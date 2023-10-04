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    Хозяева выиграют сложный матч?

    «Динамо» М — «Локомотив». Ставка (к. 2.38), прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, 04 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» М — «Локомотив»
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    «Динамо» М
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 04 октября. Начало встречи — в 20:30 мск. «Динамо» М — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» М

    «Динамо» из Москвы не выигрывает все поединки, которые у неё случаются по календарю. Даже в некоторых играх она не добирает победы.

    Но в последних встречах все более, чем хорошо, поскольку за шесть последних матчей «бело-голубые» проиграли всего лишь один раз.

    А недавняя победа над «Авангардом» со счетом 6:0 так и вовсе говорит о потенциальной силе московского клуба.

    Все прогнозы на КХЛ

    В игре против «Локомотива» будет жестокая борьба, которая вполне может переместиться и в дополнительное время, поскольку оба клуба хорошо сбалансированы.

    «Локомотив»

    «Локомотив» выглядит просто потрясающе и на данный момент времени видится одним из реальных претендентов на финал конференции, хотя с начала регулярного сезона прошёл только месяц.

    Ярославцы выглядят на льду максимальна организованными, и в любой ситуации знают, как распоряжаться шайбой.

    Дружина Никитина не проигрывает уже четыре матча кряду и в последней своей игре расправилась со «Спартаком» (4:2).

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    В игре против московского «Динамо» придется тяжелее, поскольку коллектив Кудашова более организован, нежели «красно-белые» и спорит с ярославским клубом за место в первой тройке западной конференции.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 3.83, на гостей — 3.00.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяевам по силам остудить пыл приезжей команды.

    Альтернативный прогноз: Много голов в этой встрече мы не увидим.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.38.

    Альтернативная ставка: ТМ 4 с коэффициентом 2.12.

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    «Динамо» М — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 04.10.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева выиграют сложный матч?
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