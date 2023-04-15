В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Коламбус» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коламбус»

Весь сезон «Коламбус» шел к тому, чтобы его называли главным неудачником Восточной конференции. В 80 матчах ему достались всего 57 очков. Впереди у «Блю Джекетс» домашняя игра с «Питтсбургом».

На матч 5 апреля «Коламбус» пригнал в Онтарио, где закусился с «Торонто». В игре с далекими от прайма «Лифс» гости из Огайо уступили (2:4). Этой встречей была запущена очередная минусовая серия «Блю Джекетс».

Самое крупное поражение легло в статистику «Коламбуса» 7 апреля. В «Пруденшал Центре» команду Брэда Ларсена разорвал «Нью-Джерси» (1:8). По-крупному восточный андердог отлетел и от «Рейнджерс» двумя днями позже (0:4).

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За провальной домашней встречей с бродвейскими гостями последовал лютый замес в Пенсильвании, где «Коламбусу» удалось отжать один балл в игре с «Филадельфией». Сам матч закончился поражением «Блю Джекетс» в овертайме (3:4 ОТ).

«Баффало»

Команда, представляющая в чемпионате Нью-Йорк, откатала 80 матчей, в которых срубила 87 очков. В Восточной конференции она обосновалась на десятом месте. В ночь на 14 апреля «Сейбрз» ждет игра с «Оттавой» — ближайшим клубом из нижней части таблицы.

На прошлой неделе «Баффало» с минимальным гандикапом отлетел от «Флориды» — на тот момент одного из прямых конкурентов в борьбе за топ-8. После поражения в Санрайзе «Сейбрз» провели беспроигрышную серию, в которую внесли три матча.

Самый сочный раунд состоялся 7 апреля в Мичигане. На «Литл Сизар Арене» «Детройт» и «Баффало» устроили атомную рубку, в которой победитель был определен в буллитах. Гостям хватило точных бросков Джека Куинна и Алекса Туха (7:6 Б).

Жирную результативность «Баффало» презентовал и в игре с «Каролиной», щелкнув ее дома (4:3). Вдогонку «Сейбрз» стащили 2 балла на территории «Рейнджерс» (3:2 Б). Вин-стрик команды Дона Гранато потопил «Нью-Джерси» во встрече 12 апреля (2:6).

Коэффициенты

На «Коламбус» букмекеры выгружают коэффициент 3.40, на ничью — 4.10, а на «Баффало» — 1.95.

Прогноз

«Баффало» провел крутой для себя сезон: оказался одним из самых результативных клубов Востока и сохранял шансы на кубковую квалификацию до апрельских матчей. Проскочить в плей-офф не дали соперники хай-класса.

«Коламбус» же остался самыми трухлявым клубом лиги с катастрофически бедной игрой и набором очков . Итог — заслуженное последнее место. Несмотря на отсутствие особой мотивации, эту игру «Сэйбрз» проведут с позиции силы и подрежут еще два очка перед отпуском.

Ставка

«Коламбус» — проходной соперник для любого крепкого середняка, поэтому в предстоящем матче резонно притопить за гостей. Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит за 1.95.

Моментами «Блю Джекетс» выдают хорошие в результативном плане матчи, ну а игры «Баффало» регулярно пробивают тотал «больше». Вероятно, и в очной встрече эти парни раскрутят индивидуальную реализацию. Наш альтернативный прогноз — тотал обеих команд больше 2.5 за 2.43.