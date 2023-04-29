В седьмом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

Еще в начале недели «Ак Барс», будучи в максимально плачевном состоянии, сотворил невероятное. В шаге от поражения он чудом срезал преимущество ЦСКА и довел финал до максимальной крутизны — седьмого матча в серии.

Важнейшей стала победа в столице — 3:0. В матче 27 апреля «Ак Барс» откинул в сторону никому не нужную раскачку и бросился давить соперника со старта. Первую шайбу Казань положила на 7-й минуте. Дебютный в плей-офф гол вонзил Артем Галимов.

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При 1:0 команда Зинэтулы Билялетдинова наглухо законсервировалась в обороне и откатала таким образом почти три периода. Опасные вылазки на чужую половину стали редкостью. Несмотря на это, «барсы» удвоили гандикап. В конце большинства, на 8-й минуте вторых двадцати, кривой, но фартовый бросок нанес Вадим Шипачев.

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Пригвоздил соперника «Ак Барс» за 27 секунд до финальной сирены. В пустые ввалил шайбу Никита Дыняк. Величайший вечер в Москве провел Тимур Билялов, который за три периода совершил 27 сэйвов.

ЦСКА

До вторничного выезда в Казань ЦСКА находился в супервыгодном положении: он вел в счете 3:1 и имел подстраховку в виде домашнего матча в случае осечки на «Татнефть-Арене». Но не помогли «армейцам» и родные стены — 0:3.

Шестой матч серии никак не может считаться слабым в исполнении ЦСКА. Скорее, речь идет об удаче, сверхзащите казанцев и сольном номере Билялова, который уничтожал все, что хозяева пытались сконструировать у его ворот.

За три периода команда Сергея Федорова нанесла 27 бросков в створ при 13 попытках «Ак Барса». Остальные 34 удара ЦСКА были заблокированы игроками гостей. Сами «армейцы» приняли на себя 6 таких страйков.

Несмотря на тотальное превосходство, ЦСКА всего дважды сыграл в большинстве. При этом второе провел бездарно, рискуя пропустить третью шайбу раньше срока. Кипер москвичей Адам Рейдеборн оформил 10 спасений (83.33%).

Коэффициенты

Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 3.60, а победа ЦСКА — в 2.84.

Прогноз

В миллиметрах от поражения команда Билялетдинова сохранила равновесие и не грохнулась в яму, рядом с которой стояла до шестого матча включительно. Вероятно, теперь настал час для полноценного камбэка на домашней площадке.

В процессе возвращения в золотой забег «Ак Барс» прошел через моменты, в которых нужно было додавить, и через ситуации, где приходилось терпеть. Кажется, казанцы поняли, как играть против ЦСКА, и на своем льду они готовы совершить последнее усилие .

Ставка

Проделав титанический объем работы, хозяева собираются порвать соперника ради четвертой победы. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 2.68.

Последние матчи этих команд опустили планку результативности. Произошло это по причине того, что соперники боятся допустить ключевую ошибку. Не стоит ждать мегатотала и в заключительной игре. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 3.38.