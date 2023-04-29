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    С психологическим преимуществом «Ак Барс» завалит ЦСКА в заключительном матче серии

    «Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз и ставка (к. 2.68) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ак Барс» — ЦСКА
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    «Ак Барс» в пятом матче серии
    В седьмом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 29 апреля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 29 Апреля 2023 года
    Ак Барс
  • Казань
    •  Ак Барс 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Ак Барс»

    Еще в начале недели «Ак Барс», будучи в максимально плачевном состоянии, сотворил невероятное. В шаге от поражения он чудом срезал преимущество ЦСКА и довел финал до максимальной крутизны — седьмого матча в серии.

    Важнейшей стала победа в столице — 3:0. В матче 27 апреля «Ак Барс» откинул в сторону никому не нужную раскачку и бросился давить соперника со старта. Первую шайбу Казань положила на 7-й минуте. Дебютный в плей-офф гол вонзил Артем Галимов.

    Коэффициенты матча Ак Барс — ЦСКА

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    При 1:0 команда Зинэтулы Билялетдинова наглухо законсервировалась в обороне и откатала таким образом почти три периода. Опасные вылазки на чужую половину стали редкостью. Несмотря на это, «барсы» удвоили гандикап. В конце большинства, на 8-й минуте вторых двадцати, кривой, но фартовый бросок нанес Вадим Шипачев.

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    Пригвоздил соперника «Ак Барс» за 27 секунд до финальной сирены. В пустые ввалил шайбу Никита Дыняк. Величайший вечер в Москве провел Тимур Билялов, который за три периода совершил 27 сэйвов.

    ЦСКА

    До вторничного выезда в Казань ЦСКА находился в супервыгодном положении: он вел в счете 3:1 и имел подстраховку в виде домашнего матча в случае осечки на «Татнефть-Арене». Но не помогли «армейцам» и родные стены — 0:3.

    Шестой матч серии никак не может считаться слабым в исполнении ЦСКА. Скорее, речь идет об удаче, сверхзащите казанцев и сольном номере Билялова, который уничтожал все, что хозяева пытались сконструировать у его ворот.

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    • За три периода команда Сергея Федорова нанесла 27 бросков в створ при 13 попытках «Ак Барса». Остальные 34 удара ЦСКА были заблокированы игроками гостей. Сами «армейцы» приняли на себя 6 таких страйков.

    Несмотря на тотальное превосходство, ЦСКА всего дважды сыграл в большинстве. При этом второе провел бездарно, рискуя пропустить третью шайбу раньше срока. Кипер москвичей Адам Рейдеборн оформил 10 спасений (83.33%).

    Коэффициенты

    Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.68, ничья — в 3.60, а победа ЦСКА — в 2.84.

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    Прогноз

    В миллиметрах от поражения команда Билялетдинова сохранила равновесие и не грохнулась в яму, рядом с которой стояла до шестого матча включительно. Вероятно, теперь настал час для полноценного камбэка на домашней площадке.

    В процессе возвращения в золотой забег «Ак Барс» прошел через моменты, в которых нужно было додавить, и через ситуации, где приходилось терпеть. Кажется, казанцы поняли, как играть против ЦСКА, и на своем льду они готовы совершить последнее усилие.

    Ставка

    Проделав титанический объем работы, хозяева собираются порвать соперника ради четвертой победы. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит за 2.68.

    Последние матчи этих команд опустили планку результативности. Произошло это по причине того, что соперники боятся допустить ключевую ошибку. Не стоит ждать мегатотала и в заключительной игре. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 3.38.

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    «Ак Барс» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на хоккей. С психологическим преимуществом «Ак Барс» завалит ЦСКА в заключительном матче серии
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