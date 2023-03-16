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    «Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 16 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет в «Хонда Центре» 16 марта. Начало встречи — в 05:00 мск. «Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 16 Марта 2023 года

    «Анахайм»

    «Анахайм» играет в свободном режиме, поскольку руководство клуба уже не предъявляет никаких требований к игрокам собственной команды. Все хотят, чтобы этот неудачный сезон поскорее закончился, поэтому в мачте м «Айлендерс» серьёзная борьба вряд ли случится.

    За четыре последних поединка одержана лишь одна победа, которая пришлась на матч против крепкого «Калгари» (3:1).

    Коэффициенты матча Анахайм — Нью-Йорк Айлендерс

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    «Утки» уже на 14 месте в своей конференции с 54 очками после 67 сыгранных матчей. За три последних поединка против «островитян» калифорнийская команда не смогла выиграть ни разу.

    «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Нью-Йорк Айлендерс» борется за место в плей-офф, но в последних играх совсем не похож сам на себя. Неуклюжая игра в обороне и отсутствие концентрации на протяжении большей части мачте сыграли плохую шутку с командой из Лонг-Айленда.

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    Проиграно два последних поединка, в каждом из которых пропущено по пять шайб. Соперник в лице «Анахайма» вряд ли сподобится на такие подвиги, но все равно как-то тревожно.

    «Нью-Йорк Айлендерс» на восьмом месте в турнирной таблице Востока и имеет в активе 76 очков после 69 сыгранных поединков. «Баффало» дышит в спину, имея два матча в запасе и отставая всего лишь на три очка.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.48, на ничью — 4.68, на гостей — 1.94.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости выглядят более реальным претендентом на успех.

    Альтернативный прогноз: Матчи с участием «островитян» мало когда получаются результативными, поэтому ожидаем низовой поединок.

    Ставка: П2 с коэффициентом 1.94.

    Альтернативная ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Анахайм» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева осложнят сопернику жизнь?
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