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    Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Флориды», «Миннесота» разгромила «Даллас», «Айлендерс» установили рекорд

    Обзор матчей первого раунда плей-офф НХЛ 22 апреля

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    «Бостон» повел в серии с «Флоридой»
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    «Бостон» повел в серии с «Флоридой»

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина» — 5:1

    В конце третьего периода «Айлендерс» забросили четыре шайбы за 2 минуты 18 секунд игрового времени и установили новый рекорд НХЛ. Предыдущий рекорд держался с 1944 года.

    Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31 и одержал первую победу в текущем плей-офф.

    Счет в серии 2-1 в пользу «Каролины». Четвертый матч команды проведут 23 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. Третий матч
    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
    Голы: Сизикас — 1 (Пулок), 32:49 — 1:0. Фаст — 2 (мен., Стаал), 36:56 — 1:1. Палмиери — 2 (бол., Ахо, Пажо), 56:09 — 2:1. Мартин — 1 (Палмиери, Мэйфилд), 56:53 — 3:1. Мэйфилд — 1 (п.в.), 58:11 — 4:1. Ли — 1 (Сизикас, Пулок), 58:27 — 5:1Вратари: Сорокин — Раанта (57:29 — 58:11)Штраф: 38 — 40Броски: 37 (7+13+17) — 31 (15+9+7)

    «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина»

    «Флорида» — «Бостон» — 2:4

    Защитник «Бостона» Дмитрий Орлов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист был признан второй звездой матча.

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел на замену в середине третьего периода при счете 0:3. Россиянин в итоге отразил 8 бросков из 9.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч состоится 23 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. Третий матч
    «Флорида» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
    Голы: Холл — 2 (Орлов), 2:26 — 0:1. Койл — 1 (Маршан, Дебраск), 26:00 — 0:2. Пастрняк — 2 (Орлов, Бертуцци), 48:32 — 0:3. Фолиньо — 1 (Холл, Дебраск), 51:45 — 0:4. Форслинг — 1 (мен., Луостаринен, Э. Стаал), 54:41 — 1:4. Райнхарт — 1 (Беннетт, Барков), 55:59 — 2:4Вратари: Лион (Бобровский, 48:32, 55:26 — 55:59, 57:00) — УльмаркШтраф: 18 — 14Броски: 31 (8+4+19) — 35 (7+12+16)

    «Флорида» — «Бостон» — 2:4

    «Миннесота» — «Даллас» — 5:1

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметился результативными действиями. Россиянин набрал лишь одно очко в текущей серии.

    Автором дубля в составе «Уайлд» стал Матс Зуккарелло.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Миннесоты». Следующий матч состоится 24 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. Третий матч
    «Миннесота» — «Даллас» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Зуккарелло — 1 (Хартман, Клингберг), 16:45 — 1:0. Юханссон — 2 (Болди), 22:14 — 2:0. Гленденинг — 1 (Кивиранта, Факса), 22:25 — 2:1. Фолиньо — 1 (бол., Нюквист, Сперджен), 31:24 — 3:1. Зуккарелло — 2 (Хартман, Клингберг), 54:07 — 4:1. Хартман — 2 (п.в., Миддлтон), 58:10 — 5:1Вратари: Густавссон — Эттингер (55:17 — 58:10)Штраф: 8 — 12Броски: 25 (9+9+7) — 24 (6+9+9)

    «Миннесота» — «Даллас» — 5:1

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ

    Автором решающего гола стал нападающий «Лос-Анджелеса» Тревор Мур, поразивший ворота соперника на четвертой минуте овертайма.

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Лос-Анджелеса». Четвертый матч пройдет 24 апреля.

    НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. Третий матч
    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Иафалло — 2 (Рой, Копитар), 19:27 — 1:0. Макдэвид — 1 (бол., Бушар, Нюджент-Хопкинс), 27:42 — 1:1. Макдэвид — 2 (бол., Бушар, Драйзайтль), 29:22 — 1:2. Кемпе — 3 (бол., Арвидссон, Даути), 29:40 — 2:2. Мур — 1 (бол.), 63:24 — 3:2Вратари: Корписало — СкиннерШтраф: 10 — 14Броски: 31 (7+9+11+4) — 40 (5+18+17+0)

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ
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