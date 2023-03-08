«Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» за пять последних матчей проиграл всего лишь один поединок «Вегасу» (3:4) и то это случилось в Неваде, да ещё и по буллитам.
Подопечные Раффа выглядят очень солидно и явно намереваются пошуметь в предстоящем плей-офф. Они вполне смогут стать настоящим открытием этого кубкового розыгрыша.
На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 88 очков после 62 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. В домашней игре против «Торонто» именно хозяева будут выглядеть фаворитами предстоящего поединка.
«Торонто»
В активе «Торонто» 84 очка, после 63 матчей и не очень позитивные результаты в последних матчах. У коллектива Кифа такое частенько случается, поэтому сильно переживать за такие мини-спады не стоит.
В плей-офф это будет совершенно другая команда, которая готова давать бой любому сопернику и только за счет бешеных скоростей «листья» способны выбивать соревновательный дух из своего противника.
«Торонто» в последнем поединке не смог ничего поделать против «Ванкувера» на его льду, но в матче с «Нью-Джерси» он отнесется к своему сопернику ещё строже.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.74, на гостей — 2.76.
Прогноз и ставка
Прогноз: Матч не получится простым для обоих коллективов, поскольку они сравнимы по силам на данный момент времени.
Альтернативный прогноз: Ждем обилие голов в этом матче, поскольку соперники умеют и любят забивать.
Ставка: Х с коэффициентом 4.74.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.