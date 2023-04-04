В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 04 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл»

«Сиэтл» в энергосберегающем режиме и седьмую строчку конференции никому уже не отдаст. Если матч против «Аризоны» будет складываться. Что коллектив Хэкстола не откажется от очередных двух очков.

В последних матчах у «Кракен» дела идут с переменным успехом и тренерский штаб старается сохранять баланс очков на заранее определенных мини-отрезках.

На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 90 очков после 74 сыгранных матчей. За три сыгранных матча против «Далласа» коллективу с западного побережья удалось выиграть всего лишь один поединок, но в этом сезоне.

«Аризона»

«Аризона» проиграла шесть своих последних поединков подряд, но здесь нет ничего удивительного, поскольку состав у «койотов» откровенно слабый.

Однако в большинстве этих поединков были серьезные сражения, а не безвольная игра от коллектива Туриньи.

«Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в своем активе 67 очков после 76 сыгранных матчей. «Койоты» выиграли два матча прошлого сезона у «Сиэтла», но в этот раз коллектив Хэкстола не оставит шансов коллектив из южного штата.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.68, на гостей — 4.48.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева по всем параметрам сильнее, поэтому победа будет за ними.

Альтернативный прогноз: Хозяева и гости крайне результативны в последних поединках, поэтому предположим «верховой» матч.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.80.