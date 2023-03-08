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    «Нью-Джерси» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 08 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Торонто»
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    «Торонто»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 08 Марта 2023 года

    «Нью-Джерси»

    «Нью-Джерси» за пять последних матчей проиграл всего лишь один поединок «Вегасу» (3:4) и то это случилось в Неваде, да ещё и по буллитам.

    Подопечные Раффа выглядят очень солидно и явно намереваются пошуметь в предстоящем плей-офф. Они вполне смогут стать настоящим открытием этого кубкового розыгрыша.

    На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 88 очков после 62 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. В домашней игре против «Торонто» именно хозяева будут выглядеть фаворитами предстоящего поединка.

    «Торонто»

    В активе «Торонто» 84 очка, после 63 матчей и не очень позитивные результаты в последних матчах. У коллектива Кифа такое частенько случается, поэтому сильно переживать за такие мини-спады не стоит.

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    В плей-офф это будет совершенно другая команда, которая готова давать бой любому сопернику и только за счет бешеных скоростей «листья» способны выбивать соревновательный дух из своего противника.

    «Торонто» в последнем поединке не смог ничего поделать против «Ванкувера» на его льду, но в матче с «Нью-Джерси» он отнесется к своему сопернику ещё строже.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.74, на гостей — 2.76.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Матч не получится простым для обоих коллективов, поскольку они сравнимы по силам на данный момент времени.

    Альтернативный прогноз: Ждем обилие голов в этом матче, поскольку соперники умеют и любят забивать.

    Ставка: Х с коэффициентом 4.74.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.

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    «Нью-Джерси» — «Торонто»: прогноз, ставка (3.05), статистика, коэффициенты матча 08.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева уверенно разберутся с подопечными Кифа?
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