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    «Торпедо» и «Сочи» кинутся в атаку с первых минут

    «Торпедо» — «Сочи». Ставка и прогноз (к. 1.84) на хоккейный матч КХЛ 30 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Сочи»
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    «Торпедо» в матче с «Витязем»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Нагорном» 30 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 30 Сентября 2023 года
    Торпедо
  • Нижний Новгород
    •  Торпедо 17:00 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Торпедо»

    Торпедовцы не отказываются от своего фирменного стиля и стараются играть в атаку там, где это позволяет ситуация. Контроль, множество передач, быстрое движение и высокая реализация — ключевые компоненты сентябрьских успехов команды.

    Последние дни этого месяца «Торпедо» гарантированно проведет в статусе лидера Западной конференции — с 19 очками после 11 матчей. За этот период нижегородцы забросили 39 шайб при 23 пропущенных.

    Коэффициенты матча Торпедо — Сочи

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    Как ни странно, оборона «Торпедо» на данный момент является третьей по надежности среди всех представителей Запада, а атака — второй по результативности. Лидером клуба по очкам стал Николай Коваленко (4+9), а по заброшенным шайбам — Василий Атанасов (7+5) и Максим Летунов (7+3).

    Все прогнозы на КХЛ

    К матчу против «Сочи» команда Игоря Ларионова подходит с серией из четырех побед. В период этого цикла «Торпедо» обыграло «Витязь» (3:1, 4:1), «Динамо» Минск (4:3) и «Ак Барс» (2:1 ОТ).

    «Сочи»

    Недавняя победная серия «Сочи» была безжалостно похоронена действующим чемпионом. Но прерывание и без того мощного ряда было лишь вопросом времени, хотя критично команде не навредило.

    По итогам 11 матчей «Сочи» остался с 14 очками и опустился на пятую позицию в Западной конференции. За это время клуб из Краснодарского края забросил 33 шайбы при 35 пропущенных. Его статистика в атаке попадает в пятерку лучших, а оборона — в топ-5 самых слабых.

    Сейчас в составе «Сочи» обеспечивают разницу игроки, на которых была сделана ставка в межсезонье. Так, лидером по очкам является Борна Рендулич (5+6), а Джесси Грэм (3+6) и Михал Криштоф (3+6) замыкают тройку самых продуктивных хоккеистов клуба.

    Беспроигрышная серия «Сочи» стартовала 11 сентября, когда команда Дмитрия Кокорева разорвала «Локомотив» (5:0). В следующих четырех встречах из пяти сочинцы забрасывали по 4+ шайбы. Данный цикл был остановлен ЦСКА в гостевой игре 28-го числа (1:7).

    Коэффициенты

    На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.60, а на победу «Сочи» — 3.94.

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    Прогноз

    В текущем сезоне обе команды ассоциируются со скоростью, драйвом и традиционно высокой результативностью, благодаря которой нередко удается перекрывать провалы в обороне и добиваться нужных побед. Сохраняя хороший соревновательный фон, эти соперники и друг с другом сыграют в высокоскоростной хоккей.

    Ставка

    Вяло катать шайбу у бортов и на своей половине — это не стиль ни «Торпедо», ни нынешнего «Сочи». Наши прогноз и ставка — тотал первого периода больше 1.5 за 1.84.

    При этом команды не только мощно начнут, но и сохранят высокий темп в течение всего матча. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 5.5 за 1.85.

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    «Торпедо» — «Сочи»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 30.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Торпедо» и «Сочи» кинутся в атаку с первых минут
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