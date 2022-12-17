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    «Бостон» — «Коламбус». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Коламбус»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 17 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. «Бостон» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Декабря 2022 года

    «Бостон»

    В последних матчах у клуба Монтгомери начали случаться поражения. Неожиданность от «Аризоны» (3:4) до сих пор не дает покой поклонникам клуба, а вот поражение в последнем матче против «Лос-Анджелеса» случилось из-за большего везения гостей в серии послематчевых бросков. После 29 матчей у команды из Массачусетса 48 набранных баллов.

    «Бостон» проиграл только два матча на своем льду с начала регулярного сезона, но оба поединка были отданы сопернику в сериях буллитов.

    Коэффициенты матча Бостон — Коламбус

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    При всем желании «Коламбуса», но он не сможет ничего сделать с клубом, который уверенно возглавляет всю лигу, а не только конференцию. Тем более четыре последних очных поединка между этими командами завершились победой «мишек».

    «Коламбус»

    В активе «Коламбуса» 20 очков, после 29 сыгранных матчей. После нескольких удачных матчей команда Ларсена опять проиграла две встречи «Флориде» (0:4) и «Тампе» (1:4). Последнее место практически беспросветное, поскольку отставание растет с каждым новым проигранным матчем.

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    Многие списывают проблемы клуба из Огайо на главного тренера «жакетов», но у них действительно серьезные проблемы с составом, поскольку в лазарете находится сразу четыре защитника, которые составляют основные пары обороны «Коламбуса».

    Очень сложно представить, что «Коламбус» в таком состоянии сможет, что-то противопоставить лидеру лиги, тем более на его льду.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.30, на гостей — 5.70.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: «Бостон» пройдется катком по своему сопернику.

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать моментами, которые трансформируются во много голов.

    Ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 3.70.

    Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.95.

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    «Бостон» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на хоккей. Будет разгром гостей в этом матче?
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