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    «Тампа» разгромит своего соперника?

    «Монреаль» — «Тампа». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Тампа»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Тампу». Игра пройдет в «Белл Центре» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Тампа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монреаль»

    «Монреаль» за 10 последних матчей выиграл всего лишь однажды, но при всем этом победа была одержана над самим «Питтсбургом» в том случае, когда от него никто этого не ожидал.

    Самое примечательное, что и в матче против «пингвинов», и в знаменательной игре против «Флориды» коллектив Сан-Луи пропускал большинство своих шайб в первом периоде тех матчей.

    «Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции и шансов на успех в матче против разогнавшейся «Тампы» практически нет.

    «Тампа»

    «Тампа» не смогла в очередном мате выиграть у «Нью-Джерси», н хотя бы по теории вероятности это уже должно было случиться. Этот проигрыш стал единственным за четыре последних поединка.

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    Радует, что в команде Купера начали показывать содержательный хоккей игроки нижних звеньев. Их интенсивность порой зашкаливает, а соперника не хватает на весь матч.

    Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 90 очков после 71 сыгранного матча. В предстоящем поединке против «Монреаля» гости являются однозначными фаворитами.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.22, на ничью — 5.15, на гостей — 1.71.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Тампа» сильнее по всем параметрам, поэтому вопрос о её победе вообще не стоит.

    Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить очередной «верховой» матч.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85.

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    «Монреаль» — «Тампа»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Тампа» разгромит своего соперника?
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