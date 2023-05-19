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    Германия добьется победы в матче против одного из аутсайдеров

    Австрия — Германия. Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч чемпионата мира 19 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Германия
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    Юстин Шутц
    В матче чемпионата мира по хоккею Австрия сыграет с Германией. Встреча пройдет в «Тампере Дек» 19 мая. Начало запланировано на 20:20 мск. Австрия — Германия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа A 19 Мая 2023 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 20:20 Германия Германия
  • Берлин
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    Австрия

    После четырех туров Австрия ожидаемо остается одним из слабейших представителей текущего ЧМ. В четырех матчах она подрезала один балл, из-за чего ее отрыв от топ-4 составляет 6 очков.

    На этом турнире Австрия вонзила всего 4 шайбы — слабейший показатель среди команд группы A. Все плохо у нее и с защитой — 17 пропущенных голов. Ужаснее оборона смоделирована только у Венгрии.

    Коэффициенты матча Австрия — Германия

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    Единственный набранный балл команда Роджера Бадера примагнитила в свою статистику в дебютной встрече — встрече с Францией. Трехцветным она влетела в овертайме — 1:2 ОТ. Гол за австрийцев положил Тома Ральфф.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В трех следующих заходах андердог проиграл крупно. Самый безвольный раунд он откатал против Швеции — 0:5, а относительно ровный матч провел против Дании — 2:6. Бесперспективной оказалась и встреча с США — 1:4.

    Германия

    Единственная за четыре тура победа значительно прокачала статистику Германии, которая с последней строчки катапультировалась на шестое место в таблице группы A.

    В четырех играх Германия подрезала 3 очка, но успела отстать от топ-4 на 4 балла. Забила бундестим 11 шайб при 12 пропущенных. При этом большую часть голов немцы положили в последней встрече, а начался текущий турнир с трех подряд поражений.

    В лайтовом режиме команда Харольда Крайса уступила Швеции в дебюте ЧМ — 0:1, после чего была бойня с Финляндией, которой Германия слилась с минимальной разницей — 3:4. В таком же стиле прошел и матч против США — 2:3.

    Первую победу Германия урвала 18 мая. Закусились немцы со сборной Дании — 6:4. По ходу этой рок-н-рольной встречи они проигрывали, а 3 очка команде доставил представитель «Сан-Хосе» Нико Штурм, который за минуту до финальной сирены вонзил две шайбы.

    Коэффициенты

    На Австрию букмекеры выкатывают коэффициент 5.90, на ничью — 5.30, а на Германию — 1.44.

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    Прогноз

    Как бы парадоксально это ни звучало, но для немцев текущий чемпионат по-настоящему начинается сейчас. После трех поражений от сильнейших представителей группы пришло время рубиться с равными командами.

    Наверстать часть упущенного и заодно размяться на андердоге Германия попытается во встрече с Австрией, остающейся одной из худших по игре в обороне.

    Ставка

    Ради победы даже над полумертвой Австрией немцам придется презентовать праймовый хоккей. Наши прогноз и ставка — Германия не проиграет ни одного периода за 1.90.

    Учитывая максимально проходную защиту Австрии, бундестим хватит сил, чтобы выиграть по-крупному. Наш альтернативный прогноз — Германия победит с форой -2 с коэффициентом 2.12.

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    Австрия — Германия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на хоккей. Германия добьется победы в матче против одного из аутсайдеров
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