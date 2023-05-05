В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 05 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Даллас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» в первом матче серии сыграл не так, как от него ожидали. Коллектив Дебура старался играть на равных скоростях с более молодым соперником и поплатился за это.

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В конце третьего периода вернувшийся в строй Павелски смог спасти матч для своей команды, но в итоге в овертайме «звезды» пустили шальную шайбу, которая и похоронила их.

Такая стратегия против «Сиэтла» явно не работает, поэтому во второй игре серии нужно кардинально менять расстановку на игру и применять куда более вязкий хоккей.

«Сиэтл»

«Сиэтл» снова является нарушителем спокойствия во всем плей-офф. Многие со старта прогнозировали «Кракенам» разгромное поражение от «Старз» в первом матче серии. А получилась нешуточная заруба, которая закончилось победой приезжей команды в овертайме.

Хэкстол максимально грамотно построил тактику на игру, поскольку первую половину матча «Сиэтл» втянул соперника в бегущий хоккей, и они под конец встречи выдохлись, но отменять тот факт, что клубу из штата Вашингтон повезло с решающей шайбой в овертайме, тоже не стоит.

Сейчас уже никто не удивится, если гости и вторую встречу в Техасе смогут выиграть. Для парней Дебура это не будет выглядеть приговором, но положение станет крайне тяжелым.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.46, на гостей — 3.78.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева попросту не могут отдать этот матч сопернику.

Альтернативный прогноз: В отличие от первой игры серии мы не увидим большого количества шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.81.