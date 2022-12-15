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    Кубок Первого канала стартует удачно для Казахстана?

    Белоруссия — Казахстан. Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч Кубка Первого канала 15 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на Белоруссия — Казахстан
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    В матче Кубка Первого канала Белоруссия сыграет с Казахстаном. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене» 15 декабря. Начало запланировано на 19:30 мск. Белоруссия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Евротур. Кубок Первого канала 15 Декабря 2022 года

    Белоруссия

    Последние свои матчи Белоруссия провела в середине февраля этого года. Тогда команда сформировала ростер из молодых игроков внутреннего чемпа и минского «Динамо», и дважды встретилась «Металлургом» Мг.

    Первый раунд у «Магнитки» Белоруссия выиграла (2:1 Б), а во втором уступила (2:5). Однако действительно серьезных вызовов эта команда не помнит с 2021-го года, когда ей не удалось пройти квалификацию на Олимпиаду-2022.

    На Кубок первого канала Белоруссию везет коуч Крэйг Вудкрофт. Его «Динамо» Минск в КХЛ идет восьмым на Западе со 105 заброшенными шайбами — четвертый по мощности атакующий показатель в конференции.

    Все прогнозы на хоккей

    На предстоящий турнир менеджер созвал молодых игроков чемпионата Белоруссии и КХЛ. В частности, в атаке стоит выделить Максима Сушко и Шейна Принса, а также бригаду из семи форвардов из «Динамо» Минск.

    Казахстан

    Последним серьезным турниром Казахстана был чемпионат мира. В мае этого года в Канаде один из аутсайдеров соревнования откатал положенные 7 матчей группы и вылетел с седьмой строчки.

    Единственную победу удалось добыть в последнем туре против Италии (5:2), все остальное было слито, да еще и основное время. Суммарно Казахстан пропустил 31 шайбу — худший показатель группы A.

    Что касается предстоящей серии матчей, то рулить сборной будет Андрей Скабелка, который до паузы в КХЛ показывал сомнительные результаты с «Барысом» — девятое место на Востоке.

    На Кубок Первого канала Скабелка вызвал хоккеистов из казахстанского первенства + КХЛ. Причем ребят из последней заметно больше. Так, в составе сборной числятся представители «Барыса», «Адмирала», «Металлурга» Мг, «Ак Барса», «Спартака».

    Коэффициенты

    На победу Белоруссии букмекеры дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.28, а на Казахстан — 2.74.

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    Прогноз

    Пока Белоруссия с разными составами рубилась во всяких товарняках, Казахстан, насобирав сильнейших, катал матчи в рамках ЧМ, где оформил одну победу, завалив мертвейшего андердога.

    Да, те матчи по важности далеки от предстоящих, да и состав коучей, хоккеистов будет другой, но, кажется, букмекеры зря считают Казахстан андердогом — там собралась неплохая банда игроков, которая сможет побороться за удачный старт в драке с равным по силе соперником.

    Ставка

    В предстоящей игре предлагаем пойти против системы и зарядить на удачный для аутсайдера исход. Наши прогноз и ставка — Казахстан победит в матче за 2.12.

    Учитывая тот факт, что в четырех последних играх эта команда забивала по 3+ шайбы, дополнительно можно рассмотреть индивидуальный тотал Казахстана больше 2.5 с коэффициентом 2.04.

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    Белоруссия — Казахстан: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 15.12.2022. Прогнозы на хоккей. Кубок Первого канала стартует удачно для Казахстана?
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