В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» после двух необязательных поражений подряд снова вышел на рабочие мощности, и в трех последних поединках не оставил никаких шансов своим соперникам. При этом в двух матчах он вообще оставил свои ворота на замке.

За три победных поединка коллектив Монтгомери оформил в ворота соперников 15 голов, а в крайнем поединке отгрузил семь шайб в ворота «Баффало».

«Брюинс» с 11 очками уверенно возглавляют не только конференцию, но и всю лигу. Коллектив из Массачусетса выиграл только последний поединок у «Сенаторз» за четыре крайних матча.

«Оттава»

«Оттавы» наконец-то выиграла, прервав пяти матчевую проигрышную серию. Теперь побороться за плей-офф будет неимоверно сложно, поскольку соперники за последнюю неделю заметно продвинулись вверх по таблице.

В последнем поединке коллектив Ди Джея Смита управился с «Питтсбургом», который тоже не обеспечил себе ещё место в плей-офф.

Сейчас у клуба из столицы Канады 73 набранных балла, после 70 сыгранных матчей. Это всего лишь десятое место в конференции. Отставание от «Флориды», которая разместилась на восьмом месте составляет пять очков.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.95, на гостей — 5.75.

Прогноз и ставка

Прогноз: Предположим, что в этой встрече выиграют гости.

Альтернативный прогноз: Игра будет без обилия заброшенных шайб и гости сыграют максимально строго в обороне.

Ставка: П2 с коэффициентом 5.75.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.40.