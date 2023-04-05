В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 05 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Флорида» — «Баффало»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

«Флорида» в последних матчах крайне хороша и за три последних поединка не проиграла ни разу. А в последнем победном матче так и вовсе отправила семь безответных шайб в ворота соперника.

Отставание от «Питтсбурга» всего лишь одно очко и вся борьба за плей-офф ещё впереди. Пока что подопечным Мориса нужно в каждой игре показывать такой хоккей, как в крайнем матче против «жакетов», чтобы рассчитывать на кубковую весну.

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После 77 сыгранных матчей у «Флориды» 85 очков в активе и девятое место в конференции, Игра с прямым конкурентом за плей-офф будет очень непростой и нервной.

«Баффало»

«Баффало» за пять последних матчей проиграл всего лишь один раз и подтверждает свои намерения за попадание в плей-офф.

Даже в единственном проигранном «Монреалю» матче «клинки» проиграли всего лишь по буллитам одно очко набрать смогли. Предстоящая игра против «Флориды» будет на вес золота.

Клуб Гранато на данный момент времени располагается на десятом месте в восточной конференции и на четыре очка отстает от своего соперника по предстоящему матчу, имея при этом две игры в запасе.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.50, на гостей — 3.20.

Прогноз и ставка

Прогноз: Предположим ничью в основное время матча, поскольку игра на вес золота.

Альтернативный прогноз: Поскольку от этого матча зависит довольно много, поэтому не удивимся большому количеству удалений.

Ставка: Х с коэффициентом 4.50.

Альтернативная ставка: Штраф ТБ 14.5 с коэффициентом 2.57.