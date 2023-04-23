В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Айлендерс» будут принимать «Каролину». Игра пройдет на «UBS Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 20:00 мск. «Айлендерс» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айлендерс»

Серию с победителями Столичного дивизиона «Айлендерс» не повезло начать в Роли, где андердог ожидаемо слился, причем дважды. В Нью-Йорке же команда из Элмонта сделала все, чтобы раскачать это противостояние. На «UBS Арене» «Айлс» выиграли по-крупному — 5:1.

В первом периоде встречи в Нью-Йорке голов не было, но при этом активнее стартовые двадцать провела «Каролина». Раскрутить реализацию соперникам удалось после перерыва. Вперед вышли «Айлендерс». На 12-й минуте шайбу вмазал Кейси Сизикас.

Удвоить перевес во втором периоде команде Лейна Ламберта не удалось. Более того, вместо потенциальных 2:0 «Айлс» умудрились пропустить в меньшинстве, из-за чего на отдых они убежали при 1:1.

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Ядерный прилив точности накрыл хозяев только за 4 минуты до конца матча. С 16-й по 18-ю минуты фартовые ньюйоркцы ввалили четверочку. На ультранастройках по голу успели воткнуть Палмьери, Мартин, Мэйфилд и Ли.

«Каролина»

Серию с «Айлендерс» клуб из Роли прогрел идеально: добился двух побед на своем льду и мчал в Нью-Йорк с целью выбить «три в ряд». Однако великие задачи «Каролины» впечатались в борта «UBS Арены» и растворились по ходу 60 минут третьего матча — 1:5.

В гостевой игре «Каролина» не видела признаков скорого разгромного поражения. После нулей в первом периоде «Кейнс» пропустили гол, на который смогли относительно быстро ответить. Шайба Йеспера Фаста в меньшинстве восстановила равенство. Оно оставалось актуальным до 16-й минуты третьего периода.

На упомянутом временном отрезке команда Рода Бриндамора пропустила в формате «5 на 4», после чего желейно распласталась и получила еще треху. Одна из шайб влетела в пустые ворота после неудачных попыток «Харрикейнз» протаранить ньюйоркцев численным преимуществом.

В три периода «Каролина» вложила 31 удар в створ, но реализация упала до смешных 3.23%. Крайне неудачным матч оказался для Антти Раанты, который отразил 32 броска, но этого было мало (88.89%).

Коэффициенты

На победу «Айлендерс» букмекеры грузят коэффициент 2.43, на ничью — 3.96, а на победу «Каролины» — 2.85.

Прогноз

Дома «Айлендерс» всеми силами пытаются переломить ход серии после неудачного старта. Но свой второй заход на «UBS Арене» «Каролина» постарается не смазать.

После 1:5 «Харрикейнз» важно дать достойный ответ и добраться до трех побед перед возвращением в Роли . Команда Рода Бриндамора способна откатать гостевой матч с позиции силы и максимально близко подойти ко второму раунду Кубка Стэнли.

Ставка

У «Харрикейнз» по-прежнему сохраняется возможность закончить эту серию пораньше, но при этом важно не сглупить. Наши прогноз и ставка — «Каролина» победит + ТБ 3.5 с коэффициентом 3.24.

Дополнительно в этой встрече можно взять победу гостей в основное время. В двух матчах из трех в серии соперники завалили друг друга за 60 минут игрового времени. Наш альтернативный прогноз — «Каролина» победит за 2.85.