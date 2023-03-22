«Монреаль»
«Монреаль» за 10 последних матчей выиграл всего лишь однажды, но при всем этом победа была одержана над самим «Питтсбургом» в том случае, когда от него никто этого не ожидал.
Самое примечательное, что и в матче против «пингвинов», и в знаменательной игре против «Флориды» коллектив Сан-Луи пропускал большинство своих шайб в первом периоде тех матчей.
«Канадиенс» продолжают располагаться на предпоследнем месте в своей конференции и шансов на успех в матче против разогнавшейся «Тампы» практически нет.
«Тампа»
«Тампа» не смогла в очередном мате выиграть у «Нью-Джерси», н хотя бы по теории вероятности это уже должно было случиться. Этот проигрыш стал единственным за четыре последних поединка.
Радует, что в команде Купера начали показывать содержательный хоккей игроки нижних звеньев. Их интенсивность порой зашкаливает, а соперника не хватает на весь матч.
Сейчас «Тампа» размещается на шестой позиции в своей конференции, имея 90 очков после 71 сыгранного матча. В предстоящем поединке против «Монреаля» гости являются однозначными фаворитами.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.22, на ничью — 5.15, на гостей — 1.71.
Прогноз и ставка
Прогноз: «Тампа» сильнее по всем параметрам, поэтому вопрос о её победе вообще не стоит.
Альтернативный прогноз: Соперники могут устроить очередной «верховой» матч.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.85.