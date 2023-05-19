Австрия
После четырех туров Австрия ожидаемо остается одним из слабейших представителей текущего ЧМ. В четырех матчах она подрезала один балл, из-за чего ее отрыв от топ-4 составляет 6 очков.
На этом турнире Австрия вонзила всего 4 шайбы — слабейший показатель среди команд группы A. Все плохо у нее и с защитой — 17 пропущенных голов. Ужаснее оборона смоделирована только у Венгрии.
Коэффициенты матча Австрия — Германия
Единственный набранный балл команда Роджера Бадера примагнитила в свою статистику в дебютной встрече — встрече с Францией. Трехцветным она влетела в овертайме — 1:2 ОТ. Гол за австрийцев положил Тома Ральфф.
В трех следующих заходах андердог проиграл крупно. Самый безвольный раунд он откатал против Швеции — 0:5, а относительно ровный матч провел против Дании — 2:6. Бесперспективной оказалась и встреча с США — 1:4.
Германия
Единственная за четыре тура победа значительно прокачала статистику Германии, которая с последней строчки катапультировалась на шестое место в таблице группы A.
В четырех играх Германия подрезала 3 очка, но успела отстать от топ-4 на 4 балла. Забила бундестим 11 шайб при 12 пропущенных. При этом большую часть голов немцы положили в последней встрече, а начался текущий турнир с трех подряд поражений.
В лайтовом режиме команда Харольда Крайса уступила Швеции в дебюте ЧМ — 0:1, после чего была бойня с Финляндией, которой Германия слилась с минимальной разницей — 3:4. В таком же стиле прошел и матч против США — 2:3.
Первую победу Германия урвала 18 мая. Закусились немцы со сборной Дании — 6:4. По ходу этой рок-н-рольной встречи они проигрывали, а 3 очка команде доставил представитель «Сан-Хосе» Нико Штурм, который за минуту до финальной сирены вонзил две шайбы.
Коэффициенты
На Австрию букмекеры выкатывают коэффициент 5.90, на ничью — 5.30, а на Германию — 1.44.
Прогноз
Как бы парадоксально это ни звучало, но для немцев текущий чемпионат по-настоящему начинается сейчас. После трех поражений от сильнейших представителей группы пришло время рубиться с равными командами.
Наверстать часть упущенного и заодно размяться на андердоге Германия попытается во встрече с Австрией,
Ставка
Ради победы даже над полумертвой Австрией немцам придется презентовать праймовый хоккей. Наши прогноз и ставка — Германия не проиграет ни одного периода за 1.90.
Учитывая максимально проходную защиту Австрии, бундестим хватит сил, чтобы выиграть по-крупному. Наш альтернативный прогноз — Германия победит с форой -2 с коэффициентом 2.12.