В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 20 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» попал в ловушку соперника и проиграл абсолютно по делу в первом матче серии. Макдэвида наглухо закрыли в промежуточной зоне между центром и нападением, поэтому неудивительно, что он не смог ничего сделать в данной ситуации.

Вся команда провела матч ниже своего уровня, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч был проигран. Точнее, удивительно, что «нефтяники» ещё как-то умудрились дожить до овертайма в этом поединке.

Коэффициенты матча Эдмонтон — Лос-Анджелес 1X2Новым игрокам 1.754.703.80Фрибет$40

Вудкрофту есть над чем призадуматься, но второй такой слабый мачт его игроки вряд ли проведут. Сейчас главный вопрос: сможет ли «Лос-Анджелес» воспользоваться сложившейся ситуацией?

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» всем показал, что значит не бояться более сильного соперника и придерживаться точно обозначенного плана на игру. «Кингз» сыграли вполне сдержанно впереди, зато остановили главную звезду соперника.

Маклеллан в очередной раз показал гибкость в принятии верных решений и не побоялся пожертвовать зрелищностью игры своего клуба ради результата.

Во втором матче на территории соперника вряд ли удастся такое провернуть. Но и одна победа в гостях — это уже очень хорошо. Теперь именно калифорнийский клуб диктует условия в серии.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.83, на ничью — 4.78, на гостей — 3.86.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева возьмут реванш быстро и непринужденно.

Альтернативный прогноз: Почему-то кажется, что больше всего голов мы увидим в первом периоде предстоящей игры.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: «Самый результативный период — 1» с коэффициентом 4.60.