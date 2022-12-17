В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «ТиДи Гарден» 17 декабря. Начало встречи — в 21:00 мск. «Бостон» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В последних матчах у клуба Монтгомери начали случаться поражения. Неожиданность от «Аризоны» (3:4) до сих пор не дает покой поклонникам клуба, а вот поражение в последнем матче против «Лос-Анджелеса» случилось из-за большего везения гостей в серии послематчевых бросков. После 29 матчей у команды из Массачусетса 48 набранных баллов.

«Бостон» проиграл только два матча на своем льду с начала регулярного сезона, но оба поединка были отданы сопернику в сериях буллитов.

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При всем желании «Коламбуса», но он не сможет ничего сделать с клубом, который уверенно возглавляет всю лигу, а не только конференцию. Тем более четыре последних очных поединка между этими командами завершились победой «мишек».

«Коламбус»

В активе «Коламбуса» 20 очков, после 29 сыгранных матчей. После нескольких удачных матчей команда Ларсена опять проиграла две встречи «Флориде» (0:4) и «Тампе» (1:4). Последнее место практически беспросветное, поскольку отставание растет с каждым новым проигранным матчем.

Многие списывают проблемы клуба из Огайо на главного тренера «жакетов», но у них действительно серьезные проблемы с составом, поскольку в лазарете находится сразу четыре защитника, которые составляют основные пары обороны «Коламбуса».

Очень сложно представить, что «Коламбус» в таком состоянии сможет, что-то противопоставить лидеру лиги, тем более на его льду.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.45, на ничью — 5.30, на гостей — 5.70.

Прогноз и ставка

Прогноз: «Бостон» пройдется катком по своему сопернику.

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать моментами, которые трансформируются во много голов.

Ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 3.70.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 2.95.