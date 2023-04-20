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    Хозяева отомстят за поражение в предыдущем матче?

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз, ставка на матч плей-офф НХЛ, 20 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 20 Апреля 2023 года
    Эдмонтон
  • НХЛ
    •  Эдмонтон 05:00 Лос-Анджелес Лос-Анджелес
  • Кубок Стэнли
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    «Эдмонтон»

    «Эдмонтон» попал в ловушку соперника и проиграл абсолютно по делу в первом матче серии. Макдэвида наглухо закрыли в промежуточной зоне между центром и нападением, поэтому неудивительно, что он не смог ничего сделать в данной ситуации.

    Вся команда провела матч ниже своего уровня, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч был проигран. Точнее, удивительно, что «нефтяники» ещё как-то умудрились дожить до овертайма в этом поединке.

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Лос-Анджелес

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    Вудкрофту есть над чем призадуматься, но второй такой слабый мачт его игроки вряд ли проведут. Сейчас главный вопрос: сможет ли «Лос-Анджелес» воспользоваться сложившейся ситуацией?

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» всем показал, что значит не бояться более сильного соперника и придерживаться точно обозначенного плана на игру. «Кингз» сыграли вполне сдержанно впереди, зато остановили главную звезду соперника.

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    Маклеллан в очередной раз показал гибкость в принятии верных решений и не побоялся пожертвовать зрелищностью игры своего клуба ради результата.

    Во втором матче на территории соперника вряд ли удастся такое провернуть. Но и одна победа в гостях — это уже очень хорошо. Теперь именно калифорнийский клуб диктует условия в серии.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.78, на гостей — 3.86.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева возьмут реванш быстро и непринужденно.

    Альтернативный прогноз: Почему-то кажется, что больше всего голов мы увидим в первом периоде предстоящей игры.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: «Самый результативный период — 1» с коэффициентом 4.60.

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    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (4.60), статистика, коэффициенты матча 20.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева отомстят за поражение в предыдущем матче?
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