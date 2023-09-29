В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уфа-Арене» 29 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

К каждому своему матчу «Салават Юлаев» подходит максимально расчетливо и берет очки в тех играх, где это возможно с точки зрения соотношения сил. В десяти встречах уфимцы заработали 12 очков и обосновались на шестой строчке на Востоке.

В среднем за матч «Салават Юлаев» забрасывает 2.5 шайбы. Очевидно, что таких показателей мало, чтобы по результативности атака вошла хотя бы в пятерку ведущих в конференции. Зато пропускают уфимцы меньше многих (20), демонстрируя третью самую надежную статистику в чемпионате.

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В клубном рейтинге бомбардиров у «Салавата» появился новый лидер — новичок Александр Шаров, набравший 8 очков (2+6), однако по заброшенным шайбам первым в команде остается Вячеслав Лещенко (6+1). У Александера Хмелевского 4+3 по системе «гол+ пас».

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Минувшую семидневку «Салават Юлаев» закончил неудачно: в двух встречах он проиграл — «Автомобилисту» (0:1) и «Ак Барсу» (2:4). В начале этой недели отрицательный цикл был прерван. Дома команда Виктора Козлова победила «Трактор» (5:3).

«Металлург» Мг

В последних матчах «Металлургу» Мг с большим трудом достаются очки, при этом команда сохраняет лидерство в конференции. На первом месте она находится с 17 баллами, набранными в 12 встречах.

За этот период регулярки команда Андрея Разина забросила 34 шайбы при 32 пропущенных. Если по результативным действиям магнитогорцы являются первыми в Восточной конференции, то их оборона входит в тройку худших.

Лидером атаки «Магнитки» сейчас является Егор Коробкин. 25-летний форвард набрал 4+6 в 12 встречах. Семен Кошелев (2+5) и защитник Григорий Дронов (3+3) формируют тройку самых полезных игроков.

Последнюю победу «Металлургу» Мг отпраздновал 20 сентября, обыграв по буллитам «Автомобилист» (2:1 Б). В трех следующих встречах команда Разина уступила. Ее соперниками были «Северсталь» (4:5 ОТ), «Локомотив» (1:5) и «Куньлунь» (2:3 Б).

Коэффициенты

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 2.38, на ничью — 4.05, а на победу «Металлурга» Мг — 2.49.

Прогноз

В текущем сезоне уфимцы хороши на фоне крепких середняков и аутсайдеров, в то время как разбираться с фаворитами им не всегда удается.

Однако в пользу «Салавата» в предстоящем матче говорят домашний каток и тот факт, что «Магнитка» сейчас нестабильна при игре у своих ворот, о чем нам говорят два последних матча из трех, в которых команда Разина пропустила 8 шайб. Поэтому на своей территории уфимцы сделают все, чтобы прервать неудачную серию против фаворитов и войти в пятерку лучших на Востоке.

Ставка

Забросить «Металлургу» Мг много команде Козлова вряд ли удастся, но заработать два очка она способна. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.50.

«Салават» — крепкая команда, которая не позволит лидеру конференции диктовать свою игру, поэтому наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» победит в первом периоде с форой 0 за 1.83.