«Флорида»
На территории Канады «Флорида» стопроцентно перевыполнила свой план. Оба матча на «Скотиабанк Арене» оказались серьезной проверкой морально-волевых качеств «Пантерз», с которыми у них было все в порядке. Итог — две подряд победы в гостях — 4:2, 3:2.
В последнем матче в Онтарио «Флориде» со старта пришлось врубать камбэк-читы, поскольку к 5-й минуте ее уничтожали с разницей в 2 шайбы. Вернуть в игру «Пантерз» помог Антон Лунделл. 21-летний финн вонзил свой первый гол в Кубке Стэнли и набрал суммарно 6 очков.
Во втором периоде команда Пола Мориса качнула встречу в свою пользу, вонзив две быстрые шайбы. На 19-й секунде забил Александр Барков, а вперед гости выскочили благодаря голу Густава Форслинга.
Очередной великий матч в составе «Флориды» провел Сергей Бобровский, который помог удержать победу 35 отраженными бросками (94.58%). Сами же «Пантерз» в три периода вместили 29 ударов в створ с реализацией 10.34%.
«Торонто»
После труднейшего раунда в 1/8 финала «Лифс» начали лажать. Дома они никак не рассчитывали на два подряд поражения, но «Скотиабанк Арена» в плей-офф — крайне неудачная территория. На своем льду «Торонто» слил четыре встречи из пяти.
В обоих заходах «Торонто» почти в нон-стоп режиме катал матчи на чужой половине и стабильно накидывал в створ ворот Бобровского по 35+ бросков. Увы, лишь мизерная часть ударов нырнула мимо кипера «Флориды».
В последней игре команда Шелдона Кифа бахнула в гостевую раму 37 раз, но реализация вновь застряла в подвале — 5.41%. Среднюю по качеству встречу откатал Илья Самсонов, отразивший 26 страйков (89.66%).
По ходу раунда 5 мая «Торонто» к 5-й минуте вел 2:0. По голу врезали Александр Керфут и Райан О’Райли. Однако подписать «Флориду» на разгром не удалось, «Лифс» позволили ей крутануть матч в другую сторону и в очередной раз шокировать канадскую фан-базу.
Коэффициенты
Победу «Флориды» букмекеры оценивают в 2.55, ничью — в 4.40, а победу «Торонто» — в 2.31.
Прогноз
Команда из Санрайза дала «Торонто» два мощных пинка на его территории, и, кажется, могла подкосить уверенность «Лифс».
Теперь «Флориде» важно не облажаться так, как это сделали «Рейнджерс» после двух стартовых побед на льду «Джерси». На своей площадке команда Мориса будет решительна в целях порвать гостей ради «трех в ряд».
Ставка
В очередной раз «Пантерз» постараются вонзить серию голов и откатать осторожные три периода на своей половине. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТМ 7.5 за 2.35.
В двух предыдущих матчах парни Мориса завалили канадцев в основное время. Поэтому вполне логичным кажется вариант для ставки — «Флорида» победит — с коэффициентом 2.55.