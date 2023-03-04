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    Динамовцы утихомирят «Торпедо» во второй игре в «Нагорном»

    «Торпедо» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Динамо» Москва
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    Эрик О’Делл
    Во втором матче серии 1/4 финала Запада «Торпедо» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в «Нагорном» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    В первом матче в «Нагорном» «Торпедо» проиграло 1:3. Причем по ходу игры для хозяев все складывалось относительно неплохо. Команда вырвалась вперед благодаря шайбе Николая Коваленко в меньшинстве.

    Уйти на первый перерыв в статусе лидера «Торпедо» не удалось. За 10 секунд до сирены в его раму прилетела ответка. Дальше забивали только динамовцы, а хозяев встречи скосили их дисциплинарные проблемы.

    За три периода бойни в «Нагорном» команда Игоря Ларионова схлопотала три удаления. Да, это скромная цифра, но одно из нарушений ее пригвоздило. В течение матча торпедовцы нанесли в створ ворот «Динамо» 33 броска, а реализация оказалась тухлой — 3.03%.

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    По итогам регулярки «Торпедо» стало четвертым в Западной конференции. В 68 встречах парни из Нижнего подняли 90 очков и оформили 42 победы. Перед стартом Кубка Гагарина команду накрыла 4-матчевая безвыигрышная серия.

    «Динамо» Москва

    В Кубке Гагарина-2022/23 «Динамо» Москва стартовало удачно. В «Нагорном» команде удалось треснуть труднейшего соперника — 3:1. Победу гости вырвали волевую, пропустив гол, играя в большинстве.

    После шайбы торпедовцев за 4 минуты до первого перерыва счет сравнял Джордан Уэл за 10 секунд до сирены. Во второй двадцатиминутке «Динамо» Москва реализовало численное преимущество, а добить клуб из Нижнего удалось голом в пустые.

    Суммарно за час игрового времени команда Алексея Кудашова нанесла всего 21 удар в створ ворот «Торпедо», показав солидный процент точности (14.29%). Кипер москвичей Илья Коновалов засэйвил 32 броска торпедовцев (96.97%).

    Регулярный чемпионат «Динамо» Москва закончило на пятом месте в Западной конференции. В 68 играх бригада Кудашова примагнитила 87 очков и добилась 38 побед.

    Коэффициенты

    На «Торпедо» букмекеры дают возможность зарядить за 2.50, на ничью — за 3.75, а на «Динамо» Москва — за 2.60.

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    Прогноз

    Прошлую встречу динамовцы откатали на классе и добились волевой победы. «Торпедо» явно в кризисе.

    Кажется, отсутствие опыта больших матчей, проблемы с пропущенными голами и утрата блеска в атаке автоматически влетают в список преимуществ московского клуба, который готов еще раз хлопнуть нижегородцев в преддверии возвращения в столицу.

    Ставка

    Безвыигрышная серия торпедовцев затянулась, прервать ее гости не позволят. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой 0 за 1.96.

    В трех предыдущих проигранных встречах из пяти последних нижегородцев мочили с разницей в 2+ гола. Вероятно, команда Кудашова сможет добиться такого же гандикапа. В качестве более рискованного варианта для ставки можно выбрать исход — «Динамо» Москва победит с форой -1 за 3.14.

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    «Торпедо» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на хоккей. Динамовцы утихомирят «Торпедо» во второй игре в «Нагорном»
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