В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Тампу». Игра пройдет в «Белл Центре» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Тампа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

«Монреаль» за 10 последних матчей выиграл всего лишь однажды, но при всем этом победа была одержана над самим «Питтсбургом» в том случае, когда от него никто этого не ожидал.

Самое примечательное, что и в матче против «пингвинов», и в знаменательной игре против «Флориды» коллектив Сан-Луи пропускал большинство своих шайб в первом периоде тех матчей.

«Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции и шансов на успех в матче против разогнавшейся «Тампы» практически нет.

«Тампа»

«Тампа» не смогла в очередном мате выиграть у «Нью-Джерси», н хотя бы по теории вероятности это уже должно было случиться. Этот проигрыш стал единственным за четыре последних поединка.

Радует, что в команде Купера начали показывать содержательный хоккей игроки нижних звеньев. Их интенсивность порой зашкаливает, а соперника не хватает на весь матч.

Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 90 очков после 71 сыгранного матча. В предстоящем поединке против «Монреаля» гости являются однозначными фаворитами.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.22, на ничью — 5.15, на гостей — 1.71.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Тампа» сильнее по всем параметрам, поэтому вопрос о её победе вообще не стоит.

Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить очередной «верховой» матч.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85.