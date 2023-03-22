«Адмирал»
Даже при 0:2 в серии, в которой «Адмирал» остается очевидным аутсайдером, он цепляется за минимальные шансы всеми доступными способами. Третий матч противостояния с «Ак Барсом» позволил сократить разрыв — 1:2.
Ни в одном проигранном матче «Адмирал» не пропускал больше трех голов и не отлетал с разницей больше одной шайбы. В первой игре исторического полуфинала конференции «моряки» срезались со счетом 2:3.
Коэффициенты матча Адмирал — Ак Барс
Все три гола команда Леонида Тамбиева пропустила в меньшинстве, а первую полуфинальную шайбу за гостей «Татнефть-Арены» вонзил Либор Шулак. Во втором матче в Казани все было скромнее, но «Адмирал» снова уступил — 1:2.
Значимой победы «моряки» добились с момента переезда на «Фетисов-Арену». После нулей в трех периодах шайбу в овертайме врезал Евгений Лисовец в конце 13-й минуты — 1:0 ОТ. В очередной раз персональный концерт презентовал Никита Серебряков, который отразил 48 бросков.
«Ак Барс»
По ходу плей-офф «Ак Барс» стал учиться на своих же ошибках. В разборках еще с одним аутсайдером он отбросил в сторону недооценку и откатал два домашних матча на максималках.
В первой встрече «Ак Барс» был шикарен при игре в большинстве. Все три шайбы Казань всадила во время численного преимущества — 3:2. За хозяев отличились Радулов, Галиев и Лямкин.
Валидольной для коуча и болельщиков оказалась вторая игра на «Татнефть-Арене». В ней команда Зинэтулы Билялетдинова отлетала 0:1, но в камбэк-режиме вонзила по голу во втором и третьем периодах — 2:1. Прикончили «Адмирал» Сафонов и Шипачев.
Во Владивостоке «Ак Барс» делал все, чтобы усадить соперника на 0:3. За три периода Казань зарядила 48 бросков в створ. Все до единого жадно сожрал кипер хозяев. Окончательно перестали верить в себя «барсы» в овертайме, в котором откатали почти 14 минут — 0:1 ОТ.
Коэффициенты
Победа «Адмирала» оценивается букмекерами в 3.65, ничья — в 3.90, а победа «Ак Барса» — в 1.92.
Прогноз
В предыдущем раунде «Ак Барс» столкнулся со всеми «прелестями» игры во Владивостоке. Максимально плотный хоккей с кучей опасных моментов не помог гостям отцепить от себя настойчивого соперника.
Однако такая оплеуха заставит команду Билялетдинова сыграть иначе во втором дальневосточном заходе.
Ставка
На этот раз суперстрайкеры гостей попытаются смять Серебрякова, остающегося одним из героев «Адмирала». Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» не проиграет + ТМ 4.5 с коэффициентом 1.92.
Если Казань возьмет игру под контроль, то «моряки» едва ли доставят серьезные проблемы, которые бригада Билялетдинова не смогла бы разрулить по ходу встречи. Наш альтернативный прогноз — «Ак Барс» не проиграет ни одного периода за 2.10.