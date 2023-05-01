В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 01 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колорадо»

«Колорадо» все же смог настроиться на шестую игру серии и показать наконец-то хоккей близкий к чемпионскому. Беднар смог настроиться своих парней и у клуба из штата Вашингтона не было за весь матч практически никаких шансов.

Все прогнозы на НХЛ

Все хоккеисты выполнили установку тренера на 100 процентов и были готовы умереть на льду, но только завести игру в седьмой матч серии.

В седьмой игре серии делать какие-то прогнозы — дело неблагодарное, поэтому в предстоящем поединке перевес на стороне «Колорадо», но все может закончиться вообще непредсказуемо.

«Сиэтл»

Клуб Хэкстола откровенно перегорел на домашнем льду и проиграл «Колорадо» в одну калитку. Не сказать, что «Сиэтлу» совсем не на что рассчитывать в седьмой игре серии, но шансов на успех заметно поубавилось.

Коллектив с западного побережья не угадал со схемой на игру, а после того, как первые шайбы оказались в воротах Грубауэра, шансов на успех в мачте уже никаких не было.

Седьмая игра серии будет не на жизнь, а на смерть, но шансов победить у гостей в этом побоище все равно меньше, чем у хозяев.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.78, на гостей — 3.68.

Прогноз и ставка

Прогноз: Игра получится нервной, но хозяева её выиграют.

Альтернативный прогноз: От матча зависит судьба двух клубов, поэтому голов много мы не увидим.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.05.