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    Перед возвращением в Казань «Ак Барс» добьется третьей победы в серии

    «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 1.92) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Адмирал» — «Ак Барс»
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    «Ак Барс» — «Адмирал». Второй матч серии
    В четвертом матче серии 1/2 финала Востока «Адмирал» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 22 марта. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 22 Марта 2023 года
    Адмирал
  • КХЛ. Кубок Гагарина
    •  Адмирал 12:30 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Адмирал»

    Даже при 0:2 в серии, в которой «Адмирал» остается очевидным аутсайдером, он цепляется за минимальные шансы всеми доступными способами. Третий матч противостояния с «Ак Барсом» позволил сократить разрыв — 1:2.

    Ни в одном проигранном матче «Адмирал» не пропускал больше трех голов и не отлетал с разницей больше одной шайбы. В первой игре исторического полуфинала конференции «моряки» срезались со счетом 2:3.

    Коэффициенты матча Адмирал — Ак Барс

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    Все три гола команда Леонида Тамбиева пропустила в меньшинстве, а первую полуфинальную шайбу за гостей «Татнефть-Арены» вонзил Либор Шулак. Во втором матче в Казани все было скромнее, но «Адмирал» снова уступил — 1:2.

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    Значимой победы «моряки» добились с момента переезда на «Фетисов-Арену». После нулей в трех периодах шайбу в овертайме врезал Евгений Лисовец в конце 13-й минуты — 1:0 ОТ. В очередной раз персональный концерт презентовал Никита Серебряков, который отразил 48 бросков.

    «Ак Барс»

    По ходу плей-офф «Ак Барс» стал учиться на своих же ошибках. В разборках еще с одним аутсайдером он отбросил в сторону недооценку и откатал два домашних матча на максималках.

    В первой встрече «Ак Барс» был шикарен при игре в большинстве. Все три шайбы Казань всадила во время численного преимущества — 3:2. За хозяев отличились Радулов, Галиев и Лямкин.

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    • Валидольной для коуча и болельщиков оказалась вторая игра на «Татнефть-Арене». В ней команда Зинэтулы Билялетдинова отлетала 0:1, но в камбэк-режиме вонзила по голу во втором и третьем периодах — 2:1. Прикончили «Адмирал» Сафонов и Шипачев.

    Во Владивостоке «Ак Барс» делал все, чтобы усадить соперника на 0:3. За три периода Казань зарядила 48 бросков в створ. Все до единого жадно сожрал кипер хозяев. Окончательно перестали верить в себя «барсы» в овертайме, в котором откатали почти 14 минут — 0:1 ОТ.

    Коэффициенты

    Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.65, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 1.92.

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    Прогноз

    В предыдущем раунде «Ак Барс» столкнулся со всеми «прелестями» игры во Владивостоке. Максимально плотный хоккей с кучей опасных моментов не помог гостям отцепить от себя настойчивого соперника.

    Однако такая оплеуха заставит команду Билялетдинова сыграть иначе во втором дальневосточном заходе. Если Казань подкорректирует точность и воткнет хотя бы две-три шайбы, то сможет добиться победы. А возвращаться с 3:1 домой — идеальный расклад. За него и будет лютое сражение.

    Ставка

    На этот раз суперстрайкеры гостей попытаются смять Серебрякова, остающегося одним из героев «Адмирала». Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТМ 4.5 с коэффициентом 1.92.

    Если Казань возьмет игру под контроль, то «моряки» едва ли доставят серьезные проблемы, которые бригада Билялетдинова не смогла бы разрулить по ходу встречи. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 2.10.

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    «Адмирал» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. Перед возвращением в Казань «Ак Барс» добьется третьей победы в серии
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