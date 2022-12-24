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    «Барыс» на своем льду не может не воспользоваться сонным состоянием «Авто»

    «Барыс» — «Автомобилист». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 24 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Автомобилист»
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    «Барыс» в игре с «Нефтехимиком»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Барыс Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 24 Декабря 2022 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 14:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Барыс»

    Казахстанский представитель чемпионата провел 42 матча, в которых сумел заработать 39 очков. В таблице Восточной конференции он находится на девятом месте, отставая на 1 балл от восьмого «Амура», имея на 2 сыгранные встречи больше.

    В декабрьскую кампанию «Барыса» вошли пять матчей, в двух из которых он остался с нулем на балансе. Первый такой раунд команда провела в Астане именно против «Автомобилиста», которому проиграла всухую (0:2).

    Коэффициенты матча Барыс — Автомобилист

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    Однако после слитого лидеру Восточной таблицы раунда хоккеисты Андрея Скабелки пережили и период подъема. С 4 по 19 декабря казахстанцы оформили три подряд победы. Все началось с традиционного в текущем сезоне удачного матча с «Салаватом» (2:1).

    Все прогнозы на КХЛ

    Перед паузой в чемпионате «Барыс» дома успел прогнуть «Ак Барс» (3:2 Б), а после отдыха — в Нижнекамске разобрать «Нефтехимик» (3:1). Серия команды была остановлена на его льду во встрече с «Авангардом» (1:3).

    «Автомобилист»

    Уральские парни откатали 41 матч и подняли 59 баллов. В таблице Восточной конференции команда занимает первое место с 3-очковой форой в забеге с «Металлургом» Мг. Оба топ-соперника имеют равное количество проведенных встреч.

    Перед паузой в КХЛ «Автомобилист» был хорош. Екатеринбургский клуб выдал серию из пяти подряд побед и заметно укрепил свое лидерство на Востоке. Стартовал вин-стрик с двух раундов против «Барыса» (4:3 ОТ, 2:0).

    Дальше команду Николая Заварухина ждали испытания посерьезнее — два захода с «Металлургом» Мг, однако оба были закрыты идеально (2:1, 4:1). Вдогонку «Авто» протаранило на своем льду «Трактор» (2:1).

    После такого мощного заряда удивительно наблюдать за тем, как уныло уральцы катают игры во второй половине декабря. В двух последних матчах «Автомобилист» на своем льду потерпел поражения от «Адмирала» (2:3) и «Сибири» (0:4).

    Коэффициенты

    На «Барыс» букмекеры дают возможность поставить за 2.97, на ничью — за 4.04, а на «Автомобилист» — за 2.08.

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    Прогноз

    После паузы в КХЛ «Авто» откатилось к какой-то худшей версии себя, из-за чего потерпело два поражения, пропустив суммарно 7 голов при двух забитых. У «Барыса», недавно влепившего серию без потерь, появляются надежды.

    В данный момент астанинцы бьются за топ-8, поэтому проблем с мотивацией у них не будет, в то время как у «Автомобилиста» есть время на поиски себя.

    Если вынести за скобки встречу с «Авангардом», то «Барыс» в пяти последних раундах не пропускал больше двух. В преддверии замеса с самым результативным соперником Востока это тоже жирный плюс.

    Ставка

    Для казахстанцев в предстоящем раунде не все так безнадежно. Наши прогноз и ставка — «Барыс» победит в матче за 2.26.

    В качестве альтернативы/перестраховки можно рассмотреть вариант, привязанный к основному времени. К примеру, поставить на исход — «Барыс» победит с форой 0. На это дают кэф 2.33.

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    «Барыс» — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Барыс» на своем льду не может не воспользоваться сонным состоянием «Авто»
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