Кубок Стэнли. «Флорида» снова выиграла у «Торонто», «Даллас» сравнял счет в серии с «Сиэтлом»

«Торонто» — «Флорида» — 2:3
Автором победного гола стал нападающий «Флориды» Александр Барков.
В этом матче «Пантерз» уступали со счетом 0:2, но в итоге совершили камбэк, забросив три шайбы в течение десяти минут.
Первой звездой матча признан голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил 35 бросков из 37.
Бобровский продлил победную серию в плей-офф до пяти матчей, побив рекорд клуба.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».
Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды».
«Даллас» — «Сиэтл» — 4:2
Одну из шайб в ворота «Сиэтла» забросил Евгений Дадонов. Российский нападающий набрал 5 (4+1) очков в восьми матчах плей-офф.
38-летний нападающий Джо Павелски стал первым игроком «Далласа», который забросил пять шайб в двух матчах плей-офф. В предыдущей игре он оформил покер.
«Даллас» сравнял счет в серии — 1-1.
Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Сиэтла».