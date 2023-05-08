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    «Флорида» в очередной игре задушит «Торонто»

    «Флорида» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Торонто»
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    Александр Барков
    В третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 8 мая. Начало встречи — в 01:30 мск. «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 08 Мая 2023 года
    Флорида
  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 01:30 Торонто Торонто
  • Кубок Стэнли
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    «Флорида»

    На территории Канады «Флорида» стопроцентно перевыполнила свой план. Оба матча на «Скотиабанк Арене» оказались серьезной проверкой морально-волевых качеств «Пантерз», с которыми у них было все в порядке. Итог — две подряд победы в гостях — 4:2, 3:2.

    В последнем матче в Онтарио «Флориде» со старта пришлось врубать камбэк-читы, поскольку к 5-й минуте ее уничтожали с разницей в 2 шайбы. Вернуть в игру «Пантерз» помог Антон Лунделл. 21-летний финн вонзил свой первый гол в Кубке Стэнли и набрал суммарно 6 очков.

    Во втором периоде команда Пола Мориса качнула встречу в свою пользу, вонзив две быстрые шайбы. На 19-й секунде забил Александр Барков, а вперед гости выскочили благодаря голу Густава Форслинга.

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    Очередной великий матч в составе «Флориды» провел Сергей Бобровский, который помог удержать победу 35 отраженными бросками (94.58%). Сами же «Пантерз» в три периода вместили 29 ударов в створ с реализацией 10.34%.

    «Торонто»

    После труднейшего раунда в 1/8 финала «Лифс» начали лажать. Дома они никак не рассчитывали на два подряд поражения, но «Скотиабанк Арена» в плей-офф — крайне неудачная территория. На своем льду «Торонто» слил четыре встречи из пяти.

    В обоих заходах «Торонто» почти в нон-стоп режиме катал матчи на чужой половине и стабильно накидывал в створ ворот Бобровского по 35+ бросков. Увы, лишь мизерная часть ударов нырнула мимо кипера «Флориды».

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    • В последней игре команда Шелдона Кифа бахнула в гостевую раму 37 раз, но реализация вновь застряла в подвале — 5.41%. Среднюю по качеству встречу откатал Илья Самсонов, отразивший 26 страйков (89.66%).

    По ходу раунда 5 мая «Торонто» к 5-й минуте вел 2:0. По голу врезали Александр Керфут и Райан О’Райли. Однако подписать «Флориду» на разгром не удалось, «Лифс» позволили ей крутануть матч в другую сторону и в очередной раз шокировать канадскую фан-базу.

    Коэффициенты

    Победу «Флориды» букмекеры оценивают в 2.55, ничью — в 4.40, а победу «Торонто» — в 2.31.

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    Прогноз

    Команда из Санрайза дала «Торонто» два мощных пинка на его территории, и, кажется, могла подкосить уверенность «Лифс». Сергей Бобровский проводит королевскую серию, благодаря чему «Пантерз» возвращаются домой в максимально выигрышном положении.

    Теперь «Флориде» важно не облажаться так, как это сделали «Рейнджерс» после двух стартовых побед на льду «Джерси». На своей площадке команда Мориса будет решительна в целях порвать гостей ради «трех в ряд».

    Ставка

    В очередной раз «Пантерз» постараются вонзить серию голов и откатать осторожные три периода на своей половине. Наши прогноз и ставка — «Флорида» не проиграет + ТМ 7.5 за 2.35.

    В двух предыдущих матчах парни Мориса завалили канадцев в основное время. Поэтому вполне логичным кажется вариант для ставки — «Флорида» победит — с коэффициентом 2.55.

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    «Флорида» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Флорида» в очередной игре задушит «Торонто»
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