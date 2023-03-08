В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Пруденшиал Центре» 08 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Джерси» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» за пять последних матчей проиграл всего лишь один поединок «Вегасу» (3:4) и то это случилось в Неваде, да ещё и по буллитам.

Подопечные Раффа выглядят очень солидно и явно намереваются пошуметь в предстоящем плей-офф. Они вполне смогут стать настоящим открытием этого кубкового розыгрыша.

На данный момент времени у коллектива из Ньюарка 88 очков после 62 сыгранных матчей и третье место в восточной конференции. В домашней игре против «Торонто» именно хозяева будут выглядеть фаворитами предстоящего поединка.

«Торонто»

В активе «Торонто» 84 очка, после 63 матчей и не очень позитивные результаты в последних матчах. У коллектива Кифа такое частенько случается, поэтому сильно переживать за такие мини-спады не стоит.

В плей-офф это будет совершенно другая команда, которая готова давать бой любому сопернику и только за счет бешеных скоростей «листья» способны выбивать соревновательный дух из своего противника.

«Торонто» в последнем поединке не смог ничего поделать против «Ванкувера» на его льду, но в матче с «Нью-Джерси» он отнесется к своему сопернику ещё строже.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.74, на гостей — 2.76.

Прогноз и ставка

Прогноз: Матч не получится простым для обоих коллективов, поскольку они сравнимы по силам на данный момент времени.

Альтернативный прогноз: Ждем обилие голов в этом матче, поскольку соперники умеют и любят забивать.

Ставка: Х с коэффициентом 4.74.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.05.