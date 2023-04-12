В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Пи-Эн-Си Арене» 12 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

«Каролина» продолжает находиться на второй строчке в конференции, несмотря на три поражения подряд. «Ураганы» проводят последние поединки крайне неуверенно, поэтому рассчитывать на то, что они неожиданно победят в предстоящем поединке против «Детройта» не стоит.

Такая игра «Харрикейнз» более, чем обусловлена, поскольку разгрузка перед матчами плей-офф нужна.

Клуб из Роли имеет 109 очков после 80 игр, но при этом конкуренты по конференции подобрались максимально вплотную, и чтобы не произошло недоразумений при формировании пар плей-офф, предстоящий матч нужно желательно выиграть.

«Детройт»

«Детройт» три последних встречи провел так же, как и «Каролина». «Красные крылья» проиграли три последних матча, но если в поединке против «Баффало» получилась какая-то борьба, то в матчах против «Питтсбурга» и «Далласа» был вынос тела в одни ворота.

В игре против «Каролины» может все сложиться более, чем хорошо, но для этого надо, чтобы соперник продолжил находиться в стадии подготовки к плей-офф, играя остатки матчей молодежью.

Команда из Мичигана имеет в своем активе 80 очков после 80 сыгранных матчей. Сезон никак нельзя назвать удачным, поэтому победа над «Каролиной» лишь отчасти скрасит не полностью оправдавшиеся надежды мичиганской команды по этому сезону.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.60, на ничью — 4.50, на гостей — 4.50.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева могут вернуться в чемпионат более, чем уверенно расправившись с «красными крыльями».

Альтернативный прогноз: «Детройт» пропускает какое-то ужасающее количество шайб, поэтому не станет удивлением, если в предстоящем поединке хозяева снова оформят в ворота противника много голов.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.00.