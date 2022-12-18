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    Гости продолжат свою победную серию?

    «Монреаль» — «Тампа». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 18 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Тампа»
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    «Тампа»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Тампу». Игра пройдет в «Белл Центре» 30 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. «Монреаль» — «Тампа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 18 Декабря 2022 года

    «Монреаль»

    «Монреаль» за четыре последних матча выиграла только один поединок у «Калгари» (2:1), что не очень радует поклонников самой титулованной команды лиги. Эта победа также стала единственной домашней победой за пять последних домашних поединков на «Белл Центре».

    При всем этом «Монреаль» играет без пять важных игроков, один среди которых Кэри Прайс, до сих пор заливающий колено.

    Коэффициенты матча Монреаль — Тампа-Бэй

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    Сейчас «Канадиенс» занимают 13 место в конференции и лиге, и имеют в активе 30 очков после 30 сыгранных матчей. За пять очных матчей с «Тампой» канадский коллектив выиграл только один раз.

    «Тампа»

    «Тампа» сейчас явно на коне, и четыре победы в последних четырех матчах яркое тому подтверждение. За эти четыре поединка подопечные Купера забросили 19 шайб и чувствуют они себя перед матчем с «Монреалем» просто превосходно.

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    Команда из Флориды в последних 4 поединках не пропускала больше двух шайб. Надежная игра Василевского может стать залогом успеха в пятом матче подряд для «молний».

    Сейчас «Тампа» на шестой позиции в своей конференции, имея 39 очков после 29 сыгранных матчей. После победы в мачте с «Монреалем» есть все шансы продвинуться ещё выше по таблице своей конференции.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.10, на ничью — 4.90, на гостей — 1.65.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Тампа» по всем параметрам сильнее своего соперника, но хозяева умеют удивлять, и в предстоящем поединке сможет обыграть грозного соперника.

    Альтернативный прогноз: Ожидается грубая игра с обилием нарушений.

    Ставка: П1 с коэффициентом 4.10.

    Альтернативная ставка: ТБ 14.5 с коэффициентом 2.36.

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    «Монреаль» — «Тампа»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Прогнозы на хоккей. Гости продолжат свою победную серию?
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