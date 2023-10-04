«Динамо» М
«Динамо» из Москвы не выигрывает все поединки, которые у неё случаются по календарю. Даже в некоторых играх она не добирает победы.
Но в последних встречах все более, чем хорошо, поскольку за шесть последних матчей «бело-голубые» проиграли всего лишь один раз.
А недавняя победа над «Авангардом» со счетом 6:0 так и вовсе говорит о потенциальной силе московского клуба.
В игре против «Локомотива» будет жестокая борьба, которая вполне может переместиться и в дополнительное время, поскольку оба клуба хорошо сбалансированы.
«Локомотив»
«Локомотив» выглядит просто потрясающе и на данный момент времени видится одним из реальных претендентов на финал конференции, хотя с начала регулярного сезона прошёл только месяц.
Ярославцы выглядят на льду максимальна организованными, и в любой ситуации знают, как распоряжаться шайбой.
Дружина Никитина не проигрывает уже четыре матча кряду и в последней своей игре расправилась со «Спартаком» (4:2).
В игре против московского «Динамо» придется тяжелее, поскольку коллектив Кудашова более организован, нежели «красно-белые» и спорит с ярославским клубом за место в первой тройке западной конференции.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 3.83, на гостей — 3.00.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяевам по силам остудить пыл приезжей команды.
Альтернативный прогноз: Много голов в этой встрече мы не увидим.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.38.
Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.12.