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    «Сиэтл» может взять второй матч на выезде?

    «Даллас» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 05 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сиэтл»
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    «Сиэтл»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 05 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Даллас»

    «Даллас» в первом матче серии сыграл не так, как от него ожидали. Коллектив Дебура старался играть на равных скоростях с более молодым соперником и поплатился за это.

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    В конце третьего периода вернувшийся в строй Павелски смог спасти матч для своей команды, но в итоге в овертайме «звезды» пустили шальную шайбу, которая и похоронила их.

    Такая стратегия против «Сиэтла» явно не работает, поэтому во второй игре серии нужно кардинально менять расстановку на игру и применять куда более вязкий хоккей.

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» снова является нарушителем спокойствия во всем плей-офф. Многие со старта прогнозировали «Кракенам» разгромное поражение от «Старз» в первом матче серии. А получилась нешуточная заруба, которая закончилось победой приезжей команды в овертайме.

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    Хэкстол максимально грамотно построил тактику на игру, поскольку первую половину матча «Сиэтл» втянул соперника в бегущий хоккей, и они под конец встречи выдохлись, но отменять тот факт, что клубу из штата Вашингтон повезло с решающей шайбой в овертайме, тоже не стоит.

    Сейчас уже никто не удивится, если гости и вторую встречу в Техасе смогут выиграть. Для парней Дебура это не будет выглядеть приговором, но положение станет крайне тяжелым.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.46, на гостей — 3.78.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева попросту не могут отдать этот матч сопернику.

    Альтернативный прогноз: В отличие от первой игры серии мы не увидим большого количества шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.81.

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    «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на хоккей. «Сиэтл» может взять второй матч на выезде?
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