
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    «Сибирь»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 04 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак»

    «Спартак» играет в отдельно взятом поединке, как ему вздумается, поэтому о серьёзности заявленных перед стартом сезона намерении не может быть и речи.

    Жамнову пока что не удается достичь необходимого баланса между звеньями, а его оборона практически каждый матч допускает результативные ошибки.

    Хоть в последнем матче против ярославского «Локомотива» (2:4) разница в счете и не очень большая, но по качеству игры между клубами просто пропасть.

    Все прогнозы на КХЛ

    Во встрече против «Сибири» все может закончиться предельно плачевно, если москвичи выйдут на матч без настроя.

    «Сибирь»

    «Сибирь» выдала вдохновенный отрезок, в который вместилось четыре победы подряд, но в последних поединках снова начались проблемы.

    Не сказать, что они глобальные, но неприятно входить в очередной период нестабильности. Канадец в лице Немировски постарается сделать все возможное, чтобы его команда окончательно не заболела.

    Соперник в лице «Спартака» сейчас подходит как никто другой, поскольку у москвичей нестабильности не меньше чем у клуба из Новосибирска к текущему моменту сезона.

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    В предстоящем поединке новосибирская команда имеет неплохие шансы на победу, но недооценивать москвичей не стоит.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.92, на ничью — 4.05, на гостей — 3.37.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Два примерно равных по силам соперника будет много нарушать правил.

    Альтернативный прогноз: Бодание двух середняков вполне может закончиться дополнительной пятиминуткой.

    Ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.46.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.

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    «Спартак» — «Сибирь»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на хоккей. Кто окажется более удачливым?
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