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    «Локо» срубит «Витязь» в первой игре серии

    «Локомотив» — «Витязь». Прогноз и ставка (к. 2.13) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Витязь»
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    «Локомотив»
    В первом матче серии 1/4 финала Запада «Локомотив» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Арене-2000» 1 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Локомотив»

    В 68 играх регулярки «Локомотив» примагнитил 92 очка, а в таблице Западной конференции закрыл собой третью строчку, откинув на 2 балла четвертое «Торпедо», с которым долго велась заочная борьба за топ-3.

    В этом сезоне «Локомотив» урвал 41 победу и пропустил всего 122 шайбы. По обороне это сильнейший показатель во всей лиге. За счет железобетонной защиты ярославцы вытащили десятки матчей.

    В феврале команда Игоря Никитина откатала беспроигрышную серию, куда вошли пять встреч. Трижды в этот период «железнодорожники» не пропустили ни гола. Стрик «Локо» стартовал на «Арене-2000», где хозяева покалечили «Сочи» (4:0).

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    На своем льду ребята Никитина скосили «Амур» (2:1 ОТ) и «Динамо» Москва (3:0), а в гостях смогли завалить «Северсталь» (1:0 Б) и ЦСКА (4:1). Завершилась регулярка «Локо» двумя потерями в трех встречах. Проиграли ярославцы ЦСКА (1:2 ОТ) и «Авангарду» (3:4 ОТ), после чего подбили «Барыс» (5:3).

    «Витязь»

    В течение всего чемпионата «Витязь» собрал суммарно 76 очков, с которыми закрепился на шестом месте в Западной конференции. В 68 играх подмосковная бригада оформила 34 победы.

    По ходу сезона «Витязь» переживал и жесткий спад, и своевременный подъем, благодаря которому к концу регулярки избежал борьбы за плей-офф до последнего тура.

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    • Во многом «богатырям» помог зимний календарь, состоявший из серии матчей против проходных соперников. Однако в статистику команды Вячеслава Буцаева попадали и большие победы: «витязи» валили и СКА, и «Магнитку» и «Динамо» Москва.

    Встреча с бригадой Алексея Кудашова была последней, в которой «Витязь» победил (3:1). В трех заключительных матчах сезона он остался без набранных очков. Поочередно «богатыри» слились «Северстали» (2:3), московскому «Динамо» (1:4) и «Динамо» Минск (1:2).

    Коэффициенты

    На «Локомотив» букмекеры выкатывают коэффициент 1.84, на ничью — 4.00, а на «Витязь» — 3.85.

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    Прогноз

    В преддверии плей-офф обе команды, решив все локальные задачи, позволили себе слить определенное количество матчей. Однако в серийном раунде будет другая игра. И пока «Локо» проводит домашний этап, он стопроцентный фаворит.

    Один из главных козырей команды Никитина — близкая к идеалу оборона, за счет которой ярославцы вытаскивали матчи и против более суровых соперников. «Витязь» имеет не такую буйную атаку, чтобы гасить крепких хозяев «Арены-2000».

    Ставка

    Зимой хоккеисты Никитина уже били на своем льду подмосковных гостей (3:1). На старте плей-офф ждем от них такую же уверенную игру. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой -1 за 2.13.

    Традиционно ярославцы постараются взять верх в осторожной в оборонительном плане игре, поэтому атомной результативности в первом матче не намечается. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит + ТМ 6.5 за 2.17.

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    «Локомотив» — «Витязь»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Локо» срубит «Витязь» в первой игре серии
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