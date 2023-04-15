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    Регулярный сезон «Баффало» закроет победой

    «Коламбус» — «Баффало». Прогноз и ставка (к. 1.95) на хоккейный матч НХЛ 15 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Баффало»
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    «Баффало» в игре с «Каролиной»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 14 апреля. Начало встречи — в 02:30 мск. «Коламбус» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Апреля 2023 года

    «Коламбус»

    Весь сезон «Коламбус» шел к тому, чтобы его называли главным неудачником Восточной конференции. В 80 матчах ему достались всего 57 очков. Впереди у «Блю Джекетс» домашняя игра с «Питтсбургом».

    На матч 5 апреля «Коламбус» пригнал в Онтарио, где закусился с «Торонто». В игре с далекими от прайма «Лифс» гости из Огайо уступили (2:4). Этой встречей была запущена очередная минусовая серия «Блю Джекетс».

    Самое крупное поражение легло в статистику «Коламбуса» 7 апреля. В «Пруденшал Центре» команду Брэда Ларсена разорвал «Нью-Джерси» (1:8). По-крупному восточный андердог отлетел и от «Рейнджерс» двумя днями позже (0:4).

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    За провальной домашней встречей с бродвейскими гостями последовал лютый замес в Пенсильвании, где «Коламбусу» удалось отжать один балл в игре с «Филадельфией». Сам матч закончился поражением «Блю Джекетс» в овертайме (3:4 ОТ).

    «Баффало»

    Команда, представляющая в чемпионате Нью-Йорк, откатала 80 матчей, в которых срубила 87 очков. В Восточной конференции она обосновалась на десятом месте. В ночь на 14 апреля «Сейбрз» ждет игра с «Оттавой» — ближайшим клубом из нижней части таблицы.

    На прошлой неделе «Баффало» с минимальным гандикапом отлетел от «Флориды» — на тот момент одного из прямых конкурентов в борьбе за топ-8. После поражения в Санрайзе «Сейбрз» провели беспроигрышную серию, в которую внесли три матча.

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    • Самый сочный раунд состоялся 7 апреля в Мичигане. На «Литл Сизар Арене» «Детройт» и «Баффало» устроили атомную рубку, в которой победитель был определен в буллитах. Гостям хватило точных бросков Джека Куинна и Алекса Туха (7:6 Б).

    Жирную результативность «Баффало» презентовал и в игре с «Каролиной», щелкнув ее дома (4:3). Вдогонку «Сейбрз» стащили 2 балла на территории «Рейнджерс» (3:2 Б). Вин-стрик команды Дона Гранато потопил «Нью-Джерси» во встрече 12 апреля (2:6).

    Коэффициенты

    На «Коламбус» букмекеры выгружают коэффициент 3.40, на ничью — 4.10, а на «Баффало» — 1.95.

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    Прогноз

    «Баффало» провел крутой для себя сезон: оказался одним из самых результативных клубов Востока и сохранял шансы на кубковую квалификацию до апрельских матчей. Проскочить в плей-офф не дали соперники хай-класса.

    «Коламбус» же остался самыми трухлявым клубом лиги с катастрофически бедной игрой и набором очков. Итог — заслуженное последнее место. Несмотря на отсутствие особой мотивации, эту игру «Сэйбрз» проведут с позиции силы и подрежут еще два очка перед отпуском.

    Ставка

    «Коламбус» — проходной соперник для любого крепкого середняка, поэтому в предстоящем матче резонно притопить за гостей. Наши прогноз и ставка — «Баффало» победит за 1.95.

    Моментами «Блю Джекетс» выдают хорошие в результативном плане матчи, ну а игры «Баффало» регулярно пробивают тотал «больше». Вероятно, и в очной встрече эти парни раскрутят индивидуальную реализацию. Наш альтернативный прогноз — тотал обеих команд больше 2.5 за 2.43.

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    «Коламбус» — «Баффало»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на хоккей. Регулярный сезон «Баффало» закроет победой
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