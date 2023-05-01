ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА в пятом матче серииКамбэк «Ак Барса» оказался бесполезным. ЦСКА проиграл в двух матчах подряд, но затащил серию ЦСКАОбляков тащит армейцев к серебру. Дубль хавбека помог ЦСКА выиграть в Грозном МалкомРазгром на классе. Малком уничтожил «Крылья» и приблизил «Зенит» к титулу
  • 00:11
    • «Тулуза» разгромила «Нант» и выиграла Кубок Франции
  • 00:01
    • «Барселона» разгромила «Бетис» в матче испанской Примеры
    Все новости спорта

    Хозяева заберут себе серию?

    «Колорадо» — «Сиэтл». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 01 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сиэтл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Колорадо»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 01 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колорадо»

    «Колорадо» все же смог настроиться на шестую игру серии и показать наконец-то хоккей близкий к чемпионскому. Беднар смог настроиться своих парней и у клуба из штата Вашингтона не было за весь матч практически никаких шансов.

    Все прогнозы на НХЛ

    Все хоккеисты выполнили установку тренера на 100 процентов и были готовы умереть на льду, но только завести игру в седьмой матч серии.

    В седьмой игре серии делать какие-то прогнозы — дело неблагодарное, поэтому в предстоящем поединке перевес на стороне «Колорадо», но все может закончиться вообще непредсказуемо.

    «Сиэтл»

    Клуб Хэкстола откровенно перегорел на домашнем льду и проиграл «Колорадо» в одну калитку. Не сказать, что «Сиэтлу» совсем не на что рассчитывать в седьмой игре серии, но шансов на успех заметно поубавилось.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Коллектив с западного побережья не угадал со схемой на игру, а после того, как первые шайбы оказались в воротах Грубауэра, шансов на успех в мачте уже никаких не было.

    Седьмая игра серии будет не на жизнь, а на смерть, но шансов победить у гостей в этом побоище все равно меньше, чем у хозяев.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.78, на гостей — 3.68.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Игра получится нервной, но хозяева её выиграют.

    Альтернативный прогноз: От матча зависит судьба двух клубов, поэтому голов много мы не увидим.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.43
  • Прогноз на матч Ядонг — Симон
  • Бокс
  • Сегодня в 04:40
    •  3.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  23.00
  • Прогноз на матч Хачанов — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Кудерметова — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нисиока — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Оренбург — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева заберут себе серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры