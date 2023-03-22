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    Гости смогут остановить грозный «Бостон»?

    «Бостон» — «Оттава». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 22 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Оттаву Сенаторз
    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Оттава»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Оттава»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2023 года

    «Бостон»

    «Бостон» после двух необязательных поражений подряд снова вышел на рабочие мощности, и в трех последних поединках не оставил никаких шансов своим соперникам. При этом в двух матчах он вообще оставил свои ворота на замке.

    За три победных поединка коллектив Монтгомери оформил в ворота соперников 15 голов, а в крайнем поединке отгрузил семь шайб в ворота «Баффало».

    «Брюинс» с 11 очками уверенно возглавляют не только конференцию, но и всю лигу. Коллектив из Массачусетса выиграл только последний поединок у «Сенаторз» за четыре крайних матча.

    «Оттава»

    «Оттавы» наконец-то выиграла, прервав пяти матчевую проигрышную серию. Теперь побороться за плей-офф будет неимоверно сложно, поскольку соперники за последнюю неделю заметно продвинулись вверх по таблице.

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    В последнем поединке коллектив Ди Джея Смита управился с «Питтсбургом», который тоже не обеспечил себе ещё место в плей-офф.

    Сейчас у клуба из столицы Канады 73 набранных балла, после 70 сыгранных матчей. Это всего лишь десятое место в конференции. Отставание от «Флориды», которая разместилась на восьмом месте составляет пять очков.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.48, на ничью — 5.95, на гостей — 5.75.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Предположим, что в этой встрече выиграют гости.

    Альтернативный прогноз: Игра будет без обилия заброшенных шайб и гости сыграют максимально строго в обороне.

    Ставка: П2 с коэффициентом 5.75.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.40.

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    «Бостон» — «Оттава»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. Гости смогут остановить грозный «Бостон»?
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