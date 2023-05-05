Кубок Стэнли. «Флорида» снова выиграла у «Торонто», «Даллас» сравнял счет в серии с «Сиэтлом»

«Флорида» выиграла второй матч на льду «Торонто»

«Торонто» — «Флорида» — 2:3

Автором победного гола стал нападающий «Флориды» Александр Барков.

В этом матче «Пантерз» уступали со счетом 0:2, но в итоге совершили камбэк, забросив три шайбы в течение десяти минут.

Первой звездой матча признан голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил 35 бросков из 37.

Бобровский продлил победную серию в плей-офф до пяти матчей, побив рекорд клуба.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Флориды».

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. Восток. Второй матч «Торонто» — «Флорида» — 2:3 (2:1, 0:2, 0:0) Голы: Керфут — 2 (Шенн, Райлли), 2:20 — 1:0. О`Райлли — 3 (бол., Марнер, Мэттьюс), 5:10 — 2:0. Лунделл — 1 (Райнхарт), 11:13 — 2:1. Барков — 2 (Дюклер), 20:19 — 2:2. Форслинг — 2 (Ткачак, Лунделл), 21:06 — 2:3Вратари: Самсонов (6:00 — 6:23, 35:10 — 35:28, 58:21) — БобровскийШтраф: 2 — 6Броски: 37 (15+10+12) — 29 (9+9+11)

«Торонто» — «Флорида» — 2:3

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:2

Одну из шайб в ворота «Сиэтла» забросил Евгений Дадонов. Российский нападающий набрал 5 (4+1) очков в восьми матчах плей-офф.

38-летний нападающий Джо Павелски стал первым игроком «Далласа», который забросил пять шайб в двух матчах плей-офф. В предыдущей игре он оформил покер.

«Даллас» сравнял счет в серии — 1-1.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Сиэтла».

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. Восток. Второй матч «Даллас» — «Сиэтл» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1) Голы: Джонстон — 2 (Миллер, Доми), 23:43 — 1:0. Дадонов — 4 (Бенн, Сутер), 29:05 — 2:0. Картье — 2 (Данн), 31:05 — 2:1. Павелски — 5 (бол., Джонстон, Сегин), 36:57 — 3:1. Сегин — 5 (Харли, Хинтц), 50:59 — 4:1. Эберле — 3 (Гурд), 56:32 — 4:2Вратари: Эттингер — ГрубауэрШтраф: 6 — 10Броски: 37 (11+19+7) — 27 (5+9+13)