ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Урал»Джокер Сергеев. Замены Семака принесли «Зениту» победу над «Уралом» «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»Справились без Холанна. «Ман Сити» унизил «Ливерпуль» и продолжил гонку за лидером «Спартак» — «Ахмат»Нули в атаке. В матче с «Ахматом» спартаковцы потеряли очки и Промеса
  • 16:05
    • «Крылья Советов» и «Оренбург» поделили очки
  • 16:01
    • «Краснодар» забил шесть мячей «Химкам»
  • 15:30
    • «Факел» — ЦСКА: стартовые составы команд
  • 13:12
    • Стали известны сроки восстановления Промеса
  • 12:08
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии «Формулы-1»
    Все новости спорта

    Хозяева не заметят куда более слабого соперника?

    «Сиэтл» — «Аризона». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 04 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Аризону Койотс Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Сиэтл» — «Аризона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сиэтл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сиэтл» будет принимать «Аризону». Игра пройдет на «Клаймат Пледж Арене» 04 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Сиэтл» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 04 Апреля 2023 года

    «Сиэтл»

    «Сиэтл» в энергосберегающем режиме и седьмую строчку конференции никому уже не отдаст. Если матч против «Аризоны» будет складываться. Что коллектив Хэкстола не откажется от очередных двух очков.

    В последних матчах у «Кракен» дела идут с переменным успехом и тренерский штаб старается сохранять баланс очков на заранее определенных мини-отрезках.

    На данный момент времени в активе клуба из Сиэтла 90 очков после 74 сыгранных матчей. За три сыгранных матча против «Далласа» коллективу с западного побережья удалось выиграть всего лишь один поединок, но в этом сезоне.

    «Аризона»

    «Аризона» проиграла шесть своих последних поединков подряд, но здесь нет ничего удивительного, поскольку состав у «койотов» откровенно слабый.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Однако в большинстве этих поединков были серьезные сражения, а не безвольная игра от коллектива Туриньи.

    «Аризона» на 13 месте в западной конференции и имеет в своем активе 67 очков после 76 сыгранных матчей. «Койоты» выиграли два матча прошлого сезона у «Сиэтла», но в этот раз коллектив Хэкстола не оставит шансов коллектив из южного штата.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.00, на ничью — 4.68, на гостей — 4.48.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева по всем параметрам сильнее, поэтому победа будет за ними.

    Альтернативный прогноз: Хозяева и гости крайне результативны в последних поединках, поэтому предположим «верховой» матч.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.00.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Анже — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монца — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Волга — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монако — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ростов — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кубань — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сиэтл» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 04.04.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева не заметят куда более слабого соперника?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры