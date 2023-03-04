Во втором матче серии 1/4 финала Запада «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Нагорном» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В первом матче в «Нагорном» «Торпедо» проиграло 1:3. Причем по ходу игры для хозяев все складывалось относительно неплохо. Команда вырвалась вперед благодаря шайбе Николая Коваленко в меньшинстве.

Уйти на первый перерыв в статусе лидера «Торпедо» не удалось. За 10 секунд до сирены в его раму прилетела ответка. Дальше забивали только динамовцы, а хозяев встречи скосили их дисциплинарные проблемы.

За три периода бойни в «Нагорном» команда Игоря Ларионова схлопотала три удаления. Да, это скромная цифра, но одно из нарушений ее пригвоздило. В течение матча торпедовцы нанесли в створ ворот «Динамо» 33 броска, а реализация оказалась тухлой — 3.03%.

Все прогнозы на КХЛ

По итогам регулярки «Торпедо» стало четвертым в Западной конференции. В 68 встречах парни из Нижнего подняли 90 очков и оформили 42 победы. Перед стартом Кубка Гагарина команду накрыла 4-матчевая безвыигрышная серия.

«Динамо» Москва

В Кубке Гагарина-2022/23 «Динамо» Москва стартовало удачно. В «Нагорном» команде удалось треснуть труднейшего соперника — 3:1. Победу гости вырвали волевую, пропустив гол, играя в большинстве.

После шайбы торпедовцев за 4 минуты до первого перерыва счет сравнял Джордан Уэл за 10 секунд до сирены. Во второй двадцатиминутке «Динамо» Москва реализовало численное преимущество, а добить клуб из Нижнего удалось голом в пустые.

Суммарно за час игрового времени команда Алексея Кудашова нанесла всего 21 удар в створ ворот «Торпедо», показав солидный процент точности (14.29%). Кипер москвичей Илья Коновалов засэйвил 32 броска торпедовцев (96.97%).

Регулярный чемпионат «Динамо» Москва закончило на пятом месте в Западной конференции. В 68 играх бригада Кудашова примагнитила 87 очков и добилась 38 побед.

Коэффициенты

На «Торпедо» букмекеры дают возможность зарядить за 2.50, на ничью — за 3.75, а на «Динамо» Москва — за 2.60.

Прогноз

Прошлую встречу динамовцы откатали на классе и добились волевой победы. «Торпедо» явно в кризисе.

Кажется, отсутствие опыта больших матчей, проблемы с пропущенными голами и утрата блеска в атаке автоматически влетают в список преимуществ московского клуба, который готов еще раз хлопнуть нижегородцев в преддверии возвращения в столицу.

Ставка

Безвыигрышная серия торпедовцев затянулась, прервать ее гости не позволят . Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 1.96.

В трех предыдущих проигранных встречах из пяти последних нижегородцев мочили с разницей в 2+ гола. Вероятно, команда Кудашова сможет добиться такого же гандикапа. В качестве более рискованного варианта для ставки можно выбрать исход — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 3.14.